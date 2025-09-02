La Capital | Información General | cajeros automáticos

Cambio en cajeros automáticos: ¿cuánto efectivo se puede sacar por día y cuándo se paga extra?

En septiembre se elevaron los límites de extracción, que varían según la entidad financiera. Cuáles son las comisiones por extraer dinero en bancos ajenos

2 de septiembre 2025 · 09:35hs
Los cajeros automáticos son elementos que vuelven la vida más fácil. Una de sus principales comodidades es la posibilidad de extraer dinero en efectivo. En ese sentido, cada banco cuenta con un límite diario a la hora de retirar dinero.

En el mes de septiembre, algunas entidad financieras formalizaron una actualización en el monto diario que se puede retirar desde las terminales automáticas por día. Este cambio se enmarca en una proliferación de las billeteras virtuales, como Mercado Pago, Ualá o Naranja X, entre otras.

Por otro lado, los distintos bancos aplican una comisión al extraer dinero en cajeros automáticos ajenos. Este monto también depende de la entidad financiera, pero, por lo general, oscila entre los $2000 y los $5000.

¿Cuánto dinero en efectivo se puede extraer por día?

Con la actualización de los montos máximos de dinero que se podrá retirar en cajeros automático, los clientes de los diferentes bancos podrán retirar un poco más de efectivo.

Los diarios valores habilitados por las principales entidades financieras quedaron de la siguiente manera:

  • Banco Municipal de Rosario: se puede retira $600.000 diarios desde cajeros propios. Si es un cajero Link que no pertenece a la entidad, se pueden sacar hasta $60.000 diarios y hasta $60.000 en cajeros Banelco.
  • Banco Galicia: hasta $400.000 en cajeros ajenos y amplió el límite a $2.400.000 en terminales propias.
  • ICBC: límite de $550.000.
  • BBVA: hasta $2.100.000.
  • Ualá: el límite de extracción por cajeros Link y Banelco es de hasta $40.000 cada 24h
  • Banco Macro: mantiene el tope en $400.000.
  • Santander: hasta $1.000.000, según categoría del cliente.
  • Banco Provincia: límite de $400.000, ampliable desde la app.
  • Banco Ciudad: hasta $800.000, ampliable a $1.200.000.

Cajeros automáticos: qué pasa con una terminal de la misma red

En los casos que el usuario opta por retirar el dinero un un cajero automático de otro banco que opera dentro de la misma red que el propio (Lik o Banelco por ejemplo), el costo por la operación puede variar. Las tarifas son fijas y se cobran de igual manera, independientemente del monto extraído o la hora.

El Banco Galicia es el que más comisión cobra por extraer efectivo en un cajero de otro banco bajo la misma red, debido a que tiene un cargo de $5.000 por extracción. El podio del ranking continúa con Ualá, que cobra unos $3.500, y Santander, que alcanza los $3.125.

En tanto, la lista la completan Naranja X ($3.025), BBVA ($2.700), Banco Nación ($2.292,95) y Banco Macro ($1.869,45), entre otros. En cuanto al Banco Municipal de Rosario, el costo por extraer

Cajeros automáticos: distinto banco y distinta red

A los cargos mencionados bajo la misma red, las entidades bancarias informaron, en la mayoría de los casos, el mismo costo por la operación de retirar efectivo en cajeros de otro banco. No obstante, algunos de ellos cobran una comisión aún mayor por realizar la extracción en otra entidad y bajo otra red.

El banco de cargo más alto por dicha operación también es el Banco Galicia, que mantiene los $5.000 por extracción. El podio es completado por Ualá, que repite sus $3.500. Bajo esta modalidad, Santander mantiene los $3.125 por operación y Naranja X también repite con los $3.025. En cuanto al Banco Municipal de Rosario, la entidad no da un número preciso, pero el monto por extracción ronda los $3000.

BBVA también mantiene la misma comisión por las operaciones con distinta o misma red, mientras que el Banco Nación cobra unos $2.860,44 por extracción y el Banco Marco unos $2.081,20, nuevamente como el que menos arancel cobra de los mencionados.

