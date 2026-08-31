La Capital | Información General | Ansés

Pagos de Ansés en septiembre: de cuánto es el aumento

El organismo dio a conocer los aumentos para el noveno mes del año. Toda la información relevante, en esta nota

31 de agosto 2026 · 13:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
Anses anunció el aumento para septiembre en las distintas prestaciones

Anses anunció el aumento para septiembre en las distintas prestaciones

Con el octavo mes del año ya llegando a su final, muchas personas comienzan a preguntarse cuánto cobrarán en septiembre por parte de Ansés. Afortunadamente, el organismo se encargó de difundir toda la información pertinente al pago de haberes y prestaciones, para que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

En primer lugar, es importante saber que los jubilados recibirán este mes un incremento del 2,1%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $419.775,93 de agosto a los $428.591,22 en septiembre, sin contar el bono de 70.000 pesos que se otorga a las jubilaciones mínimas. Sostenido sin modificaciones, el bono hará que la jubilación mínima total llegue a $498.591 en septiembre. Cabe recordar que quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $498.591 recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese monto total.

>>Leer más: Cuánto paga Ansés a quienes se casan y quiénes pueden acceder al beneficio

Aumentos en las distintas prestaciones

Otras prestaciones también se ajustarán en marzo con el mismo porcentaje. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registrará un haber de $342.890 como base, que con el bono llegará a $412.890.

Por su parte, la PNC por Invalidez y Vejez ubicará su haber base en $300.043, totalizando $370.043 con el refuerzo. Estos montos son netos de descuentos obligatorios, como el aporte a la obra social Pami, que se calcula sobre el haber sin incluir el bono.

>>Leer más: Ansés entrega más de $370 mil a un grupo de beneficiarios: quiénes son

Asignaciones familiares y AUH

El incremento de marzo también se trasladará a las asignaciones. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $156.313 por hijo. Mientras tanto, la Asignación por hijo con discapacidad llegará a $508.825.

Ansés actualizará además los topes de ingresos para acceder a las asignaciones, un punto clave para evitar que trabajadores registrados o jubilados queden excluidos del sistema tras los aumentos.

Noticias relacionadas
Los analistas indicaron que el stock de créditos hipotecarios en Argentina representa apenas el 2% del PBI, mientras que en otros países como Chile llega hasta el 27%.

Fondos de Ansés para créditos hipotecarios: analistas ven un alivio acotado frente al déficit habitacional

Los jubilados pueden acceder a un descuento de Anses para viajar en transporte urbano

Ansés: cómo activar el descuento en la Sube para jubilados

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas sobre los créditos hipotecarios

Créditos hipotecarios: usarán fondos de Ansés para destrabar los préstamos

El Codem de Ansés confirma cuál es la obra social asignada a cada persona.

Ansés: cómo obtener el comprobante de empadronamiento

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Lo último

Milei aseguró que Argentina tiene las condiciones para recibir a la F1 en el Congreso de la FIA

Milei aseguró que "Argentina tiene las condiciones para recibir a la F1" en el Congreso de la FIA

Villa Gobernador Gálvez será sede del pre selectivo para el Campeonato Nacional de Zamba 2026

Villa Gobernador Gálvez será sede del pre selectivo para el Campeonato Nacional de Zamba 2026

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años

Lucho Cantero, de 23 años, fue considerado jefe de una asociación ilícita e instigador de un homicidio. Se presentaba como parte de “la nueva generación de los Cantero” y buscó imponer su poder en la zona sur de Rosario.

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años
La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente
La Ciudad

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

Salud: Santa fe mejoró los índices de cobertura de vacunación en la población escolar
La Ciudad

Salud: Santa fe mejoró los índices de cobertura de vacunación en la población escolar

Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme
Policiales

Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT
Política

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado
La Ciudad

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

Ovación
Ovación

La Justicia definió que Ever Banega no podrá salir del país por no pagar cuota alimentaria

La Justicia definió que Ever Banega no podrá salir del país por no pagar cuota alimentaria

El recuerdo de la única vez que Messi jugó con la selección argentina en Rosario

El recuerdo de la única vez que Messi jugó con la selección argentina en Rosario

Di María a Messi tras el retiro de la selección: El mejor de la historia

Di María a Messi tras el retiro de la selección: "El mejor de la historia"

Policiales
El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años
Policiales

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años

Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme

Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto salió de terapia intensiva

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto salió de terapia intensiva

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente

La Ciudad
Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas
La Ciudad

Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas

Salud: Santa fe mejoró los índices de cobertura de vacunación en la población escolar

Salud: Santa fe mejoró los índices de cobertura de vacunación en la población escolar

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

Una ONG que trabaja con presos advierte sobre el efecto de adicciones y la falta de cultura del trabajo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Una ONG que trabaja con presos advierte sobre el efecto de adicciones y la falta de cultura del trabajo

Quieren modificar el régimen de transportes escolares de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren modificar el régimen de transportes escolares de Rosario

Siembra inédita de maíz para esquivar el calor y un duro golpe de granizo al trigo
Agro

Siembra inédita de maíz para esquivar el calor y un duro golpe de granizo al trigo

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario
La Ciudad

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Santa Fe Business Forum: una semana para conectar la producción provincial con el mundo
Economía

Santa Fe Business Forum: una semana para conectar la producción provincial con el mundo

Los más pobres pagan más del 35 % en impuestos y los más ricos, menos del 25 %
Economía

Los más pobres pagan más del 35 % en impuestos y los más ricos, menos del 25 %

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Rosario para adultos: los mejores planes para desconectarse de la rutina
La Ciudad

Rosario para adultos: los mejores planes para desconectarse de la rutina

Primera C: Central Córdoba y Leones FC jugarán dos partidos claves para el Reducido

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba y Leones FC jugarán dos partidos claves para el Reducido

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Asesinaron a balazos a un joven de 26 años en la zona sur de Rosario
Policiales

Asesinaron a balazos a un joven de 26 años en la zona sur de Rosario

El empleo privado formal acumula doce meses consecutivos de caída
Economía

El empleo privado formal acumula doce meses consecutivos de caída

Newells: un sólo retoque en la lista de concentrados para visitar a Estudiantes
Ovación

Newell's: un sólo retoque en la lista de concentrados para visitar a Estudiantes

Tengo muchas ganas de jugar el clásico, dijo Marco Ruben tras el traspié ante el Lobo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

"Tengo muchas ganas de jugar el clásico", dijo Marco Ruben tras el traspié ante el Lobo

El tiempo en Rosario: lunes templado, aunque con algunas chances de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes templado, aunque con algunas chances de lluvia

Autodespacho en estaciones de servicio, una alternativa que aún no impacta

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Autodespacho en estaciones de servicio, una alternativa que aún no impacta

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente
Policiales

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente

Vecinos de Alberdi recuperan el Superí, un emblemático club del barrio
La Ciudd

Vecinos de Alberdi recuperan el Superí, un emblemático club del barrio

Cadetes de Rosario insisten con implementar el botón de pánico y monitoreo GPS
La Ciudad

Cadetes de Rosario insisten con implementar el botón de pánico y monitoreo GPS

Google Maps le hizo caso a Trump: ahora el lago Ontario se llama lago América
Información General

Google Maps le hizo caso a Trump: ahora el lago Ontario se llama lago América