Asistió a un partido de básquet de su nieto, hubo una pelea, se descompensó y murió

La riña sobre la puerta de la sede del club continuó y ya no se encontraba el servicio de paramédicos, se llamó al Same y se trasladó al Hospital San Martín de La Plata al jubilado domiciliado en la localidad de Remedios de Escalada. Finalmente, el hombre no pudo ser reanimado y falleció.

Por el hecho se abrió una investigación, caratulada como averiguaciones causales de muerte, y se aguarda por el resultado de la autopsia para entregar el cuerpo de Mollo a sus familiares.