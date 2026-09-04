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En medio del escándalo con Tini, Alejandro Stoessel tuvo una operación de urgencia

Mientras transita una profunda crisis familiar, el productor enfrenta además problemas de salud

4 de septiembre 2026 · 10:40hs
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Alejandro Stoessel

Alejandro Stoessel, papá de Tini, fue intervenido de emergencia para la colocación de un stent

La familia de Tini Stoessel atraviesa una crisis que devino escándalo público. La artista se distanció de sus padres y demandó la auditoría de la empresa familiar que históricamente gestionó las finanzas de su carrera profesional, ante un estricto control sobre el acceso a su dinero. En este marco, Alejandro Stoessel tuvo que ser intervenido para la colocación de un stent.

El productor atraviesa un cuadro de salud delicado hace tiempo. “Volvió de Cariló con un dolor en el pecho, no agudo, fuerte. Es un tipo que tiene una enfermedad de base que le sube las plaquetas y eso le genera hemorragias internas que le dan mucho dolor. Él se da cuenta que no está bien cuando le da dolor de panza. Fue a la clínica y le encontraron que los análisis no le dieron del todo bien, tiene una arteria ensanchada crónicamente", contó Yanina Latorre hace algunas semanas.

>> Leer más: Tini Stoessel cantó en México en medio del conflicto con su familia: "Estoy más firme que nunca"

Stoessel fue posteriormente dado de alta, pero la exposición de la tensión familiar se intensificó. Incluso protagonizó un confuso episodio con medios de comunicación que se habían instalado afuera de su casa, durante el cual movileros lo acusaron de haberles arrojado piedras.

Durante las últimas horas, Pepe Ochoa se refirió nuevamente a la salud de Stoessel: "Hoy operaron a Alejandro. No venía bien, el cuadro no mejoró y le pusieron un stent para que esté mejor. Toda esta situación lo tiene muy mal".

Las declaraciones de Tini en plena crisis familiar

En medio del conflicto, Tini se presentó en la ciudad de Guadalajara en México. “Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida”, dijo al público durante el show.

Posteriormente, Ángel de Brito contó al aire de "LAM" que había hablado con la artista y ella le había dado un mensaje contundente respecto de la situación actual con su familia: "A mis papás los tengo bloqueados. Es difícil lo que estoy atravesando, pero estoy firme y convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”.

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