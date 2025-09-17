Marcha federal universitaria: cómo serán los desvíos de tránsito y colectivos

Los cortes de calles serán dinámicos conforme avance la marcha, indicaron desde la Secretaría de Control y Convivencia. Además, habrá personal dispuesto en las calles que crucen la manifestación para efectuar los desvíos correspondientes.
A medida que la columna de manifestantes vaya adelantándose, se irán levantando los cortes y restableciendo la circulación normal.
Desvíos de colectivos
A partir de las 17, algunas líneas del transporte urbano de pasajeros realizarán desvíos temporales en sus recorridos habituales de acuerdo a la concentración y puesta en marcha de la actividad. Teniendo en cuenta la concentración de la actividad en la plaza San Martín desde las 16, los desvíos serán los siguientes:
- Líneas 101 Negra, 107, 115, 116, 121, 122 Roja/Verde, 146, 133 125, 140, 142, 143 136 137, 145 133: de sus recorridos por calle Santa Fe, doblarán en Italia, continuarán por Urquiza, doblarán en Balcarce y retomarán Santa Fe a sus recorridos.
- Línea 112Roja/Negra: de su recorrido por calle Santa Fe, doblará en Italia, seguirá por Urquiza y doblará por Moreno, para continuar a su recorrido.
- Línea 126: de su recorrido por calle Moreno, doblará en San Luis, continuará por Italia y seguirá por San Lorenzo a su recorrido.
- Línea 102 Roja: de su recorrido por calle Dorrego, doblará en San Lorenzo, continuará por España y seguirá sobre San Luis a su recorrido.
- Líneas 122 Roja/Verde: de sus recorridos por calle Córdoba, doblarán en Balcarce, continuarán por San Luis, seguirán sobre Italia y doblarán por San Lorenzo a sus recorridos.
Desvíos de colectivos, sentido Norte-Sur y Oeste-Este
En tanto, los recorridos de los colectivos se verán modificados por un rato durante la marcha. Según la orientación de la misma, se determinaron desvíos para diversas líneas que recorren las calles que forman parte del recorrido de la manifestación.
- Líneas 101 Negra, 116 y 110: de sus recorridos por calle San Lorenzo, Santiago, San Luis, Laprida, a sus recorridos.
- Línea 102 Roja: de su recorrido por calle Dorrego, Urquiza, Balcarce, San Luis, a su recorrido.
- Línea 103: de su recorrido por calle Salta, Balcarce, San Luis, Paraguay, a su recorrido.
- Línea 106: de su recorrido por calle Salta, Balcarce, San Luis, Laprida, a su recorrido.
- Línea 107: de sus recorridos por calle San Lorenzo, Santiago, San Luis, Entre Ríos, a sus recorridos.
- Líneas 112 Roja/Negra: de sus recorridos por calle Tucumán, Balcarce, San Luis, Laprida, a sus recorridos.
- Líneas 143 136 137 Roja/Negra: de su recorrido por calle Tucumán, Balcarce, San Luis a su recorrido.
- Líneas 120 y 153: de sus recorridos por calle Salta, Balcarce, San Luis, Entre Ríos, a sus recorridos.
- Línea 122: de sus recorridos por calle Córdoba, Balcarce, San Luis, Laprida, a sus recorridos.
- Línea 126: de su recorrido por calle Mendoza, Moreno, San Luis, Laprida a su recorrido.
- Línea 129: de su recorrido por calle Balcarce, San Luis, Entre Ríos, a su recorrido.
- Líneas 134 y 135: de su recorrido por calle Brown, Balcarce, San Luis, Entre Ríos, a su recorrido.
- Línea 133 125: de su recorrido por calle Córdoba, Balcarce, a su recorrido.
- Línea 140: de su recorrido por calle Alvear, San Luis, Laprida, a su recorrido.
Desvíos de colectivos, sentido Sur-Norte y Este-Oeste
- Línea 103 Negra/Roja: de su recorrido por Corrientes, San Juan, Alvear, Catamarca a su recorrido
- Línea 106 Negra/Roja: de su recorrido por Maipú, San Juan, Moreno, Catamarca a su recorrido.
- Línea 110: de su recorrido por Maipú, San Juan, Alvear, Urquiza a su recorrido.
- Línea 120: de su recorrido por Mitre, San Juan, Alvear, Jujuy a su recorrido.
- Línea 128 Negra/Roja: de su recorrido por Mitre, San Luis, Laprida a su recorrido.
- Línea 129, 134, 135: de sus recorridos por Corrientes, San Juan, Alvear, Tucumán, Moreno a sus recorridos.
- Línea 141: de su recorrido por Mitre, San Juan, Alvear, Urquiza a su recorrido.
- Línea 153 Negra/Roja: de su recorrido por Corrientes, San Juan, Alvear, Urquiza a su recorrido.