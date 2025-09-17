Alperovich tendra un hijo junto a Marianela Mirra: por qué está preso el exgobernador

Además de las causas por abuso sexual, el dirigente tucumano también fue investigado por enriquecimiento ilícito. Pasó un año preso en Ezeiza, donde ella lo iba a visitar

Luego de que se haga público el romance de José Alperovich , exgobernador de Tucumán, y Marianela Mirra, mediática y ex participante del reality “Gran Hermano”, el dirigente político volvió a instalarse en el centro de la polémica. Además, en los últimos días se conoció que la pareja Mirra-Alperovich está esperando un bebé, por lo que se aumentó la controversia en torno a este vínculo, dada las casi tres décadas de diferencia etaria y por el hecho de que el tucumano está cumpliendo una pena de prisión.

En ese sentido, desde junio del 2024 José Alperovich se encuentra cumpliendo una condena de 16 años por abusar sexualmente de su sobrina, quien se desempeñó como su secretaria privada en la campaña política de 2019, en el marco de un intento fallido de recuperar la gobernación de Tucumán.

De esta manera, el exgobernador Tucumano se encuentra privado de su libertad hace poco más de un año . Pasó un año en el penal de Ezeiza, pero dada su avanzada edad (70 años), la Justicia le otorgó el beneficio prisión domiciliaria. En estos momentos, Alperovich se encuentra cumpliendo su condena en un departamento en Puerto Madero , en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivienda donde vive junto a Marianela Mirra.

Además de la condena por abusar de su sobrina, este 2025 Alperovich sufrió un nuevo revés judicial. En ese sentido, en marzo de este año el fiscal federal Guillermo Marijuan lo imputó junto a su exesposa, la exsenadora Beatriz Rojkes, por enriquecimiento ilícito

La condena de Alperovich

Hace poco más de un año Alperovich, quien fue tres veces gobernador por Tucumán, está privado de su libertad. Más precisamente, el 18 de junio de 2024 el juez Juan María Ramos Padilla lo encontró culpable de nueve hechos: seis de abuso sexual agravado con acceso carnal y tres de abuso sexual simple, dos de ellos en grado de tentativa.

Los abusos fueron cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 y la víctima es su sobrina segunda, identificada en la causa como “Florencia”, de 29 años en aquel entonces, quien se había desempeñado como secretaria privada en el marco de la campaña política de las elecciones de 2019. Ese mismo año la joven denunció por primera vez a su tío ante la Justicia.

Luego de pasar un año preso en el penal de Ezeiza, en el pabellón de los “ofensores sexuales”, en junio de este año la Justicia le concedió a Alperovich el beneficio de la prisión domiciliaria, dada su edad, 70 años. Actualmente, está cumpliendo su condena en un departamento en Puerto Madero. Allí convive con Marianela Mirra, quien también lo visitaba de manera frecuente en el penal.

Además de la condena por abuso sexual, este año José Alperovich fue imputado junto a su ex esposa y madre de sus cuatro hijos, Beatriz Rojkés, por enriquecimiento ilítcito. La investigación se inició a partir de una denuncia del presidente de la Fundación por la Paz, Fernando Miguez, quien sostuvo un crecimiento patrimonial “apreciable e injustificado” de José Alperovich y de su esposa durante los años en que estuvieron en la gobernación de Tucumán.

Cómo comenzó la historia entre Alperovich y Mirra

Aunque en varias oportunidades circularon rumores de romance, la ex participante de "Gran Hermano" se encargaba de negarlos. Lo cierto es que el vínculo salió a la luz recién cuando el exgobernador tucumano comenzó a cumplir su condena en la cárcel de Ezeiza.

Si bien no hay demasiados detalles sobre cómo se conocieron, las publicaciones en redes sociales de Mirra permitieron reconstruir parte de la historia. Durante dos décadas la relación se mantuvo en secreto, hasta que Jorge Rial la expuso públicamente.

marianella mirra

En abril de 2025, en su programa Argenzuela, el conductor reveló: “Entre las visitas que él recibe, hay una que llama mucho la atención porque es una cara muy conocida. Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano, ella es una de las visitas habituales a la cárcel para ver a Alperovich”. Además el conductor agregó que en Tucumán el vínculo era un secreto a voces: “Todo el mundo sabe de esta relación cercana de Alperovich y Mirra. Por lo menos desde el 2009”.

Tras esa revelación, fue la propia Mirra quien confirmó el romance en redes sociales: “Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”.

image

Incluso compartió imágenes de las cartas que el ex mandatario le enviaba desde prisión. En una de ellas, Alperovich le escribió: “Gracias por estar en las buenas y en las malas. Vos me das fuerza, alegría y ganas de vivir. Mi sueño es que estés siempre a mi lado. Te amo mucho, Male”.

En mayo de 2025, la pareja atravesó su primera crisis pública. A través de sus redes, Mirra anunció la separación y dio más detalles de una relación que ya llevaba años. “Sólo serví para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto. Quise acompañar a la persona que amo por años, pero nunca se destacó por su sinceridad, lo cual es una pena enorme”, escribió en redes sociales.

En ese momento, recordó: “¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años y 7, 8 meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si estaba bien o mal”.

Tiempo después, Marianela Mirra le confesó a Gastón Trezeguet: “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”. Hoy Mirra y Alperovich conviven en Puerto Madero y, según reveló la periodista Laura Ubfal, esperan su primer hijo a través de un procedimiento de inseminación artificial.