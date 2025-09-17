Marcha federal universitaria: cómo serán los desvíos de tránsito y colectivos

La jornada de reclamo por el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario iniciará en la plaza San Martín y concluirá en los galpones

Mensaje. "Sin educación pública no hay futuro", la consigna de la Marcha Federal Universitaria.

La Municipalidad anunció cuáles serán los desvíos y cortes de tránsito en el centro de Rosario este miércoles 17 de septiembre , con motivo de la realización de la marcha federal universitaria . La concentración será en la plaza San Martín a las 16, para marchar desde las 17 por el microcentro hasta arribar a la zona de Puerto Joven.

A modo de previa de la marcha que se realizará hoy, profesores y alumnos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) realizaron este martes actividades de visibilización de la crisis que atraviesa el sistema de educación superior nacional. La consigna de la convocatoria: “Sacar la universidad a las calles” .

La agenda de actividades prevé que a las 17.30 tenga lugar un acto principal, que dará lugar a la transmisión en vivo de la sesión convocada por la Cámara de Diputados . Allí se sabrá cuál será el resultado de la votación (cada legislador expresa su voto afirmativo o negativo al veto). Una instancia clave para el futuro de las universidades públicas.

El recorrido será por las calles Moreno hasta San Lorenzo, por donde las columnas iniciarán su recorrido hasta San Martín, calle en la que doblarán para llegar hasta Puerto Joven (avenida Belgrano 950) . En esa ubicación, está previsto que el inicio del acto de cierre sea a las 17.30 .

Los cortes de calles serán dinámicos conforme avance la marcha, indicaron desde la Secretaría de Control y Convivencia. Además, habrá personal dispuesto en las calles que crucen la manifestación para efectuar los desvíos correspondientes.

A medida que la columna de manifestantes vaya adelantándose, se irán levantando los cortes y restableciendo la circulación normal.

Desvíos de colectivos

A partir de las 17, algunas líneas del transporte urbano de pasajeros realizarán desvíos temporales en sus recorridos habituales de acuerdo a la concentración y puesta en marcha de la actividad. Teniendo en cuenta la concentración de la actividad en la plaza San Martín desde las 16, los desvíos serán los siguientes:

- Líneas 101 Negra, 107, 115, 116, 121, 122 Roja/Verde, 146, 133 125, 140, 142, 143 136 137, 145 133: de sus recorridos por calle Santa Fe, doblarán en Italia, continuarán por Urquiza, doblarán en Balcarce y retomarán Santa Fe a sus recorridos.

- Línea 112Roja/Negra: de su recorrido por calle Santa Fe, doblará en Italia, seguirá por Urquiza y doblará por Moreno, para continuar a su recorrido.

- Línea 126: de su recorrido por calle Moreno, doblará en San Luis, continuará por Italia y seguirá por San Lorenzo a su recorrido.

- Línea 102 Roja: de su recorrido por calle Dorrego, doblará en San Lorenzo, continuará por España y seguirá sobre San Luis a su recorrido.

- Líneas 122 Roja/Verde: de sus recorridos por calle Córdoba, doblarán en Balcarce, continuarán por San Luis, seguirán sobre Italia y doblarán por San Lorenzo a sus recorridos.

Desvíos de colectivos, sentido Norte-Sur y Oeste-Este

En tanto, los recorridos de los colectivos se verán modificados por un rato durante la marcha. Según la orientación de la misma, se determinaron desvíos para diversas líneas que recorren las calles que forman parte del recorrido de la manifestación.

- Líneas 101 Negra, 116 y 110: de sus recorridos por calle San Lorenzo, Santiago, San Luis, Laprida, a sus recorridos.

- Línea 102 Roja: de su recorrido por calle Dorrego, Urquiza, Balcarce, San Luis, a su recorrido.

- Línea 103: de su recorrido por calle Salta, Balcarce, San Luis, Paraguay, a su recorrido.

- Línea 106: de su recorrido por calle Salta, Balcarce, San Luis, Laprida, a su recorrido.

- Línea 107: de sus recorridos por calle San Lorenzo, Santiago, San Luis, Entre Ríos, a sus recorridos.

- Líneas 112 Roja/Negra: de sus recorridos por calle Tucumán, Balcarce, San Luis, Laprida, a sus recorridos.

- Líneas 143 136 137 Roja/Negra: de su recorrido por calle Tucumán, Balcarce, San Luis a su recorrido.

- Líneas 120 y 153: de sus recorridos por calle Salta, Balcarce, San Luis, Entre Ríos, a sus recorridos.

- Línea 122: de sus recorridos por calle Córdoba, Balcarce, San Luis, Laprida, a sus recorridos.

- Línea 126: de su recorrido por calle Mendoza, Moreno, San Luis, Laprida a su recorrido.

- Línea 129: de su recorrido por calle Balcarce, San Luis, Entre Ríos, a su recorrido.

- Líneas 134 y 135: de su recorrido por calle Brown, Balcarce, San Luis, Entre Ríos, a su recorrido.

- Línea 133 125: de su recorrido por calle Córdoba, Balcarce, a su recorrido.

- Línea 140: de su recorrido por calle Alvear, San Luis, Laprida, a su recorrido.

Desvíos de colectivos, sentido Sur-Norte y Este-Oeste

- Línea 103 Negra/Roja: de su recorrido por Corrientes, San Juan, Alvear, Catamarca a su recorrido

- Línea 106 Negra/Roja: de su recorrido por Maipú, San Juan, Moreno, Catamarca a su recorrido.

- Línea 110: de su recorrido por Maipú, San Juan, Alvear, Urquiza a su recorrido.

- Línea 120: de su recorrido por Mitre, San Juan, Alvear, Jujuy a su recorrido.

- Línea 128 Negra/Roja: de su recorrido por Mitre, San Luis, Laprida a su recorrido.

- Línea 129, 134, 135: de sus recorridos por Corrientes, San Juan, Alvear, Tucumán, Moreno a sus recorridos.

- Línea 141: de su recorrido por Mitre, San Juan, Alvear, Urquiza a su recorrido.

- Línea 153 Negra/Roja: de su recorrido por Corrientes, San Juan, Alvear, Urquiza a su recorrido.