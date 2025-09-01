El guiño de Chelsea a Rosario Central en la presentación de Facundo Buonanotte

El ex-Central argentino llegó a préstamo desde Brighton sin opción de compra obligatoria. Jugará en Stamford Bridge hasta fin de temporada

Facundo Buonanotte rosarino viene de jugar cedido en Leicester City y ahora tendrá su primera experiencia en un gigante de la Premier League.

En las últimas horas del mercado de pases europeo, el Chelsea confirmó la incorporación de Facundo Buonanotte , quien llega cedido desde el Brighton & Hove Albion hasta el final de la temporada. El mediocampista argentino de 19 años, surgido en Rosario Central , tendrá su primera experiencia en un gigante de la Premier League tras un año a préstamo en el Leicester City , donde no pudo evitar el descenso al Championship.

En medio de la euforia, la cuenta del equipo en español publicó un particular guiño para Arroyito. El mensaje del Chelsea en X, “De Central al campeón del mundo . Semillero canalla ”, no fue casual: apuntó directamente a la historia exportadora de talento que Rosario Central supo construir en las últimas décadas. De sus inferiores surgieron figuras como Ángel Di María, que saltó a Europa a través del Benfica antes de brillar en el Real Madrid y ser campeón del mundo con la selección argentina, o Giovani Lo Celso, con recorrido en PSG, Tottenham y hoy en el fútbol español, entre otros.

Con Buonanotte, Chelsea no solo suma a un mediocampista de proyección internacional, sino que además refuerza el reconocimiento global de Arroyito como uno de los semilleros más prolíficos del fútbol argentino.

El acuerdo entre Brighton y Chelsea no contempla una opción de compra obligatoria. Esto significa que, al cierre de la temporada, ambos clubes deberán negociar una eventual continuidad del jugador en Stamford Bridge.

Buonanotte estuvo cerca de sumarse al Leeds United, pero la operación no prosperó y finalmente recaló en Chelsea, que buscaba variantes en la mitad de la cancha antes del cierre del libro de pases.

Un vínculo que se repite

El pase del rosarino no es el primero entre ambos clubes: en los últimos años, el vínculo entre Brighton y Chelsea dio como resultado varios movimientos, entre ellos los de Moisés Caicedo, Marc Cucurella, Robert Sánchez y el propio entrenador Graham Potter, que desembarcó en Stamford Bridge junto a parte de su cuerpo técnico.

En este mercado, además, el Chelsea ya había cerrado la llegada de Joao Pedro desde Brighton, confirmando una relación de traspasos cada vez más fluida.

El futuro del rosarino

Buonanotte buscará consolidarse en uno de los equipos más exigentes de Inglaterra y sumar minutos en una plantilla repleta de figuras. Su desempeño en Chelsea también será seguido de cerca por Lionel Scaloni, ya que el juvenil forma parte del radar de la selección argentina de cara al recambio generacional en la Scaloneta.

Las aspiraciones del Chelsea

En club de la capital inglesa aspira a ganar este año la Premier y a competir seriamente en la Champions League. En sus filas cuenta con un argentino campeón del mundo con la selección en Qatar 2022, Enzo Fernández, y acaba de incorporar a otro compatriota proveniente del Manchester United: Alejandro Garnacho.

Buonanotte se formó en las inferiores de Central y debutó en primera antes de los 18 años. Fue transferido hace tres años al Brighton, donde tuvo una muy buena primera temporada. Luego fue cedido al Leicester City, donde también tuvo buenos rendimientos. Incluso en los últimos días este equipo intentó conseguir una nueva cesión del argentino, aunque Brighton se negó a prestarlo.