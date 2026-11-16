Ansés continúa su cronograma de pagos: a quiénes les falta cobrar en noviembre El organismo continúa con su cronograma de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en noviembre. Toda la información relevante, en esta nota 16 de noviembre 2026 · 19:28hs

Ya se conoce el calendario de pagos de las jubilaciones de Anses

Con el penúltimo mes del año ya arrancado, muchas personas comienzan a preguntarse cuánto cobrarán este mes de noviembre y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Ansés. Afortunadamente, el organismo tiene difundida toda la información pertinente al pago de haberes y prestaciones, para que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

En primer lugar, es importante saber que los jubilados y pensionados reciben este mes un incremento del 1,9%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, el haber mínimo para los jubilados pasa de los $435.748 de octubre a los $444.027 en noviembre, sin contar el bono de 70.000 pesos que se otorga a las jubilaciones mínimas. Sostenido sin modificaciones, el bono hará que la jubilación mínima total llegue a $514.158 en noviembre. Cabe recordar que quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $514.158 recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese monto total.

En cuanto a las demás prestaciones de Ansés, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registrará un haber de $355.222 como base, que con el bono llegará a $425.222 mientras que la PNC por Invalidez y Vejez ubicará su haber base en $310.819, totalizando $380.819 con el refuerzo. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $159.563 por hijo. Mientras tanto, la Asignación por hijo con discapacidad llegará a $519.551.

>>Leer más: Cómo inscribirse al Programa Progresar Trabajo de Anses antes de que cierre la convocatoria Cronograma de pagos de Ansés para noviembre Los pagos de Anses se organizan en función del último número del documento de los beneficiarios. Aún quedan varios haberes por liquidar hasta el final del mes. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminados en 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6: 17 de noviembre.

DNI terminados en 7: 18 de noviembre.

DNI terminados en 8: 19 de noviembre.

DNI terminados en 9: 20 de noviembre. Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre. >>Leer más: Ansés otorga hasta $390 mil a un grupo de beneficiarios: quiénes pueden acceder Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre. Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2: 13 de noviembre.

DNI terminados en 3: 16 de noviembre.

DNI terminados en 4: 17 de noviembre.

DNI terminados en 5: 18 de noviembre.

DNI terminados en 6: 19 de noviembre.

DNI terminados en 7: 20 de noviembre.

DNI terminados en 8: 24 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.