La Capital | Información General | Aguinaldo

Empezó diciembre: hasta cuándo se puede cobrar el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario llega este mes con sus fechas y condiciones específicas. Los detalles en esta nota

2 de diciembre 2025 · 15:21hs
El aguinaldo es un beneficio de los trabajadores en relación de dependencia que se cobra en junio y en diciembre

El aguinaldo es un beneficio de los trabajadores en relación de dependencia que se cobra en junio y en diciembre

Se acerca fin de año y las personas van organizando sus finanzas de cara a las fiestas. Afortunadamente, en diciembre, además del salario de todos los meses, los trabajadores reciben el esperado aguinaldo. Este complemento, por su parte, no siempre llega al mismo tiempo que el salario, por eso conviene estar al tanto de sus fechas y condiciones.

El Salario Anual Complementario (SAC), mejor conocido como aguinaldo, es una retribución adicional que recibe el trabajador equivalente al 50% de la mejor remuneración percibida en los últimos seis meses. Este se otorga dos veces al año: una en junio y otra en diciembre.

Es importante aclarar que el aguinaldo no le corresponde a todos los trabajadores y tiene su propia fecha de impacto en las cuentas de los beneficiarios, según define la ley.

Hasta cuándo se puede cobrar el aguinaldo

Según lo que indica la ley, la fecha límite para cobrar la segunda parte del aguinaldo es hasta el 18 de diciembre, que este año coincide con un día jueves.

No obstante, existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la verdadera fecha límite es el 24 de diciembre.

Normalmente, el pago no se estira hasta la fecha límite pero es importante tener en cuenta que la ley lo contempla.

>>Leer más: Anses paga el aguinaldo de diciembre 2025: quiénes lo cobran, montos y calendario de pago

Cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre

El aguinaldo es una especie de salario número 13 que se cobra en dos pagos: a mitad y a fin de año. Para calcular el total, hay que dividir en dos la mejor remuneración bruta (antes de los descuentos por los aportes y la seguridad social) recibida durante el semestre en cuestión.

En diciembre, los trabajadores recibirán la mitad del mejor salario recibido durante el segundo semestre de 2025. Por su parte, quienes no hayan completado el medio año de trabajo, recibirán un adicional, distinto al aguinaldo.

Es que, en resumen, la fórmula del aguinaldo se calcula al dividir el monto del salario dividido por doce y multiplicado por los meses trabajados.

Si durante el período de tiempo contemplado el trabajador tuvo jornadas de inasistencia injustificadas (sin goce de sueldo, no cobra remuneración) se calcula un proporcional, y esos días no se consideran en la cuenta. Por otro lado, si se perciben horas extras, comisiones o cualquier otro plus al salario, ese monto adicional debe ser contemplado dentro del cálculo del aguinaldo.

>>Leer más: Banco Nación lanzó una línea de créditos para el pago del aguinaldo: tasas, montos y requisitos

Quiénes recibirán el aguinaldo en diciembre

Este beneficio le corresponde a:

  • Trabajadores en relación de dependencia (sector público o privado)
  • Jubilados y pensionados
  • Empleados con contrato fijo, temporal o por proyecto

Para cobrar el aguinaldo, es necesario que el trabajador cumpla con dos condiciones: haber prestado servicio durante el semestre en cuestión y haber percibido remuneraciones por ese servicio.

En cuanto a las vacaciones o a las licencias con goce de sueldo, ambas se consideran como un periodo sujeto al pago del aguinaldo, porque se enmarca en la segunda condición.

Por otro lado, vale aclarar que hay un gran grupo que queda afuera de este beneficio, entre ellos los trabajadores informales, los monotributistas y otros casos de empleo no registrado, ya que solo les corresponde a quienes se encuentren anotados en el SIPA.

Noticias relacionadas
Los cinco argentinos detenidos en el shopping de Miami: Juan Manuel Zuloaga-Arenas, Juan Pablo Rua, Diego Xiccato, Sebastián Luis Moya y Mauricio Ariel Aparo-Orlando.

Escándalo en Miami: detuvieron a cinco turistas argentinos acusados de robar en un shopping

Familiares de víctimas del fentanilo participaron del encuentro.

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados con 20 recomendaciones

El sistema AlertAR funcionará como sistema de prevención frente a riesgo climático

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático

Los reintegros van desde $188.000, dependiendo de la zona y la situación de cada menor

Anses: quiénes tienen hasta el 31 de diciembre para reclamar un beneficio

Ver comentarios

Las más leídas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Lo último

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

El Palacio Vasallo tratará este jueves la prórroga del régimen que permite ajustar la tarifa sin votación de los ediles. El oficialismo señala que la ausencia de aportes nacionales obliga a mantener la herramienta en manos del Ejecutivo

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027
Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Escándalo en Miami: detuvieron a cinco turistas argentinos acusados de robar en un shopping
Información General

Escándalo en Miami: detuvieron a cinco turistas argentinos acusados de robar en un shopping

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Ovación
Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto
Ovación

Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto

Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto

Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto

Apasionante definición del Clausura 2025: días y horarios de las semifinales

Apasionante definición del Clausura 2025: días y horarios de las semifinales

Movimientos importantes en Red Bull: confirmaron las últimas butacas de la Fórmula 1

Movimientos importantes en Red Bull: confirmaron las últimas butacas de la Fórmula 1

Policiales
Una agente de la Policía Federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una agente de la Policía Federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

La Ciudad
Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027
La Ciudad

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Escándalo en consorcios rosarinos: los consejos clave para contratar y supervisar a un administrador

Escándalo en consorcios rosarinos: los consejos clave para contratar y supervisar a un administrador

La UNR le entrega a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa

La UNR le entrega a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa
LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Por Morena Pardo
Zoom

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato
La Ciudad

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la doctrina Bullrich
POLITICA

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la "doctrina Bullrich"

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático
Información general

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
La Ciudad

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000
Información General

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina
Salud

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes
La Ciudad

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre
POLICIALES

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años
Policiales

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura
Cultura

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi
Ovación

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait
Información General

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait