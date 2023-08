Causa Razzetti: la Cámara Federal rechazó el pedido de recusación del juez Bailaque

Marcelo Bailaque. "Es el tapón retardatario de la Justicia. No investigó el crimen de mi padre. Es una Justicia que no avanza y por eso Luis Rubeo (padre) murió impune", advirtió el querellante Carlos Razzetti

En este sentido, el querellante Carlos Razzetti declaró a La Capital sobre el rechazo a su pedido de recusación del juez Bailaque que “es una locura desde todo punto de vista, después de que dos veces (el abogado defensor del extinto ex senador Luis Rubeo padre) Gustavo Feldman pidiera que se anulara toda la causa, cuando justamente la Unidad Fiscal de Asistencia a las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos fue creada como una fiscalía coadyuvante. Feldman pidió el sobreseimiento (de Luis Rubeo padre) y (el juez José Guillermo) Toledo se lo negó porque había pruebas para citarlo a declarar, condenarlo y, por lo menos, darle una pena de prisión domiciliaria, pero Bailaque no lo hizo y Luis Rubeo murió impune” .

Consultado sobre el particular criterio de Bailaque de considerar al crimen de su padre fuera de la fecha de los crímenes cometidos por la Triple A en Rosario, Razzetti advirtió que “esa fecha de los crímenes de lesa humanidad se fue corriendo hasta la Masacre de Trelew (del 22 de agosto de 1972), primero, y hasta los Bombardeos a la Plaza de Mayo (del 16 de septiembre de 1955), después”.

Con respecto al futuro de la causa del crimen de su padre, que el 14 de octubre próximo cumplirá medio siglo de impunidad, Razzetti advirtió que “la fiscalía también puede recusar al juez, pero no lo hacen porque saben que si lo recusan caen Bailaque y la familia de Rubeo. Es totalmente injusto, es una Justicia que no avanza, hay pruebas para haberlo procesado y condenado a (Luis) Rubeo (padre), a quien nunca llamaron a declarar, así como han dejado morir a testigos, y (el ex agente de Inteligencia Luis) Scarazzini no va a declarar y no pasa nada. Bailaque es el tapón retardatario del embudo de la Justicia. Ahora ni siquiera me deja ir por los autores materiales del asesinato de mi padre”.