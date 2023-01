ChatGPT, el "bot" que conversa y escribe mejor que muchos humanos

A la inteligencia artificial se la entrena a base de texto, se le hacen preguntas y se le añade información, de manera que este sistema, a base de correcciones a lo largo del tiempo, va entrenándose para realizar la tarea para la que ha sido diseñado. Este es el método para entrenar a todas las IA, tanto la de ChatGPT como otras. Pero ChatGPT fue entrenada para mantener conversaciones con cualquier persona. Sus algoritmos deberían ser capaces de entender lo que se le esté preguntando con precisión, incluyendo adjetivos y variaciones que cada uno añade en sus frases, y de responder de una manera coherente.

Lo más sorprendente de este chat es que es capaz de dar respuestas muy acertadas y completas, de varios párrafos, señala Xataka. Además, en estas respuestas es capaz de expresarse de manera natural y con información muy exacta, lo que hace muy complicado distinguir que el texto ha sido generado por IA y no por una persona.

Tentación para estudiantes

Un estudiante puede pedirle una redacción de 1000 palabras sobre un tema concreto. ChatGPT la generará muy rápido, antes de que se haya tenido tiempo de abrir Google para buscar el primer concepto del texto. Sin embargo, como cualquier modelo de IA, es posible que cometa errores, por lo que todo lo que escribe no hay que considerarlo como exacto, ni mucho menos.

Esta IA es tan potente y capaz de generar respuestas completas e informadas que hay quien dice que podría terminar con Google y otros motores de búsqueda. Sin embargo, en muchos temas es poco precisa, sobre todo en nombres y algunos conceptos, por lo que todavía no está a la altura de que el usuario pueda copiar lo que ha escrito, “pegarlo” y usarlo. Aunque, dicen sus usuarios, ese momento está cada vez más cerca.

Además de responder a la pregunta, ChapGPT tiene un sentido del contexto y reconoce todo lo que se ha estado hablando con ella, por lo que si le hace alguna pregunta relacionada con una respuesta que ya ha dado, sabrá identificar si el interlocutor se refiere a ello, sin tener que darle la explicación.

Empezar a tener conversaciones con esta inteligencia artificial es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es entrar a su web oficial, https://chat.openai.com. La primera vez que se entra se tendrá que crear una cuenta. Es gratis. Una vez iniciada sesión se entra en el chat. En él, debajo de todo está una barra donde se escribe la consulta o pregunta. Al inicio se verán ejemplos en inglés de cosas que se le puede preguntar, pero también se puede preguntar en español y pedirle que hable en esta lengua o en cualquier otro idioma.

Es recomendable experimentar con distintos tipos de peticiones para explorar todas las funciones. “El ingenio a la hora de realizar preguntas o peticiones puede ser clave para obtener resultados sorprendentes”, señala Xataka.

El interlocutor debe tener presente que todo lo que escriba queda registrado y podrá ser revisado por los desarrolladores de OpenIA para seguir entrenando a ChatGPT. Por lo tanto, Xataka aconseja “no incluir información personal ni peticiones que sean potencialmente peligrosas o delictivas”.

ChatGPT es una de esas herramientas cuyas funciones completas todavía no han sido descubiertas, porque en parte depende del ingenio de las personas que interactúan con ella. Lo más sencillo es pedirle que explique cualquier cosa, evento o concepto, y lo hará a través de los datos con los que se la ha entrenado. Esto también servirá para que escriba artículos o resúmenes, pudiendo pedirle un número máximo de caracteres o palabras sobre sucesos históricos, personajes famosos y otros temas. ”Básicamente puede ser tu periodista particular”, señala la publicación.

Con acento regional

También se le puede pedir que escriba textos de una manera determinada. Por ejemplo, que haga un guión de YouTube o de TikTok, y que lo haga con un tono informal o serio, o incluso que lo haga con las tonalidades regionales de cada país. No solo redactará en el español de España o el de Argentina, también adoptará los giros idiomáticos de Madrid o Andalucía, por ejemplo.

También puede redactar líneas de código de programación, fichas de productos, comparaciones, etc. O bien se le puede pedir que escriba poemas, chistes o letras de canciones. Se le puede pedir que redacte textos como si le hablara a un niño de 5 años, y en definitiva, cualquier cosa relacionada con el lenguaje o que pueda ser expresada a través de él. ChatGPT es básicamente un redactor artificial. Periodistas y escritores, están avisados.

También pueden pedírsele muchas otras cosas, como listas de páginas web o de herramientas, pedir consejo sobre qué celular comprar, o temas relacionados con la cultura general, traducciones, definiciones, explicaciones, y mucho más.

Examen de ingreso en Amazon, aprobado

ChatGPT respondió correctamente las preguntas de una entrevista de Amazon para cubrir un puesto de programador, según se filtró de un debate interno de la empresa.

Aunque las respuestas tenían algunos errores, ChatGPT fue capaz de dar soluciones correctas e incluso mejorar un código de programación, explicó un ingeniero de aprendizaje automático de Amazon en el canal interno Slack. “¡Honestamente, me quedé impresionado!”, escribió. “Estoy asustado y emocionado a la vez por ver qué impacto tendrá esto en la forma en que realizamos las entrevistas de codificación”.

Empleados de Amazon preguntaron en Slack si estaba bien usa la herramienta de IA para el trabajo. Algunos dijeron que ya la estaban utilizando como “asistente de codificación”.

Un abogado de Amazon intervino en Slack, advirtiendo a los empleados que no compartieran información confidencial con ChatGPT. “Esto es importante porque sus entradas pueden ser utilizadas como datos de entrenamiento para ChatGPT, y no nos gustaría que su resultado incluyera o se pareciera a nuestra información confidencial (y ya he visto casos en los que su resultado coincide estrechamente con el material existente)”.

La política de la empresa sobre cómo utilizan los empleados ChatGPT para trabajar, y lo que OpenAI —su creador— hace con los datos corporativos son algunas de las nuevas cuestiones que deben abordarse a medida que el chatbot gana popularidad. Es un tema espinoso para Amazon en particular, ya que su rival en la nube, Microsoft, ha invertido miles de millones de dólares en OpenAI. Un portavoz de Amazon no respondió a un pedido comentarios. El representante de OpenAI, por su parte, remitió a la página de preguntas frecuentes de ChatGPT para cualquier duda sobre sus políticas de datos y privacidad.