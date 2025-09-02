La Capital | Información General | empleadas domésticas

Aumento y bono para empleadas domésticas y niñeras: ¿cuánto cobran en septiembre?

Tras meses sin incrementos, se definió una suba del 6,5% más un un bono no remunerativo. Cómo quedan las escalas salariales para el noveno mes del año

2 de septiembre 2025 · 08:47hs
Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en septiembre

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en septiembre

Luego de seis meses sin aumentos, la Comisión de Trabajo en Casas Particulares reactivó las paritarias del sector de empeladas domésticas y niñeras y finalmente definió un aumento de las remuneraciones mínimas del personal que realiza tareas domésticas. El incremento es del 6,5% para el periodo de julio-septiembre. Además, el acuerdo también incorporó un bono. El extra no remunerativo se cobrará en julio, agosto y septiembre.

En particular, el ajuste salarial se desglosará en 3,5% sobre los salarios de enero y aplicarán un alza de 1% sobre las remuneraciones básicas de julio, agosto y septiembre.

>> Leer más: Empleadas domésticas y niñeras: cómo es la nueva forma de pago de aportes

¿De cuánto es el bono para las empleadas domésticas?

En cuanto al bono que se pactó, se trata de una suma no remunerativa de $10.000 en julio y de $9500 en agosto y septiembre para las trabajadoras que cumplan más de 16 horas por semana. Aquellas que cumplan con jornadas de entre 12 y 16 horas, recibirán $7000 este mes y $6000 en agosto y septiembre. Para quienes trabajen hasta 12 horas, la cifra será de $4000 por mes.

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en septiembre?

Los montos de los salarios de las empleadas domésticas por hora, se encuentra detallado según las distintas tareas:

Supervisores/as

  • Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes

  • Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes

Personal para tareas específicas

  • Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes

  • Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes

Caseros

  • $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Asistencia y cuidado de personas

  • Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

  • Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Personal para tareas generales

  • Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes

  • Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Las cifras corresponden a los valores mínimos legales vigentes desde julio y hasta el mes de septiembre, según informaron desde ARCA y fuentes gremiales. Una vez pasado este lapso de tiempo, se puede volver a abrir una paritaria para renegociar los salarios, a partir del mes de octubre.

Entonces, al cálculo de los sueldos de cada mes, se le deberán sumar los bonos, de acuerdo a la categoría y carga horaria.

>> Leer más: Empleadas domésticas y niñeras: cómo es la nueva forma de pago de aportes

Débito automático para los aportes de las empleadas domésticas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) habilitó una nueva forma de pago de obligaciones para los empleadores, que lo automatiza y lo simplifica. De esta manera, se vuelve más fácil que las trabajadoras de casas particulares accedan a los beneficios sociales de cualquier trabajador registrado

La nueva opción que habilitó el Arca es el débito automático para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social por parte de empleadores de trabajadoras domésticas. La medida se estableció mediante la Resolución General N° 5723/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y hace que el trámite se vuelva más sencillo.

Entonces, mediante una única acción -la adhesión de los aportes de las empleadas domésticas al débito automático- se asegura el cumplimiento puntual y constante de las obligaciones laborales durante toda la relación laboral, evitando omisiones y reduciendo retrasos involuntarios en los pagos a la seguridad social.

Hay que recordar que el pago de aportes de las empleadas de casas particulares es una obligación para el empleador. Este pago le permite a las trabajadoras de casas particulares obtener los beneficios sociales, como aporte jubilatorio, seguro por accidentes de trabajo y obra social, entre otros.

>>Leer más: ¿Cómo es el registro de las empleadas domésticas? Los pasos a seguir en la web del Arca

Hasta el momento, los pagos de los aportes y contribuciones a la seguridad social de las empleadas particulares se debían realizar por los empleadores mes a mes, ya sea de manera presencial o vía electrónica a través de billeteras virtuales, QR, Homebanking y tarjeta de crédito, previa generación del Volante Electrónico de Pago.

Sin importar la modalidad, el empleador debía cada mes realizar el pago. Ahora, con el débito automático, el pago se genera cada mes de manera automático.

