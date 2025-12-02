Anses: quiénes tienen hasta el 31 de diciembre para reclamar un beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo deben presentar la Libreta AUH antes del 31 de diciembre para cobrar el monto retenido durante este año y mantener el beneficio vigente el próximo año.
Este trámite resulta obligatorio y garantiza que los niños y adolescentes reciban controles de salud, vacunación y asistencia escolar. La presentación habilita el cobro del 20% retenido cada mes y evita la pérdida del acumulado anual.
El ingreso adicional complementa otros beneficios de diciembre, como el Programa Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.
Cómo es el trámite para presentar la Libreta AUH
El trámite se realiza desde la web oficial de Anses o mediante la aplicación Mi Anses. El formulario válido es únicamente el que genera el sistema. Los pasos son los siguientes:
1. Ingresar a Mi Anses: Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
2. Entrar a la sección “Hijos”: Seleccionar “Libreta AUH” y verificar qué datos faltan completar (educación, salud o vacunación) por cada hijo.
3. Generar el formulario: Si falta algún dato, elegir “Generar libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
4. Imprimir y completar: imprimir el formulario en una sola hoja. Luego llevarlo a la escuela o centro de salud para que las autoridades correspondientes lo completen y firmen.
5. Subir la libreta: sacar una foto clara del formulario completo (formato JPG de máximo 3 MB) y cargarla en Mi ANSES.
Montos actualizados de la AUH en diciembre 2025
ANSES aplicó un aumento del 2,34%, según la inflación de octubre, y fijó los siguientes valores:
Montos generales
-
Menor de edad: $122.492 (retención: $24.498,40)
-
Hijo con discapacidad: $398.853 (retención: $79.770,60)
Zona desfavorable (La Pampa, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tierra del Fuego y Partido de Patagones)
-
Menor de edad: $159.263,20 (retención: $31.852,64)
-
Hijo con discapacidad: $506.653 (retención: $101.330,60)