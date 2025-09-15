La Capital | Información General | jubilados

Atención, jubilados: cómo corroborar que las recetas electrónicas sean válidas

Estos documentos deben tener ciertos elementos obligatorios para ser admitidos por las farmacias. Los detalles en esta nota

15 de septiembre 2025 · 15:38hs
Las recetas electrónicas de Pami facilitan y agilizan la prescripción y dispensa de medicamentos para los jubilados

Las recetas electrónicas de Pami facilitan y agilizan la prescripción y dispensa de medicamentos para los jubilados

Las recetas electrónicas de Pami son una de las herramientas más innovadoras que ha incorporado la obra social y han llegado para quedarse. Como reemplazo de las clásicas recetas de papel, estos documentos digitales aparecieron con la idea de mejorar y agilizar el sistema de prescripciones para los jubilados. Y al ser el sistema más utilizado actualmente, es preciso reconocer cómo debe estar conformada la receta para ser válida.

La receta electrónica es una herramienta que facilita y agiliza la prescripción y dispensa de medicamentos, otorgando más seguridad al acto médico y permitiendo mejorar la calidad de atención médica a los afiliados. Garantiza que las personas afiliadas tengan acceso a los medicamentos de forma simple y rápida, sin necesidad de acercarse al consultorio de su médica o médico de cabecera.

Las recetas electrónicas se utilizan en hospitales, centros privados, consultorios y farmacias, lo cual permite que el proceso de recibir un medicamento sea más práctico. Tanto el afiliado como cualquier persona encargada puede retirar en farmacia la medicación presentando la receta y documentación del afiliado.

Además, la receta electrónica incluye los descuentos aplicables y los montos finales en pesos que paga el afiliado, con precios actualizados, altas y bajas de medicamentos en línea. En adición, permite crear recetas secuenciales con fecha posdatada y validez de hasta 3 meses, entre otras ventajas.

>>Leer más: Cómo ingresar al Sistema de Recetas Electrónicas de Pami

Qué elementos que no pueden faltar en las recetas electrónicas

Según establece la ley 27.553, los elementos que deben estar obligatoriamente en la receta médica de Pami para tener validez son:

  • Identificación del médico o profesional de la salud: nombre, matrícula, profesión, especialidad, domicilio.
  • Código de barras.
  • Identificación del paciente: nombre, obra social o prepaga, fecha de nacimiento, DNI, sexo.
  • Medicamento: identificado por su nombre genérico o denominación común internacional. Debe indicar: presentación, forma farmacéutica y cantidad de unidades.
  • Puede contener el nombre comercial del medicamento.
  • Diagnóstico.
  • Fecha de emisión.
  • Firma digital profesional.

>>Leer más: Pami: cuáles son los hospitales y centros de salud exclusivos para afiliados

Cuáles son las recetas válidas de Pami

El nuevo sistema de recetas consta únicamente de dos tipos válidos: la blanca y la celeste previamente activada. El color de la receta indica su estado y su posibilidad de uso.

La receta blanca es la última implementación y goza de mayor seguridad, así como cuenta con validación automática. Por su parte, la celeste, conocida hasta el momento, seguirá siendo válida siempre y cuando esté activada.

De esta manera:

  • Si se cuenta con una receta blanca, se pueden retirar los insumos sin inconvenientes en las farmacias.
  • Si se cuenta con una receta celeste, se debe chequear que esté activada. Si está activa se pueden retirar los medicamentos sin dificultades. Si no está activa se debe pedir al médico que la active para que sea aceptada en farmacias.
  • Si la receta es verde, se debe pedir el reemplazo por una de las dos únicas recetas válidas en el nuevo sistema. Es decir, debe ser sustituida por una receta electrónica (blanca) o una receta manual activa (celeste).
Noticias relacionadas
Pami ofrece un beneficio para un grupo específico de jubilados

Pami: quiénes pueden cobrar el bono de $44 mil en septiembre

Los rubros de ANSES que tendrán aumentos en octubre

Cronograma de Anses: a qué jubilados y pensionados les toca cobrar esta semana

A través de un trámite en línea se puede acceder al Programa de Atención Integral en Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores de Pami.

Pami ofrece residencias geriátricas gratuitas: cómo es el trámite para solicitarlas

Anmat consideró a los productos ilegales

Anmat prohibió la venta de una lavandina en polvo y distintos filtros de agua

Ver comentarios

Las más leídas

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Lo último

Cristina Kirchner, fuera del padrón: la Cámara Electoral revocó el fallo que la habilitaba a votar

Cristina Kirchner, fuera del padrón: la Cámara Electoral revocó el fallo que la habilitaba a votar

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6% en agosto, debajo del promedio nacional

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6% en agosto, debajo del promedio nacional

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Las consultas por alquileres arrancaron antes que otros años. Las propiedades más demandas y el perfil de los interesados

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Por Nachi Saieg

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
Policiales

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6% en agosto, debajo del promedio nacional
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6% en agosto, debajo del promedio nacional

El intendente de Roldán, de 57 años, enfrenta una larga operación tras un infarto

Por Florencia O’Keeffe

La Región

El intendente de Roldán, de 57 años, enfrenta una larga operación tras un infarto

Cristina Kirchner, fuera del padrón: la Cámara Electoral revocó el fallo que la habilitaba a votar
Política

Cristina Kirchner, fuera del padrón: la Cámara Electoral revocó el fallo que la habilitaba a votar

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses
Economía

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Ovación
Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball
Ovación

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras

Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Policiales
Denuncian que atacaron en la autopista a un micro en el que viajaban policías a Rosario
POLICIALES

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro en el que viajaban policías a Rosario

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD
La Ciudad

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: Es un hecho criminal grave

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: "Es un hecho criminal grave"

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba
Información General

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital
La Ciudad

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newells debe saber acerca de la venta de entradas
Ovación

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei
Política

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional
Política

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Holan: Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival
Ovación

Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera
Ovación

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo
El Mundo

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana
POLICIALES

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario
La Ciudad

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas
La Ciudad

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes
La Región

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes