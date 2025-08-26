Pensiones no contributivas de Anses: los requisitos para cobrarlas en septiembre

Como cada mes, los requisitos para acceder a la pensión por invalidez, vejez y maternidad de siete hijos se actualizaron. Los detalles en esta nota

Anses otorga pensiones a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad

Todos los meses la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) efectúa el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) , una prestación dirigida a personas en situación de vulnerabilidad que no reúnen las condiciones para acceder a una jubilación contributiva. Sin embargo, los requisitos exigidos se van modificando y es preciso conocer su actualización.

Las Pensiones No Contributivas buscan acompañar a quienes no cuentan con trabajo formal ni cobertura previsional, y se otorga por distintos motivos como lo son la vejez, la invalidez laboral, la maternidad de 7 o más hijos y el padecimiento de enfermedades como VIH y/o Hepatitis B y/0 C.

Para cobrar la pensión, es fundamental adaptarse a los requisitos exigidos por la normativa vigente. Es importante saber que, quienes ya cuenten con otra jubilación o pensión, no podrán acceder a esta ayuda estatal. Asimismo, uno de los principales requerimientos para acceder a las pensiones es residir en el país, ya que si el beneficiario permanece fuera de Argentina por más de 90 días consecutivos o presenta irregularidades en el trámite no recibirá el pago.

Para iniciar el trámite, es necesario reunir la documentación detallada por Anses en su página web oficial y acercarse a cualquier oficina del organismo para recibir asesoramiento e iniciar el trámite.

Pensión por Invalidez Laboral

Esta pensión le corresponde a personas que se encuentran imposibilitadas de trabajar por razones de salud y en situación de vulnerabilidad social. Para iniciar la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral la persona debe contar con el Certificado Médico Oficial (CMO), que se obtiene en los hospitales públicos.

Requisitos para acceder a esta pensión

Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el CMO.

Tener hasta 65 años de edad

Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país.

Si se es extranjero, se deberá acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años.

En el caso de solicitantes menores de edad, son los padres o tutores quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 3 años.

No cobrar jubilación ni pensión.

En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.

Informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre o de tu cónyuge/conviviente. Si se es menor, a nombre de los padres o tutor (este requisito es solo para residentes en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego).

Monto

El monto de la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima.

Pensión por Vejez

Esta pensión está dirigida a personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva. En caso de fallecimiento del titular, tiene derecho a cobrar la pensión la persona viuda o concubina mayor de 70 años, incapacitada, que haya convivido los últimos 5 años anteriores al fallecimiento.

Requisitos para acceder a esta pensión

Tener 70 o más años de edad.

Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.

Las personas extranjeras deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

En el caso de un matrimonio, la pensión por vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.

La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.

Monto

El monto de la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima.

Pensión para madres de 7 hijos o más

Es una prestación mensual y vitalicia que está destinada a las madres con 7 o más hijos (incluidos los adoptados), sin importar su edad ni estado civil.

Requisitos para acceder a la prestación

Ser argentina o naturalizada (mínimo un año de residencia en el país).

Si se es extranjera, se debe haber residido en el país al menos durante 15 años.

No ser titular de una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

No estar cobrando una Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo.

No poseer bienes, ingresos, ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia ni la de tu grupo familiar, ni parientes obligados a prestar alimentos.

El cónyuge o concubino puede ser titular de un beneficio previsional, pero no de una pensión por vejez o de una pensión por invalidez de carácter no contributivo.

En caso de fallecimiento, tiene derecho a cobrar la pensión la persona viuda o concubino incapacitado o los hijos menores de edad o con discapacidad sin límite de edad.

Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675)

Se trata de una prestación destinada a personas viviendo con VIH y/o hepatitis B y/o C que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Requisitos para acceder a esta pensión

Tener 18 años de edad y residir en el país al momento de solicitar la prestación.

Las personas argentinas naturalizadas o extranjeras deben contar con un mínimo de 5 años de residencia continuada en el país y al momento de la solicitud.

Tener acreditado el diagnóstico en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud al momento de solicitar esta prestación.

Aprobar la evaluación socioeconómica.

Los ingresos mensuales no pueden ser superiores al valor equivalente de un Salario Mínimo Vital y Móvil.

Los ingresos de todo el grupo familiar (cónyuge o conviviente), junto a los del beneficiario, no pueden superar el valor equivalente de tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Monto

El haber mensual de esta pensión es equivalente al 70% de una jubilación mínima.