La Capital | La Ciudad | Bolsa de Comercio de Rosario

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de un congreso internacional de Inteligencia Artificial

Se llevará a cabo el próximo 2 de octubre en la sede de la Bolsa de Comercio (Paraguay 755) con entrada libre y gratuita. Cómo participar

17 de septiembre 2025 · 11:56hs
La Bolsa de Comercio de Rosario será sede del segundo Congreso de Inteligencia Artificial Rosario.

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede del segundo Congreso de Inteligencia Artificial Rosario.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) será sede de la segunda edición del Congreso de Inteligencia Artificial Rosario, un encuentro internacional que el próximo 2 de octubre reunirá a destacados especialistas nacionales e internacionales para debatir los desafíos y oportunidades que plantea esta tecnología en distintos ámbitos de la vida social, jurídica y empresarial.

Organizado por la Bolsa de Comercio de Rosario y el Colegio de Abogados de la 2ª Circunscripción, el congreso se desarrollará de 8 a 19 en la sede de la institución (Paraguay 755), con inscripción libre y gratuita.

Más de quince entidades académicas, profesionales y tecnológicas acompañan la iniciativa, que busca consolidar a Rosario como un polo de referencia en el debate sobre Inteligencia Artificial.

La inscripción es libre y gratuita y se realiza a través del siguiente enlace: https://acortar.link/exEWBx

Durante la jornada se abordarán temáticas como la regulación comparada de la IA, los avances en tokenización y blockchain, los desafíos en torno a la gobernanza algorítmica y la ética empresarial, el impacto en el mundo del trabajo, la seguridad y la protección de datos, así como las transformaciones que la Inteligencia Artificial genera en el derecho penal, la propiedad intelectual y la justicia en la era digital.

Programa completo del Congreso de Inteligencia Artificial Rosario

El programa contará con la participación de referentes de trayectoria internacional y nacional, entre ellos Juan Manuel Fascia (Colegio de Abogados de Rosario), Garret Edwards (Fundación Libertad), Claudia Guardia (Instituto de IA, Colegio de Abogados de Rosario), Mauricio Figueroa (Law & Tech Researcher, Newcastle, Reino Unido), Rodolfo Vigliano (Pala Blockchain), Ana Iparraguirre (Tokenfit & Brickken), Mariana Sánchez Caparróz (IALAB UBA), Andrés Piazza (IDD LAC), Ignacio Sanseovich (Polo Tecnológico de Rosario), Diego Viruega (Primary – A3 Mercados), Roberto Rubiano (OSIGU), Oscar Puccinelli (Cámara Civil y Comercial de Rosario), Matías Ocariz (Ministerio Público de la Acusación, Rosario), José María Cifuentes (Ministerio Público Fiscal, Pergamino), Lucas Matías Lehtinen (Universidad Austral), Hernán Bobrovsky (consultor en Propiedad Intelectual), Marilina Borneo (Procuración General de CABA), Mario Adaro (Suprema Corte de Justicia de Mendoza) y Juan Corvalán (IALAB UBA), entre otros.

“La Inteligencia Artificial no es solo una moda, está transformando la manera en que trabajamos, resolvemos conflictos y tomamos decisiones. En el ámbito jurídico y empresarial, su incorporación responsable resulta fundamental para ganar eficiencia, mejorar la transparencia y anticipar riesgos”, señaló Oscar Freddi, Gerente de Legales de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Freddi agregó que “este congreso busca ser un espacio de referencia y aprendizaje para los abogados del futuro, una oportunidad única para anticiparnos a los desafíos que vienen y pensar juntos soluciones prácticas”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario Lucas Galdeano enfatizó la importancia de la actividad: “Este congreso no es un encuentro más: es un hito estratégico para los abogados del presente y del futuro”.

En ese marco, aseveró: “Una oportunidad para anticiparnos a los desafíos que vienen, pensar colectivamente soluciones prácticas y consolidar una profesión que no se limita a reaccionar ante los cambios, sino que los abraza para transformarlos en oportunidades de crecimiento y de servicio a la comunidad”.

La inscripción ya está disponible en línea y quienes participen podrán acceder a conferencias, paneles y espacios de networking que permitirán enriquecer el intercambio entre derecho, tecnología y sociedad.

Agenda del Congreso

8:00 hs – Acreditaciones

9:00 hs – Apertura Institucional

9:30 hs – Panel I: Regulación de la Inteligencia Artificial y derecho comparado

Con Garret Edwards (Fundación Libertad), Claudia Guardia (Instituto de IA, Colegio de Abogados de Rosario) y Mauricio Figueroa (Reino Unido).

11:00 hs – Panel II: Ethereum en la vida real. Tokenización

Con Rodolfo Vigliano (Pala Blockchain), Ana Iparraguirre (Tokenfit & Brickken), Gerónimo Albornoz (A3 Finanzas), entre otros.

12:00 hs – Panel III: Gobernanza algorítmica y ética en el ámbito empresarial

Con Mariana Sánchez Caparróz (IALAB UBA), Martín Frúgoli (Frúgoli & Asoc.), Fabricio Neirotti (Banco Municipal), Andrés Piazza (IDD LAC).

13:00 hs – Break y recorridos en la Bolsa de Comercio

14:15 hs – Panel IV: IA y relaciones laborales – Impacto en el mundo del trabajo

Con Ignacio Sanseovich (ex Polo Tecnológico), Matías Fishbock (Distressed Assets/ALTA), Diego Viruega (Primary – A3 Mercados), Rogelio Biazzi (Municipalidad de Rosario), Manuel Pellegrini (INSOL International).

15:15 hs – Panel V: Seguridad, privacidad y protección de datos personales frente a la IA

Con Roberto Rubiano (OSIGU), Oscar Puccinelli (Juez de Cámara, Rosario), Federico Siri (Polo Tecnológico de Rosario), Matías Arreghini (Consejo de la Magistratura).

16:45 hs – Panel VI: Derecho penal e Inteligencia Artificial

Con Matías Ocariz (Fiscalía de Cibercrimen, Rosario), Juan Manuel Fascia (Colegio de Abogados de Rosario) y José María Cifuentes (MPF Pergamino).

17:45 hs – Panel VII: Propiedad intelectual e Inteligencia Artificial

Con Lucas Matías Lehtinen (Universidad Austral), Rodrigo Gozalbez (Universidad Austral) y Hernán Bobrovsky (consultor internacional en PI).

18:45 hs – Disertaciones especiales: Inteligencia Artificial y justicia

Con Marilina Borneo (Procuración General CABA), Mario Adaro (Suprema Corte de Mendoza), Juan Corvalán (IALAB UBA) y Horacio Rosatti (Corte Suprema de la Nación, a confirmar).

