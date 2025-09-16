Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido por el ascenso

Central Córdoba venció 2 a 1 a Defensores de Cambaceres y ya está todo definido de cara al playoffs por el segundo ascenso

Central Córdoba venció a Defensores de Cambaceres y ya piensa en el reducido de la Primera C.

La Primera C bajó el telón por lo menos en lo que tiene que ver con su primera parte. Central Córdoba le ganó este martes 2 a 0 a Defensores de Cambaceres en Tablada, mientras que el lunes Argentino cayó 4 a 0 con Cañuelas de visitante. De esta forma quedaron definidos los rivales de los rosarinos para el reducido.

Con los resultados registrados, Central Córdoba se medirá con Juventud Unida, mientras que Argentino hará lo propio ante Leandro N. Alem. Ambos equipos rosarinos jugarán su primer partido como visitantes y definirán la llave en la ciudad.

Central Córdoba debía ganar y esperar que no lo haga Berazategui ante Muñiz para poder terminar segundo en la zona y tener la ventaja de la localía en los partidos de vuelta en el reducido.

El partido comenzó más tarde porque no había llegado la ambulancia, pero antes de comenzar el Naranja anotó un gol antes de los diez minutos por lo cual las esperanzas de los charrúas de terminar detrás de Ituzaingó se fueron esfumando y todo parecía indicar que el rival en el reducido de los de Tablada iba a ser Juventud Unida, quien terminó en la sexta colocación en la otra zona.

Pero a Central Córdoba no le importó. Salió a jugar el partido en busca de los tres puntos, sin especulaciones con lo que podía pasar en el futuro y respetando al público que se arrimó un día de semana a las 3 de la tarde a Juan Manuel de Rosas y Virasoro.

El equipo local monopolizó la pelota desde el primer minuto. Con un soberbio trabajo de Facundo Marín, quien tuvo como segunda guitarra a Tomás Ramírez, los dueños de casa comenzaron a hacer méritos para abrir el marcador.

Y llegó a los 7’ con un golazo de Facundo Marín que tuvo once toques y 43 segundos de posesión en una jugada que se inició desde el arquero Ignacio Colombo.

El Charrúa no se durmió

Tras la apertura del marcador, el equipo de la dupla dirigida por Daniel Teglia y Diego Acoglanis no se quedó dormido en los laureles. Pudo aumentar con Cettou (18’), con tiro libre de Ramírez (39’) y a través de Manochi (40’). La visita solo le hizo cosquillas a la defensa charrúa con alguna que otra pelota parada, pero nada más.

En el entretiempo del partido de Central Córdoba llegaron las noticias del segundo gol de Berazategui que terminaba de confirmar que Juventud Unida sería el rival en el reducido.

En el complemento, con todo definido, el Charrúa comenzó a regular un poco el ritmo, pero a los 58’ vino otro golazo de Facundo Marín para poner el 2 a 0. Inmediatamente llegaron los cambios para ahora sí pensar en lo que viene. Salieron Marín, Tomy Ramírez y Senra, que tenía cuatro amarillas. Y luego dejaron la cancha Cettou y Messi.

Aunque al partido le quedaban más emociones. Porque a los 84’ Cambaceres, tras un error de Colombo, descontó a través de Mauricio Almirón. Y un minuto después el arquero charrúa salvó el empate. Pero los minutos pasaron y Central Córdoba pudo festejar el triunfo.

La formación Charrúa

Central Córdoba formó con: Ignacio Colombo; Francisco Duré, Paulo Killer, Valentín Rovetto y Mario Senra (61’ Matías Ramírez); Juan Ignacio Cettou (64’ Agustín Flores) y Simón Sierra; Facundo Marín (61’ Guido Di Vanni), Tomás Ramírez (61’ Pablo Vranjicán) y Joaquín Messi (67’ Santiago Buzzi); Lucas Manochi.