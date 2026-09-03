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Ansés: qué trámites se pueden realizar de forma virtual y cómo gestionarlos

El organismo cuenta con un canal de Atención Virtual desde el cual se pueden realizar distintas gestiones directamente desde el celular o computadora. Qué trámites están habilitados

3 de septiembre 2026 · 15:26hs
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La Atención Virtual de Ansés permite realizar distintos trámites desde el hogar

La Atención Virtual de Ansés permite realizar distintos trámites desde el hogar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece la posibilidad de realizar ciertos trámites a través de su canal de Atención Virtual, permitiendo a las personas resolver sus asuntos desde la comodidad de su propia casa.

La Atención Virtual de Anses permite realizar trámites y consultas desde dónde se desee, sin necesidad de acercarse a una oficina. Para utilizar Atención Virtual solo se necesita un celular, computadora o tablet con acceso a internet. En cuanto a datos, se debe contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El servicio está disponible desde las 0 a las 20.

>>Leer más: Cronograma de Ansés : cuáles son las fechas de pago en septiembre

Qué trámites se pueden realizar mediante la Atención Virtual de Ansés

Algunos de los trámites que se pueden realizar vía Atención Virtual son:

  • Alta o modificación de vínculos familiares.
  • Consulta de fecha y lugar de cobro.
  • Reclamo de un beneficio suspendido o un pago mensual no cobrado.
  • Reclamo por la suspensión de un Retiro por Invalidez.
  • Solicitud del Subsidio de Contención Familiar (solo jubilados y pensionados).
  • Reajuste por fallo judicial.
  • Modificaciones de datos de cobro o cobertura médica
  • Autorización para el cobro de asignaciones

>>Leer más: Ansés entrega más de $370 mil a un grupo de beneficiarios: quiénes son

Cómo solicitar la Atención Virtual de Ansés

Para ingresar a la Atención Virtual de Anses, se le pedirá al usuario su CUIL y Clave de Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, se debe seleccionar el trámite a realizar y describir brevemente la situación junto con la documentación que la respalde.

Ya iniciado el trámite, se podrá consultar su estado y el historial de la solicitud desde la página oficial de Anses, o bien, desde la aplicación “Mi Anses”. Si el organismo lo necesitara, se podría volver a solicitar algún dato o documento para continuar la gestión.

¿Cómo obtener la clave de Seguridad Social de Ansés?

  • Ingresar a Mi ANSES:
  • Buscar la opción “Creá tu clave”, en la parte inferior de la pantalla.

Si ya tenía creada una clave para su usuario, pero no la recuerda, deberá elegir la opción “Olvidé mi clave” y seguir los pasos detallados.

  • Acreditar la identidad.
  • Ingresar CUIL y luego el número de trámite del DNI.
  • Responder las preguntas de seguridad.

Si luego de tres intentos no logra responder las preguntas de seguridad, el usuario deberá acercarse, sin turno previo, a una oficina de la ANSES para generar la clave.

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