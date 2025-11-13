Anses paga el aguinaldo de diciembre 2025: quiénes lo cobran, montos y calendario de pago

Anses informó que se pagará el aguinaldo correspondiente al último mes del año junto con el haber mensual para jubilados, pensionados y beneficiarios de Puam

El SAC se paga por segunda vez en el año, luego del aguinaldo pagado en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) informó que el aguinaldo de diciembre 2025 se acreditará junto con los haberes mensuales . Además, el organismo confirmó que los jubilados que cobren la mínima recibirán un bono adicional de $70.000 , en el marco del refuerzo de fin de año.

De esta manera, algunos beneficiarios podrán contar con tres ingresos en diciembre: haber mensual, aguinaldo y bono extraordinario . El pago se realizará antes de las fiestas, según la terminación del número de documento.

Según las proyecciones de Anses, el incremento por movilidad previsional será aproximadamente del 3% , en base a las estimaciones de inflación del Banco Central. Con esta suba, la jubilación mínima pasará de $333.085,39 a $343.077,95 .

El aumento se sumará al bono de fin de año y al medio aguinaldo, conformando un ingreso total cercano a $584.616,93 para quienes perciban la mínima.

>> Leer más: Buena noticia para jubilados: Anses activa reintegros de hasta $120.000 por mes

Quiénes cobran el aguinaldo y cómo se calcula

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, se paga en dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre. Cada cuota equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre.

Por ejemplo: si la mayor remuneración del segundo semestre fue de $400.000, el aguinaldo será de $200.000.

Sí cobran aguinaldo:

Jubilados y pensionados de Anses.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Trabajadores en relación de dependencia (públicos y privados).

Empleadas domésticas y trabajadores temporales (proporcional al tiempo trabajado).

Quiénes no cobran aguinaldo

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

Beneficiarios de programas sociales o asignaciones familiares.

Calendario de pagos del aguinaldo de Anses en diciembre

El pago del aguinaldo y los haberes comenzará el miércoles 10 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0 : 10 de diciembre

DNI terminados en 1 : 11 de diciembre

DNI terminados en 2 : 12 de diciembre

DNI terminados en 3 : 15 de diciembre

DNI terminados en 4 : 16 de diciembre

DNI terminados en 5 : 17 de diciembre

DNI terminados en 6 : 18 de diciembre

DNI terminados en 7 : 19 de diciembre

DNI terminados en 8 : 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima: