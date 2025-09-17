La Capital | Información General | Pami

Pami ofrece tratamientos dentales gratuitos a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos

La entidad estatal ofrece atención odontológica integral y tratamientos específicos. Las condiciones y pasos para solicitarlos

17 de septiembre 2025
Pami brinda servicios para mejroar la calidad de vida de los jubilados

Pami brinda servicios para mejroar la calidad de vida de los jubilados

Pami brinda un programa de salud completo para jubilados y pensionados, con atención en centros específicos y una larga lista de profesionales a disposición. En el último tiempo, además, la obra social está modificando algunos beneficios en pos de brindar un mejor servicio a sus afiliados.

Es así como este septiembre, los jubilados podrán gozar de un programa nacional que tiene por objetivo mejorar la calidad su calidad de vida. Se trata del Plan Sonrisa Mayor, un programa nacional de atención odontológica integral de la obra social, que garantiza las prestaciones odontológicas y trabaja para prevenir las patologías bucodentales.

En el marco del programa, se designa un odontólogo de cabecera a cada paciente. De esta manera, se busca facilitar y agilizar las consultas y abaratar los costos de los servicios y tratamientos.

>>Leer más: Atención, jubilados: cómo corroborar que las recetas electrónicas sean válidas

Cómo elegir los prestadores en Pami

Para acceder a los beneficios y atenderse con un odontólogo, es preciso seguir los siguientes pasos detallados por Pami:

1- Sacá turno con tu odontólogo de cabecera para realizar una consulta.

2- Si necesitás una práctica odontológica que tu odontólogo de cabecera no realiza, solicitale una orden de derivación.

3- Consultá la cartilla médica de PAMI y elegí al prestador de tu preferencia.

4- Anotá los datos del prestador y comunicate para pedir un turno.

>> Leer más: Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados

Los servicios del programa Sonrisa mayor

El programa Sonrisa mayor ofrece una serie de sevricios gratuitos. Entre otros, cubre urgencias, tratamientos complejidad y estudios de diagnóstico por imágenes.Asimismo, los afiliados pueden solicitar atención odontológica a domicilio.

Las prácticas de libre elección disponibles son:

  • Endodoncia
  • Urgencias
  • Alta Complejidad
  • Rehabilitación
  • Diagnóstico por imágenes
  • Atención odontológica a domicilio

La atención odontológica está disponible para afiliados con dificultades o impedimentos para movilizarse, afiliados institucionalizados o que requieran anestesia, monitoreo e internación.

