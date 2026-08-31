Pagos de Ansés en septiembre: de cuánto es el aumento

El organismo dio a conocer los aumentos para el noveno mes del año. Toda la información relevante, en esta nota

Con el octavo mes del año ya llegando a su final, muchas personas comienzan a preguntarse cuánto cobrarán en septiembre por parte de Ansés. Afortunadamente, el organismo se encargó de difundir toda la información pertinente al pago de haberes y prestaciones, para que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

En primer lugar, es importante saber que los jubilados recibirán este mes un incremento del 2,1%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2026 , difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $419.775,93 de agosto a los $428.591,22 en septiembre, sin contar el bono de 70.000 pesos que se otorga a las jubilaciones mínimas. Sostenido sin modificaciones, el bono hará que la jubilación mínima total llegue a $498.591 en septiembre. Cabe recordar que quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $498.591 recibirán un bono proporcional , hasta alcanzar ese monto total.

Aumentos en las distintas prestaciones

Otras prestaciones también se ajustarán en marzo con el mismo porcentaje. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registrará un haber de $342.890 como base, que con el bono llegará a $412.890.

Por su parte, la PNC por Invalidez y Vejez ubicará su haber base en $300.043, totalizando $370.043 con el refuerzo. Estos montos son netos de descuentos obligatorios, como el aporte a la obra social Pami, que se calcula sobre el haber sin incluir el bono.

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Asignaciones familiares y AUH

El incremento de marzo también se trasladará a las asignaciones. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $156.313 por hijo. Mientras tanto, la Asignación por hijo con discapacidad llegará a $508.825.

Ansés actualizará además los topes de ingresos para acceder a las asignaciones, un punto clave para evitar que trabajadores registrados o jubilados queden excluidos del sistema tras los aumentos.