La Capital | La Ciudad | Marcha Federal Universitaria

Marcha federal universitaria: cómo serán los desvíos de tránsito y colectivos

La jornada de reclamo por el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario iniciará en la plaza San Martín y concluirá en los galpones

17 de septiembre 2025 · 13:32hs
Mensaje. Sin educación pública no hay futuro

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Mensaje. "Sin educación pública no hay futuro", la consigna de la Marcha Federal Universitaria.

La Municipalidad anunció cuáles serán los desvíos y cortes de tránsito en el centro de Rosario este miércoles 17 de septiembre, con motivo de la realización de la marcha federal universitaria. La concentración será en la plaza San Martín a las 16, para marchar desde las 17 por el microcentro hasta arribar a la zona de Puerto Joven.

A modo de previa de la marcha que se realizará hoy, profesores y alumnos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) realizaron este martes actividades de visibilización de la crisis que atraviesa el sistema de educación superior nacional. La consigna de la convocatoria: “Sacar la universidad a las calles”.

La agenda de actividades prevé que a las 17.30 tenga lugar un acto principal, que dará lugar a la transmisión en vivo de la sesión convocada por la Cámara de Diputados. Allí se sabrá cuál será el resultado de la votación (cada legislador expresa su voto afirmativo o negativo al veto). Una instancia clave para el futuro de las universidades públicas.

marcha universitaria

Desvíos de tránsito por la marcha

El recorrido será por las calles Moreno hasta San Lorenzo, por donde las columnas iniciarán su recorrido hasta San Martín, calle en la que doblarán para llegar hasta Puerto Joven (avenida Belgrano 950). En esa ubicación, está previsto que el inicio del acto de cierre sea a las 17.30.

Los cortes de calles serán dinámicos conforme avance la marcha, indicaron desde la Secretaría de Control y Convivencia. Además, habrá personal dispuesto en las calles que crucen la manifestación para efectuar los desvíos correspondientes.

>> Leer más: Diputados en vivo: la oposición busca revertir los vetos de Milei a universidades y el Garrahan

A medida que la columna de manifestantes vaya adelantándose, se irán levantando los cortes y restableciendo la circulación normal.

Desvíos de colectivos

A partir de las 17, algunas líneas del transporte urbano de pasajeros realizarán desvíos temporales en sus recorridos habituales de acuerdo a la concentración y puesta en marcha de la actividad. Teniendo en cuenta la concentración de la actividad en la plaza San Martín desde las 16, los desvíos serán los siguientes:

- Líneas 101 Negra, 107, 115, 116, 121, 122 Roja/Verde, 146, 133 125, 140, 142, 143 136 137, 145 133: de sus recorridos por calle Santa Fe, doblarán en Italia, continuarán por Urquiza, doblarán en Balcarce y retomarán Santa Fe a sus recorridos.

- Línea 112Roja/Negra: de su recorrido por calle Santa Fe, doblará en Italia, seguirá por Urquiza y doblará por Moreno, para continuar a su recorrido.

- Línea 126: de su recorrido por calle Moreno, doblará en San Luis, continuará por Italia y seguirá por San Lorenzo a su recorrido.

- Línea 102 Roja: de su recorrido por calle Dorrego, doblará en San Lorenzo, continuará por España y seguirá sobre San Luis a su recorrido.

- Líneas 122 Roja/Verde: de sus recorridos por calle Córdoba, doblarán en Balcarce, continuarán por San Luis, seguirán sobre Italia y doblarán por San Lorenzo a sus recorridos.

Desvíos de colectivos, sentido Norte-Sur y Oeste-Este

En tanto, los recorridos de los colectivos se verán modificados por un rato durante la marcha. Según la orientación de la misma, se determinaron desvíos para diversas líneas que recorren las calles que forman parte del recorrido de la manifestación.

- Líneas 101 Negra, 116 y 110: de sus recorridos por calle San Lorenzo, Santiago, San Luis, Laprida, a sus recorridos.

- Línea 102 Roja: de su recorrido por calle Dorrego, Urquiza, Balcarce, San Luis, a su recorrido.

- Línea 103: de su recorrido por calle Salta, Balcarce, San Luis, Paraguay, a su recorrido.

- Línea 106: de su recorrido por calle Salta, Balcarce, San Luis, Laprida, a su recorrido.

- Línea 107: de sus recorridos por calle San Lorenzo, Santiago, San Luis, Entre Ríos, a sus recorridos.

- Líneas 112 Roja/Negra: de sus recorridos por calle Tucumán, Balcarce, San Luis, Laprida, a sus recorridos.

- Líneas 143 136 137 Roja/Negra: de su recorrido por calle Tucumán, Balcarce, San Luis a su recorrido.