Cómo funciona el débito automático para los aportes de las empleadas domésticas

Desde Arca, explicaron que los pasos a seguir para adherir los aportes de las empleadas domésticas al débito automático son los siguientes:

1. Acceder al sitio web de Arca con CUIL/CUIT y Clave Fiscal.

2. Ingresar al Registro Especial del Personal de Casas Particulares.

3. Verificar dentro del menú de “Trabajadores” la pantalla de “Trabajadores a cargo”.

4. Hacer click en el botón “Adherir al débito automático”.

5. Seleccionar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) deseada de las previamente cargadas, la que deberá ser de titularidad del empleador.

6. Si se requiere agregar una nueva CBU, el sistema redireccionará al servicio “Declaración de CBU”.

>> Leer más: Ansés recordó un importante beneficio para un grupo de empleadas domésticas

Noticias relacionadas
Nano Banana es la nueva herramienta de inteligencia artificial de Google

Cómo funciona Nano Banana, la revolucionaria IA de Google para editar imágenes

argentina perdio con bolivia en el mundial de desayunos que organizo ibai

Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai

la union europea prohibe esmaltes de unas de secado rapido por su toxicidad

La Unión Europea prohíbe esmaltes de uñas de secado rápido por su toxicidad

Ayelén Paleo junto a Elizabeth Rodrigo, su madre.

Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución

Ver comentarios

Las más leídas

Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Newells podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Newell's podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo "Dibu" Gómez a la cárcel de Piñero

Lo último

Aumento y bono para empleadas domésticas y niñeras: ¿cuánto cobran en septiembre?

Aumento y bono para empleadas domésticas y niñeras: ¿cuánto cobran en septiembre?

Anses: el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones en septiembre

Anses: el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones en septiembre

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Un vigilador del centro comercial hizo la denuncia cuando advirtió que el nene de 3 años había quedado solo en un vehículo cerrado

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos
POLICIALES

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Por Thamina Habichayn
Política

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 
La Ciudad

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Newells podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Newell's podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo "Dibu" Gómez a la cárcel de Piñero

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Ovación
Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Últimos nueve partidos y un cachito más para Central, y un abanico de oportunidades

Últimos nueve partidos y un cachito más para Central, y un abanico de oportunidades

Franco Colapinto y la superación a Pierre Gasly, el mejor símbolo a un año del debut de Fórmula 1

Franco Colapinto y la superación a Pierre Gasly, el mejor símbolo a un año del debut de Fórmula 1

Policiales
Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

La Ciudad
Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra y peligran puestos de trabajo
La Región

Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra y peligran puestos de trabajo

El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias
Política

El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai
Información General

Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai

La Unión Europea prohíbe esmaltes de uñas de secado rápido por su toxicidad
Información General

La Unión Europea prohíbe esmaltes de uñas de secado rápido por su toxicidad

La repavimentación de la pista del aeropuerto arranca este 20 de septiembre
La Ciudad

La repavimentación de la pista del aeropuerto arranca este 20 de septiembre

Milei viaja a Las Vegas en pleno escándalo y asistirá al show de Fátima Flórez
Política

Milei viaja a Las Vegas en pleno escándalo y asistirá al show de Fátima Flórez

Crítica de Cavallo a Milei: Hay improvisaciones del equipo económico
Economía

Crítica de Cavallo a Milei: "Hay improvisaciones del equipo económico"

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre
Información General

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia por no ser incluida en el texto
Política

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia por no ser incluida en el texto

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero
POLICIALES

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo "Dibu" Gómez a la cárcel de Piñero

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

Por Facundo Borrego
Política

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina
Información General

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina

Pullaro y la economía: Estamos muy preocupados por la situación que vivimos
POLITICA

Pullaro y la economía: "Estamos muy preocupados por la situación que vivimos"

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada
Policiales

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan Encendidas a Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan "Encendidas" a Rosario

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó $1.700 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó $1.700 millones de pesos

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta
La Ciudad

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta

Es de San Jerónimo Norte y la única esperanza a su rara enfermedad está en Tailandia
La Región

Es de San Jerónimo Norte y la única esperanza a su rara enfermedad está en Tailandia

Docentes de la UNR retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes