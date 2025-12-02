Empezó diciembre: hasta cuándo se puede cobrar el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario llega este mes con sus fechas y condiciones específicas. Los detalles en esta nota

El aguinaldo es un beneficio de los trabajadores en relación de dependencia que se cobra en junio y en diciembre

Se acerca fin de año y las personas van organizando sus finanzas de cara a las fiestas. Afortunadamente, en diciembre, además del salario de todos los meses, los trabajadores reciben el esperado aguinaldo . Este complemento, por su parte, no siempre llega al mismo tiempo que el salario, por eso conviene estar al tanto de sus fechas y condiciones.

El Salario Anual Complementario (SAC), mejor conocido como aguinaldo , es una retribución adicional que recibe el trabajador equivalente al 50% de la mejor remuneración percibida en los últimos seis meses. Este se otorga dos veces al año: una en junio y otra en diciembre.

Es importante aclarar que el aguinaldo no le corresponde a todos los trabajadores y tiene su propia fecha de impacto en las cuentas de los beneficiarios, según define la ley.

Según lo que indica la ley, la fecha límite para cobrar la segunda parte del aguinaldo es hasta el 18 de diciembre, que este año coincide con un día jueves.

No obstante, existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la verdadera fecha límite es el 24 de diciembre.

Normalmente, el pago no se estira hasta la fecha límite pero es importante tener en cuenta que la ley lo contempla.

>>Leer más: Anses paga el aguinaldo de diciembre 2025: quiénes lo cobran, montos y calendario de pago

Cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre

El aguinaldo es una especie de salario número 13 que se cobra en dos pagos: a mitad y a fin de año. Para calcular el total, hay que dividir en dos la mejor remuneración bruta (antes de los descuentos por los aportes y la seguridad social) recibida durante el semestre en cuestión.

En diciembre, los trabajadores recibirán la mitad del mejor salario recibido durante el segundo semestre de 2025. Por su parte, quienes no hayan completado el medio año de trabajo, recibirán un adicional, distinto al aguinaldo.

Es que, en resumen, la fórmula del aguinaldo se calcula al dividir el monto del salario dividido por doce y multiplicado por los meses trabajados.

Si durante el período de tiempo contemplado el trabajador tuvo jornadas de inasistencia injustificadas (sin goce de sueldo, no cobra remuneración) se calcula un proporcional, y esos días no se consideran en la cuenta. Por otro lado, si se perciben horas extras, comisiones o cualquier otro plus al salario, ese monto adicional debe ser contemplado dentro del cálculo del aguinaldo.

>>Leer más: Banco Nación lanzó una línea de créditos para el pago del aguinaldo: tasas, montos y requisitos

Quiénes recibirán el aguinaldo en diciembre

Este beneficio le corresponde a:

Trabajadores en relación de dependencia (sector público o privado)

(sector público o privado) Jubilados y pensionados

Empleados con contrato fijo, temporal o por proyecto

Para cobrar el aguinaldo, es necesario que el trabajador cumpla con dos condiciones: haber prestado servicio durante el semestre en cuestión y haber percibido remuneraciones por ese servicio.

En cuanto a las vacaciones o a las licencias con goce de sueldo, ambas se consideran como un periodo sujeto al pago del aguinaldo, porque se enmarca en la segunda condición.

Por otro lado, vale aclarar que hay un gran grupo que queda afuera de este beneficio, entre ellos los trabajadores informales, los monotributistas y otros casos de empleo no registrado, ya que solo les corresponde a quienes se encuentren anotados en el SIPA.