- Líneas 120 y 153: de sus recorridos por calle Salta, Balcarce, San Luis, Entre Ríos, a sus recorridos.

- Línea 122: de sus recorridos por calle Córdoba, Balcarce, San Luis, Laprida, a sus recorridos.

- Línea 126: de su recorrido por calle Mendoza, Moreno, San Luis, Laprida a su recorrido.

- Línea 129: de su recorrido por calle Balcarce, San Luis, Entre Ríos, a su recorrido.

- Líneas 134 y 135: de su recorrido por calle Brown, Balcarce, San Luis, Entre Ríos, a su recorrido.

- Línea 133 125: de su recorrido por calle Córdoba, Balcarce, a su recorrido.

- Línea 140: de su recorrido por calle Alvear, San Luis, Laprida, a su recorrido.

Desvíos de colectivos, sentido Sur-Norte y Este-Oeste

- Línea 103 Negra/Roja: de su recorrido por Corrientes, San Juan, Alvear, Catamarca a su recorrido

- Línea 106 Negra/Roja: de su recorrido por Maipú, San Juan, Moreno, Catamarca a su recorrido.

- Línea 110: de su recorrido por Maipú, San Juan, Alvear, Urquiza a su recorrido.

- Línea 120: de su recorrido por Mitre, San Juan, Alvear, Jujuy a su recorrido.

- Línea 128 Negra/Roja: de su recorrido por Mitre, San Luis, Laprida a su recorrido.

- Línea 129, 134, 135: de sus recorridos por Corrientes, San Juan, Alvear, Tucumán, Moreno a sus recorridos.

- Línea 141: de su recorrido por Mitre, San Juan, Alvear, Urquiza a su recorrido.

- Línea 153 Negra/Roja: de su recorrido por Corrientes, San Juan, Alvear, Urquiza a su recorrido.

Noticias relacionadas
Al igual que su última edición, la marcha federal universitaria volverá a confluir en el Monumento Nacional a la Bandera.

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo

La UOM Rosario intercedió en el conflicto

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

El calor y la humedad anticiparon la primavera, al menos por unos días. 

El calor y la humedad tienen los días contados: qué pasará con el tiempo en Rosario

El espíritu medieval volverá a hacerse presente, como cada año, en Villa Hortensia.

Villa Hortensia se vuelve comarca: llega un nuevo Encuentro Nacional de Arte Medieval

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Lo último

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Central y Newells ya conocen los árbitros para los partidos frente a Talleres y Belgrano

Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos frente a Talleres y Belgrano

El calor y la humedad tienen los días contados: qué pasará con el tiempo en Rosario

El calor y la humedad tienen los días contados: qué pasará con el tiempo en Rosario

El calor y la humedad tienen los días contados: qué pasará con el tiempo en Rosario

Desde este miércoles por la noche ingresará un frente que proporcionará inestabilidad en la región. Anuncian cambios drásticos para el fin de semana

El calor y la humedad tienen los días contados: qué pasará con el tiempo en Rosario

Por Matías Petisce
Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial
La Ciudad

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
La Ciudad

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad
POLICIALES

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Milei subió al ring a Provincias Unidas: No hay terceras vías en este camino
Política

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón

Ovación
La temida curva del castillo de Bakú, un Patrimonio de la Humanidad en la Fórmula 1
Ovación

La temida "curva del castillo" de Bakú, un Patrimonio de la Humanidad en la Fórmula 1

La temida curva del castillo de Bakú, un Patrimonio de la Humanidad en la Fórmula 1

La temida "curva del castillo" de Bakú, un Patrimonio de la Humanidad en la Fórmula 1

El técnico de un gigante mundial está en la cuerda floja y los directivos le apuntan a un ex-Newells

El técnico de un gigante mundial está en la cuerda floja y los directivos le apuntan a un ex-Newell's

Final 8 de la Copa Davis: Argentina ya conoce a su rival para volver a soñar con el título

Final 8 de la Copa Davis: Argentina ya conoce a su rival para volver a soñar con el título

Policiales
Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

La Ciudad
La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
La Ciudad

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

El calor y la humedad tienen los días contados: qué pasará con el tiempo en Rosario

El calor y la humedad tienen los días contados: qué pasará con el tiempo en Rosario

Villa Hortensia se vuelve comarca: llega un nuevo Encuentro Nacional de Arte Medieval

Villa Hortensia se vuelve comarca: llega un nuevo Encuentro Nacional de Arte Medieval

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newells para viajar a Villa Mercedes
Ovación

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newell's para viajar a Villa Mercedes

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades
Política

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economía

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino
Policiales

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

Para la UNR, el anuncio de la suba está lejos de las necesidades
POLITICA

Para la UNR, el anuncio de la suba "está lejos de las necesidades"

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente
politica

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente