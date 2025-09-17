La Capital | Ovación | Newell's

Newell's se quedó sin Luciano Herrera y asoma el doble nueve con Benedetto y González

El extremo se encuentra con el plantel en Villa Mercedes, pero no se recuperó de la lesión muscular y fue descartado para los cuartos de la Copa Argentina

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

17 de septiembre 2025 · 10:47hs
Luciano Herrera se pierde el partido de Newells por una lesión en el sóleo.

Sebastián Suárez Meccia

Luciano Herrera se pierde el partido de Newell's por una lesión en el sóleo.

Newell's atraviesa las horas previas al partido contra Belgrano de este miércoles con mucha tranquilidad, aunque no todo es agradable. Es que se quedó sin Luciano Herrera para los cuartos de final de la Copa Argentina. Si bien el delantero viajó con la delegación a Villa Mercedes, no está recuperado al ciento por ciento de la lesión en el soleo y ni siquiera irá al banco de suplentes.

La baja de Herrera es sensible. Cristian Fabbiani pierde a uno de los pocos jugadores del plantel capaces de ser desequilibrantes por afuera en el uno contra uno. Y que además aporta goles. Con una conquisgta del delantero, Newell's venció a Defensa y Justicia por 2 a 0 en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Sin Herrera, ausente desde el clásico, falta conocer la confirmación oficial de los once que jugarán a las 18 contra Belgrano en el estadio La Pedrera.

Con el Pipa Benedetto y Cocoliso González

En las últimas horas cobró fuerza la chance de que la Lepra juegue con un doble nueve, Darío Benedetto y Carlos González, que reaparece tras no formar parte del plantel en la última fecha de la liga porque no entrenó con normalidad en los días previos.

Tener a dos centrodelanteros adentro de la cancha es de lo que habló Fabbiani durante la última pretemporada, cuando manifestó que "Cocoliso y Pipa van a jugar juntos, todos los partidos".

image (32)
Pipa Benedetto y Cococoliso González, en el suelo, ya fueron titulares contra Barracas Central.

Pipa Benedetto y Cococoliso González, en el suelo, ya fueron titulares contra Barracas Central.

No lo pudo hacer durante esta segunda mitad del año por las lesiones de Benedetto, con la excepción de un partido: contra Barracas Central (1-2) en el Coloso. Y ahora no se descarta que repita esa dupla ofensiva.

>> Leer más: Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

El entrenador además puede llegar a reacomodar la defensa y modificar la línea de cuatro por la de cinco, con el retorno de Fabián Noguera. Si sucede esto último, el dibujo táctico de Newell's puede ser el 5-3-2.

En el fondo estarían Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta y Alejo Tabares. Los del medio, Ever Banega, Luca Regiardo y Gonzalo Maroni. Y adelante, Pipa Benedetto y Cocoliso González.

