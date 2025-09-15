Atención, jubilados: cómo corroborar que las recetas electrónicas sean válidas

Información General
Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba
La Ciudad
Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital
Ovación
El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo
La Ciudad
La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
Información General
Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos
Policiales
Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Ovación
Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas
Política
Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei
Política
Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional
Ovación
Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca
Ovación
Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"
Ovación
Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón
Ovación
Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera
El Mundo
Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo
POLICIALES
Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana
La Ciudad
Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario
La Ciudad
Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas
Política
Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"
La Ciudad
Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel
La Región
Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes