Anses: quiénes tienen hasta el 31 de diciembre para reclamar un beneficio

El organismo recuerda que la presentación de la Libreta AUH permite cobrar la retención acumulada y mantener el beneficio activo durante 2025

Los reintegros van desde $188.000, dependiendo de la zona y la situación de cada menor

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) recordó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo deben presentar la Libreta AUH antes del 31 de diciembre para cobrar el monto retenido durante este año y mantener el beneficio vigente el próximo año .

Este trámite resulta obligatorio y garantiza que los niños y adolescentes reciban controles de salud, vacunación y asistencia escolar. La presentación habilita el cobro del 20% retenido cada mes y evita la pérdida del acumulado anual.

El ingreso adicional complementa otros beneficios de diciembre, como el Programa Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.

Cómo es el trámite para presentar la Libreta AUH

El trámite se realiza desde la web oficial de Anses o mediante la aplicación Mi Anses. El formulario válido es únicamente el que genera el sistema. Los pasos son los siguientes:

1. Ingresar a Mi Anses: Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Entrar a la sección “Hijos”: Seleccionar “Libreta AUH” y verificar qué datos faltan completar (educación, salud o vacunación) por cada hijo.

3. Generar el formulario: Si falta algún dato, elegir “Generar libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.

4. Imprimir y completar: imprimir el formulario en una sola hoja. Luego llevarlo a la escuela o centro de salud para que las autoridades correspondientes lo completen y firmen.

5. Subir la libreta: sacar una foto clara del formulario completo (formato JPG de máximo 3 MB) y cargarla en Mi ANSES.

Montos actualizados de la AUH en diciembre 2025

ANSES aplicó un aumento del 2,34%, según la inflación de octubre, y fijó los siguientes valores:

Montos generales

Menor de edad: $122.492 (retención: $24.498,40)

Hijo con discapacidad: $398.853 (retención: $79.770,60)

Zona desfavorable (La Pampa, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tierra del Fuego y Partido de Patagones)