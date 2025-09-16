La Capital | Política | diputados

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades

La Cámara baja, nuevamente escenario de un duro enfrentamiento con el gobierno de Milei. Los fogoneros de la sesión especial temen que el reciente giro de fondos y otras medidas destinadas a las provincias inclinen las voluntades a favor de la Casa Rosada

16 de septiembre 2025 · 21:07hs
La Cámara de Diputados nacional

Foto: Archivo / La Capital.

La Cámara de Diputados nacional, otra vez epicentro de un duro enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei.

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados nacional tienen asegurados los votos para rechazar este miércoles, en una sesión especial, el veto a la ley que declara la emergencia sanitaria en pediatría. Y buscan garantizar los dos tercios para insistir con la ley que aumenta los recursos para las universidades públicas.

>>Leer más: Desde la UNR remarcan que la suba presupuestaria anunciada "está lejos de las necesidades"

En caso de poder rechazar los vetos, será un duro golpe para el gobierno de Javier Milei ya que en el Senado hay una amplia mayoría de dos tercios para confirmar la insistencia de las dos leyes.

Paralelamente, la oposición se impuso y habrá sesión este jueves en la Cámara alta para rechazar el veto al reparto automático de ATN.

Dudas previas a la sesión especial

No obstante, los fogoneros de la sesión especial temen que el reciente giro de fondos a las provincias (entre ellas Santa Fe), los encuentros con gobernadores y el anuncio del presupuesto 2026 inclinen las voluntades a favor de la administración de Milei.

La sesión especial, prevista para las 13, fue impulsada por los bloques de Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal, Coalición Cívica (CC) y Democracia para Siempre para discutir los vetos presidenciales, pedidos de interpelación a funcionarios nacionales y el emplazamiento para debatir la ley de DNU.

Marcha al Congreso

El encuentro parlamentario tendrá lugar en medio de una marcha al Congreso, que promete ser multitudinaria, convocada por organizaciones sociales, estudiantiles y gremiales (la CGT y las dos CTA) a favor del rechazo a los vetos.

Los diputados opositores deberán obtener los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas de los vetos y la misma cantidad de votos para rechazar la decisión presidencial.

image
La Federación Universitaria de Rosario y el Centro de Estudiantes de Humanidades realizan una vigilia en defensa de la educación pública.

La Federación Universitaria de Rosario y el Centro de Estudiantes de Humanidades realizan una vigilia en defensa de la educación pública.

En el caso del Hospital Garrahan, los bloques opositores confían en que rechazarán el veto a esa ley, ya que previamente la iniciativa se había aprobado en Diputados con 159 votos positivos contra 67 negativos y cuatro abstenciones, por lo que alcanzó los dos tercios. Y creen que ese número crecerá porque, estiman, que los cuatro que se abstuvieron podrían modificar su voluntad.

>>Leer más: Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la Marcha Federal Universitaria

En cambio, la ley para otorgar mayores recursos a las universidades se aprobó con una amplia mayoría de 158 votos, 75 en contra y cinco abstenciones, pero faltó un sufragio para llegar a los dos tercios. Los opositores miran la posición que tendrían los cinco que se abstuvieron y los 18 ausentes en su momento.

Otros temas calientes en Diputados

Asimismo, los legisladores opositores quieren aprobar las interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Salud, Mario Lugones, y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para que expliquen las denuncias sobre supuestas coimas en el área de Discapacidad.

Para avanzar en las interpelaciones se necesitan los dos tercios. Es que esas iniciativas no se trataron en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el rosarino Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza, LLA), por lo que si no alcanzan esa mayoría agravada buscarán emplazar a ese organismo parlamentario.

Paralelamente, los bloques armaron un extenso temario en el que incluyeron emplazamientos a la comisiones para avanzar en una ley que regula los DNU, que también va en contra de los intereses del Ejecutivo.

También buscarán emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales para que trate la creación de una comisión investigadora sobre el fentanilo adulterado.

Noticias relacionadas
La Convención terminó, pero el proceso de la reforma constitucional continúa a su modo en la Legislatura santafesina. 

La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

el mercosur firmo un acuerdo de libre comercio con cuatro paises europeos

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Karina Milei decidió desestimar la denuncia contra la difusión de los audios

Karina Milei retiró la cautelar que impedía difundir los audios de supuestas coimas en Discapacidad

Agustín Pellegrini valoró el discurso del presidente

Pellegrini sobre el discurso de Milei: "Un presupuesto equilibrado para ponerle fin al populismo kirchnerista"

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newells para viajar a Villa Mercedes

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newell's para viajar a Villa Mercedes

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Lo último

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

Rosario movilizada: la ciudad vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices

Una vez más, los estudiantes se volcaron a las calles para no olvidar el terrible represión durante la última dictadura militar. Todas las imágenes

Rosario movilizada: la ciudad vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices
Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el regreso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el regreso

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newells para viajar a Villa Mercedes

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newell's para viajar a Villa Mercedes

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Alejandro Sanz en Rosario: salen a la venta las entradas

Alejandro Sanz en Rosario: salen a la venta las entradas

Ovación
El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas
OVACIÓN

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

Central calificó de obscenos algunos mensajes de sus hinchas en el partido contra Boca

Central calificó de "obscenos" algunos mensajes de sus hinchas en el partido contra Boca

En reserva, Newells volvió al triunfo y le ganó con autoridad a Estudiantes en el Coloso

En reserva, Newell's volvió al triunfo y le ganó con autoridad a Estudiantes en el Coloso

Policiales
Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

Imputado por el asesinato a tiros de un joven que había atentado contra un edificio de Fiscalía

Imputado por el asesinato a tiros de un joven que había atentado contra un edificio de Fiscalía

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

La Ciudad
Rosario movilizada: la ciudad vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices
La Ciudad

Rosario movilizada: la ciudad vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices

Tiene 20 años, fue adicto al juego y ahora acompaña a chicos para que no repitan su historia

Tiene 20 años, fue adicto al juego y ahora acompaña a chicos para que no repitan su historia

Roldán, de Apur: Confío en que los representantes del pueblo estén a la altura

Roldán, de Apur: "Confío en que los representantes del pueblo estén a la altura"

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el regreso

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el regreso

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino
Policiales

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

Para la UNR, el anuncio de la suba está lejos de las necesidades
POLITICA

Para la UNR, el anuncio de la suba "está lejos de las necesidades"

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente
politica

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller
POLICIALES

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei
Política

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei

Roldán, de Apur: Confío en que los representantes del pueblo estén a la altura
La Ciudad

Roldán, de Apur: "Confío en que los representantes del pueblo estén a la altura"

Huesos rotos: ¿qué tan eficaz es el invento chino para pegarlos en pocos minutos?
Salud

Huesos rotos: ¿qué tan eficaz es el invento chino para pegarlos en pocos minutos?

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los 10 más buscados
Policiales

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los 10 más buscados

Gustavo Cordera, Rosemblat y Pergolini: repaso de una polémica sin fin
Zoom

Gustavo Cordera, Rosemblat y Pergolini: repaso de una polémica sin fin

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
La Ciudad

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Ahora se pide compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

"Ahora se pide compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: Que el esfuerzo valga la pena
Economía

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: "Que el esfuerzo valga la pena"

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino
POLICIALES

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino