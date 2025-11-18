La Capital | Información General | Pami

PAMI: el trámite que debe realizarse sí o sí en noviembre para no perder beneficios

La obra social de los jubilados puso fecha límite para la gestión de un trámite que compete a una buena parte de sus afiliados. Cómo realizarlo, en esta nota

18 de noviembre 2025 · 17:00hs
Pami avisó a sus afiliados que deben renovar sus órdenes médicas en noviembre para seguir recibiendo pañales

Pami avisó a sus afiliados que deben renovar sus órdenes médicas en noviembre para seguir recibiendo pañales

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) puso fecha límite para la realización de un trámite clave para mantener ciertos beneficios. Así, en noviembre, los afiliados que reciban pañales gratuitos de Pami deberán renovar sus órdenes para seguir recibiendo los insumos.

El programa de Higiénicos Absorbentes Descartables renovó su sistema este año, como así también sus exigencias. Entre las condiciones que deben cumplir los beneficiarios, la más importante es la presentación de una orden médica emitida por un profesional certificado. Estas tienen plazos de vencimiento, por lo que deben renovarse constantemente para rectificar la adhesión al beneficio.

Pero además de sus renovaciones periódicas, Pami advirtió que todos los beneficiarios deben asegurarse de tener sus órdenes médicas electrónicas (OME) renovadas antes del 30 de noviembre como condición fundamental para confirmar que se sigue necesitando del insumo.

>>Leer más: Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos

Cómo renovar la solicitud para seguir recibiendo pañales

La solicitud para recibir pañales debe renovarse cada seis meses, que es el tiempo de validez de las recetas. Una vez transcurrido ese período de seis meses desde la emisión de la receta, se requiere una renovación del beneficio.

En este caso, Pami pide que todos sus afiliados tengan recetas activas para el 30 de noviembre. Para esto, el médico de cabecera debe generar una receta electrónica nueva para que el afiliado acerque a su agencia Pami más cercana.

De todas maneras, es importante saber que los médicos pueden emitir hasta seis recetas simultáneas, cubriendo un período prolongado, lo que facilita el acceso continuo a este beneficio sin necesidad de trámites frecuentes.

Si dentro de ese período el afiliado cambia su domicilio o detecta errores en las entregas, debe comunicarse con Pami a través de sus canales oficiales para solucionar la situación cuanto antes. Para actualizar los datos, el afiliado puede llamar al 138 “Pami Escucha y Responde” o acercarse a las oficinas de atención.

>>Leer más: Pami: cómo realizar el reclamo si no llegan los pañales a domicilio

¿Quiénes pueden acceder a pañales gratuitos?

Según el sitio oficial de Pami, para recibir los pañales gratuitos, los afiliados deben estar inscriptos en el padrón de Pami, lo que implica estar registrados como beneficiarios en el sistema.

Además, es necesario contar con una receta electrónica vigente, emitida por el médico de cabecera. Quienes ya recibían los pañales antes del cambio de sistema fueron incorporados exitosamente al nuevo, pero quienes aún no cuentan con este beneficio, deben iniciar la solicitud a través de su médico de cabecera habilitado en el sistema OME (Orden Médica Electrónica).

Por último, los solicitantes deberán presentar la documentación necesaria para realizar el trámite: DNI y la credencial de afiliado.

Noticias relacionadas
Las diferentes opciones que tienen los jubilados para reclamar la entrega de pañales

Pami: cómo realizar el reclamo si no llegan los pañales a domicilio

Los afiliados a Pami deben mantener sus solicitudes actualizadas para recibir pañales

Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud

pami: quienes pueden solicitar una residencia de larga estadia para jubilados y los requisitos

Pami: quiénes pueden solicitar una residencia de larga estadía para jubilados y los requisitos

El episodio que protagonizó el médico rosarino ocurrió en el vuelo que Iberia realiza diariamente entre Ezeiza y Madrid.

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo

Ver comentarios

Las más leídas

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Lo último

Liga Profesional: el impensado árbitro para el choque entre Deportivo Riestra y Barracas Central

Liga Profesional: el impensado árbitro para el choque entre Deportivo Riestra y Barracas Central

Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas

Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newells lo abraza

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newell's lo abraza

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

El hábito de fumar es el principal responsable. Se registran unos 1000 casos nuevos por año en la provincia. Por qué es alta la mortalidad

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Por Florencia O’Keeffe

Autonomía municipal: reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Autonomía municipal: reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva que impulsa la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" que impulsa la UNR

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Ovación
Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas
Ovación

Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas

Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas

Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newells lo abraza

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newell's lo abraza

Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

Policiales
Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

La Ciudad
Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: Somos rehenes

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes
Información General

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos
Información General

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental
Información General

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado
Política

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
LA CIUDAD

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?
La Ciudad

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Por Gustavo Conti
Ovación

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura
Ovación

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario
Economía

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones
Economía

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa
Política

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija
Policiales

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija