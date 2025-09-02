La Capital | Política | Victoria Villarruel

El tenso momento de Victoria Villarruel al cruzarse a un líder sindical en una fábrica de neumáticos

La vicepresidenta visitó la compañía Fate en el Día de la Industria Nacional, pero los trabajadores manifestaron su fuerte repudio al gobierno

2 de septiembre 2025 · 20:22hs
En medio del escándalo por el caso Spagnuolo, la vicepresidenta Victoria Villarruel visitó este martes la fábrica de neumáticos Fate, donde vivió un momento tenso cuando un sindicalista le alcanzó una carta que plasmaba el fuerte repudio de los trabajadores al gobierno nacional.

En el marco del Día de la Industria Nacional, Villarruel visitó la planta de neumáticos Fate. El secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), Alejandro Crespo, le acercó una carta donde se detallaba el malestar que viven los trabajadores.

El escrito apuntó contra el gobierno del presidente Javier Milei y la recorrida de Villarruel: "En momentos en los que su gobierno ataca deliberadamente los puestos de trabajo en Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel visita la industria del neumático".

"Desde ya, la presencia de Victoria Villarruel (vicepresidenta del gobierno de Milei y clara defensora de los militares genocidas y del terrorismo de Estado), merece el mayor de los repudios en una fábrica cuyo componente obrero ha sufrido durante el proceso militar persecuciones, desapariciones forzadas y todo tipo de extrema violencia como padeciera la clase obrera toda en tan oscuros momentos", resalta.

Los trabajadores calificaron también como una "verdadera provocación que se elija como fecha de la visita a la fábrica de neumáticos nacional Fate en el Día de la Industria, cuando ésta, al igual que las multinacionales Bridgestone y Pirelli, ha bajado su producción a la mitad, dado que ha decidido mudar sus inversiones a otro tipo de actividad".

"Esta visita, de quien desempató la votación a favor de la aprobación de la anti-obrera ley Bases, se enmarca en un contexto nacional donde las patronales de todas las ramas industriales leen que los despidos y las desvinculaciones han generado el daño suficiente en la moral obrera para poder implementar cambios a la baja impensados en cualquier otro momento", sigue la nota.

A su vez, indicaron que el "macabro plan general incluye el aumento exponencial de la represión y la persecución, la modificación de leyes ilegalmente para recortar derechos obreros y así su capacidad de defensa".

Y cierra: "En el Sutna venimos de una importante victoria en Córdoba y estamos de pie y en lucha por la reincorporación de cada compañero, sosteniendo en forma irrenunciable la defensa del poder adquisitivo, rechazando cualquier cambio negativo en el convenio colectivo, como desgraciadamente están imponiendo en centenares de fábricas en todo el país. Los trabajadores somos los verdaderos afectados por las importaciones indiscriminadas. La clase obrera debe intervenir en forma directa sobre ese control en defensa propia".

