Don Web afirma que este jueves estará solucionada la falla en sus servidores

Después de registrar durante cuatro días un problema que afectó a unos 3.000 clientes, Don Web , la empresa rosarina de hosting más grande y Latinoamérica, aseguró que ya entró en su última fase de reparación y este jueves estará solucionado el inconveniente.

Diego Vitali , gerente operativo de la empresa afirmó que se pasó a la fase dos y última, que significa empezar a encender los servidores de las personas, y que en pocas horas más el servicio estará recompuesto en su totalidad.

“Ya el 80 y pico por ciento de los servidores están operativos y normalizados , pero se va haciendo de manera escalada. Quedan pocos”, explicó en El primero de la mañana por LT8.

La Fase 1 era de estabilización del almacenamiento, reconstrucción y verificación de las copias de datos. La Fase 2, ya casi completada, era el encendido de los Servidores Cloud. Una vez estabilizado el almacenamiento, se encendieron los servidores en forma controlada, ya que un arranque masivo volvería a sobrecargar el nodo.

“Tuvimos que inducir en coma a todo el nodo, con la certeza de que se iba a recuperar bien. La decisión fue preservar la información: o acelerábamos la salida o preservábamos la información”, explicó el representante de la firma.

Don Web continúa trabajando para solucionar el problema

Vitali dijo que aún no tienen en claro qué disparó el error de uno de los varios nodos que tienen, los cuales albergan muchos servidores. “Es un error inesperado que escaló rápidamente. Tiene que ver más con algo de software no con algo físico”, aclaró.

Luego dijo que los errores de este tipo suceden todo el tiempo en la industria y recordó que le ha sucedido a Amazon, Google, incluso Whatsapp.

Don Web tienen más de 250 mil clientes, los afectados habrán sido aproximadamente 5.000 servidores de unos 3.000 clientes. El problema comenzó el domingo 30 de agosto por la mañana en el nodo Nova y dejó sin servicio a una gran cantidad de empresas que vieron frenada si actividad: desde facturar, operar e-commerce, webs, o acceder a bases de datos.