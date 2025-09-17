La Capital | Información General | José Alperovich

Alperovich tendra un hijo junto a Marianela Mirra: por qué está preso el exgobernador

Además de las causas por abuso sexual, el dirigente tucumano también fue investigado por enriquecimiento ilícito. Pasó un año preso en Ezeiza, donde ella lo iba a visitar

17 de septiembre 2025 · 11:47hs
José Alperovich fue condenado a 16 años por abusar de su sobrina

José Alperovich fue condenado a 16 años por abusar de su sobrina

Luego de que se haga público el romance de José Alperovich, exgobernador de Tucumán, y Marianela Mirra, mediática y ex participante del reality “Gran Hermano”, el dirigente político volvió a instalarse en el centro de la polémica. Además, en los últimos días se conoció que la pareja Mirra-Alperovich está esperando un bebé, por lo que se aumentó la controversia en torno a este vínculo, dada las casi tres décadas de diferencia etaria y por el hecho de que el tucumano está cumpliendo una pena de prisión.

En ese sentido, desde junio del 2024 José Alperovich se encuentra cumpliendo una condena de 16 años por abusar sexualmente de su sobrina, quien se desempeñó como su secretaria privada en la campaña política de 2019, en el marco de un intento fallido de recuperar la gobernación de Tucumán.

De esta manera, el exgobernador Tucumano se encuentra privado de su libertad hace poco más de un año. Pasó un año en el penal de Ezeiza, pero dada su avanzada edad (70 años), la Justicia le otorgó el beneficio prisión domiciliaria. En estos momentos, Alperovich se encuentra cumpliendo su condena en un departamento en Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivienda donde vive junto a Marianela Mirra.

>> Leer más: El romance de Marianela Mirra y José Alperovich: 20 años de amor en secreto y un hijo en camino

Además de la condena por abusar de su sobrina, este 2025 Alperovich sufrió un nuevo revés judicial. En ese sentido, en marzo de este año el fiscal federal Guillermo Marijuan lo imputó junto a su exesposa, la exsenadora Beatriz Rojkes, por enriquecimiento ilícito

La condena de Alperovich

Hace poco más de un año Alperovich, quien fue tres veces gobernador por Tucumán, está privado de su libertad. Más precisamente, el 18 de junio de 2024 el juez Juan María Ramos Padilla lo encontró culpable de nueve hechos: seis de abuso sexual agravado con acceso carnal y tres de abuso sexual simple, dos de ellos en grado de tentativa.

Los abusos fueron cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 y la víctima es su sobrina segunda, identificada en la causa como “Florencia”, de 29 años en aquel entonces, quien se había desempeñado como secretaria privada en el marco de la campaña política de las elecciones de 2019. Ese mismo año la joven denunció por primera vez a su tío ante la Justicia.

Luego de pasar un año preso en el penal de Ezeiza, en el pabellón de los “ofensores sexuales”, en junio de este año la Justicia le concedió a Alperovich el beneficio de la prisión domiciliaria, dada su edad, 70 años. Actualmente, está cumpliendo su condena en un departamento en Puerto Madero. Allí convive con Marianela Mirra, quien también lo visitaba de manera frecuente en el penal.

Además de la condena por abuso sexual, este año José Alperovich fue imputado junto a su ex esposa y madre de sus cuatro hijos, Beatriz Rojkés, por enriquecimiento ilítcito. La investigación se inició a partir de una denuncia del presidente de la Fundación por la Paz, Fernando Miguez, quien sostuvo un crecimiento patrimonial “apreciable e injustificado” de José Alperovich y de su esposa durante los años en que estuvieron en la gobernación de Tucumán.

Cómo comenzó la historia entre Alperovich y Mirra

Aunque en varias oportunidades circularon rumores de romance, la ex participante de "Gran Hermano" se encargaba de negarlos. Lo cierto es que el vínculo salió a la luz recién cuando el exgobernador tucumano comenzó a cumplir su condena en la cárcel de Ezeiza.

