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Casa propia: Banco Santa Fe baja la tasa de sus créditos hipotecarios UVA

La nueva línea tendrá préstamos de hasta 150.000 UVAs y plazos que pueden llegar a los 20 años. Es exclusiva para clientes que acrediten sus haberes en el banco

10 de septiembre 2026 · 18:15hs
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Banco Santa Fe anunció una mejora en las condiciones de sus créditos hipotecarios UVA.

Banco Santa Fe anunció una mejora en las condiciones de sus créditos hipotecarios UVA.

Banco Santa Fe anunció una mejora en las condiciones de sus créditos hipotecarios UVA, con una nueva tasa de UVA + 7,5% para la adquisición de primera vivienda para clientes que perciban sus haberes en la entidad.

La nueva línea estará operativa a partir de la próxima semana y contempla montos de hasta 150.000 UVAs (actualmente equivale a USD 208.860) y plazos de entre 15 y 20 años, en el marco del programa de financiamiento hipotecario impulsado por el Gobierno nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Ases.

Banco Santa Fe fue una de las entidades adjudicatarias de la primera licitación del programa, mediante la cual se asignaron $200.000 millones entre 13 bancos para ampliar la disponibilidad de financiamiento destinado a la primera vivienda.

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