Si bien no hay demasiados detalles sobre cómo se conocieron, las publicaciones en redes sociales de Mirra permitieron reconstruir parte de la historia. Durante dos décadas la relación se mantuvo en secreto, hasta que Jorge Rial la expuso públicamente.

marianella mirra

En abril de 2025, en su programa Argenzuela, el conductor reveló: “Entre las visitas que él recibe, hay una que llama mucho la atención porque es una cara muy conocida. Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano, ella es una de las visitas habituales a la cárcel para ver a Alperovich”. Además el conductor agregó que en Tucumán el vínculo era un secreto a voces: “Todo el mundo sabe de esta relación cercana de Alperovich y Mirra. Por lo menos desde el 2009”.

Tras esa revelación, fue la propia Mirra quien confirmó el romance en redes sociales: “Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”.

image

Incluso compartió imágenes de las cartas que el ex mandatario le enviaba desde prisión. En una de ellas, Alperovich le escribió: “Gracias por estar en las buenas y en las malas. Vos me das fuerza, alegría y ganas de vivir. Mi sueño es que estés siempre a mi lado. Te amo mucho, Male”.

En mayo de 2025, la pareja atravesó su primera crisis pública. A través de sus redes, Mirra anunció la separación y dio más detalles de una relación que ya llevaba años. “Sólo serví para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto. Quise acompañar a la persona que amo por años, pero nunca se destacó por su sinceridad, lo cual es una pena enorme”, escribió en redes sociales.

En ese momento, recordó: “¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años y 7, 8 meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si estaba bien o mal”.

Tiempo después, Marianela Mirra le confesó a Gastón Trezeguet: “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”. Hoy Mirra y Alperovich conviven en Puerto Madero y, según reveló la periodista Laura Ubfal, esperan su primer hijo a través de un procedimiento de inseminación artificial.

Noticias relacionadas
Hay varias formas de liberar espacio en Gmail para no comprar más almacenamiento.

Gmail: los trucos para liberar espacio y no tener que comprar más gigas

Mucha gente y ventanas cerradas, una mala combinación. La calidad del aire afecta nuestra salud. 

El aire de oficinas y gimnasios pueden estar cinco veces más contaminado que el de la calle

El Palacio de Buckingham en Londres, la casa del rey Carlos III

Oportunidad laboral en el Palacio de Buckingham: vivir y trabajar para el rey Carlos III

Pami brinda servicios para mejroar la calidad de vida de los jubilados

Pami ofrece tratamientos dentales gratuitos a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

Peronachos, un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

"Peronachos", un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Lo último

Cartelera económica: un encuentro para pensar el futuro del agro

Cartelera económica: un encuentro para pensar el futuro del agro

Gmail: los trucos para liberar espacio y no tener que comprar más gigas

Gmail: los trucos para liberar espacio y no tener que comprar más gigas

Final 8 de la Copa Davis: Argentina ya conoce a su rival para volver a soñar con el título

Final 8 de la Copa Davis: Argentina ya conoce a su rival para volver a soñar con el título

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

El plan de modernización del tránsito en Rosario incluye un mapa de calor para saber dónde hay lugar, otro horario y un esquema con dos tarifas

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
Milei subió al ring a Provincias Unidas: No hay terceras vías en este camino
Política

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína
Policiales

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón
La Región

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto
POLICIALES

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

Peronachos, un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

"Peronachos", un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Ovación
Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios
Ovación

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

Red Bull prepara cambios de pilotos para 2026 y los rumores impactan en otras escuderías

Red Bull prepara cambios de pilotos para 2026 y los rumores impactan en otras escuderías

Newells se quedó sin Luciano Herrera y asoma el doble nueve con Benedetto y González

Newell's se quedó sin Luciano Herrera y asoma el doble nueve con Benedetto y González

Policiales
Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína
Policiales

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

La Ciudad
Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
La Ciudad

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de un congreso internacional de Inteligencia Artificial

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de un congreso internacional de Inteligencia Artificial

Más de 6 mil jubilados de Santa Fe fueron compensados por sus gastos en medicamentos

Más de 6 mil jubilados de Santa Fe fueron compensados por sus gastos en medicamentos

Choque en bulevar Oroño: se estrelló contra una estación de bicicletas públicas

Choque en bulevar Oroño: se estrelló contra una estación de bicicletas públicas

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economía

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino
Policiales

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

Para la UNR, el anuncio de la suba está lejos de las necesidades
POLITICA

Para la UNR, el anuncio de la suba "está lejos de las necesidades"

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente
politica

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller
POLICIALES

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei
Política

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei