PAMI: el trámite que debe realizarse sí o sí en noviembre para no perder beneficios

La obra social de los jubilados puso fecha límite para la gestión de un trámite que compete a una buena parte de sus afiliados. Cómo realizarlo, en esta nota

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) puso fecha límite para la realización de un trámite clave para mantener ciertos beneficios. Así, e n noviembre, los afiliados que reciban pañales gratuitos de Pami deberán renovar sus órdenes para seguir recibiendo los insumos.

El programa de Higiénicos Absorbentes Descartables renovó su sistema este año, como así también sus exigencias. Entre las condiciones que deben cumplir los beneficiarios, la más importante es la presentación de una orden médica emitida por un profesional certificado. Estas tienen plazos de vencimiento, por lo que deben renovarse constantemente para rectificar la adhesión al beneficio.

Pero además de sus renovaciones periódicas, Pami advirtió que todos los beneficiarios deben asegurarse de tener sus órdenes médicas electrónicas (OME) renovadas antes del 30 de noviembre como condición fundamental para confirmar que se sigue necesitando del insumo.

Cómo renovar la solicitud para seguir recibiendo pañales

La solicitud para recibir pañales debe renovarse cada seis meses, que es el tiempo de validez de las recetas. Una vez transcurrido ese período de seis meses desde la emisión de la receta, se requiere una renovación del beneficio.

En este caso, Pami pide que todos sus afiliados tengan recetas activas para el 30 de noviembre. Para esto, el médico de cabecera debe generar una receta electrónica nueva para que el afiliado acerque a su agencia Pami más cercana.

De todas maneras, es importante saber que los médicos pueden emitir hasta seis recetas simultáneas, cubriendo un período prolongado, lo que facilita el acceso continuo a este beneficio sin necesidad de trámites frecuentes.

Si dentro de ese período el afiliado cambia su domicilio o detecta errores en las entregas, debe comunicarse con Pami a través de sus canales oficiales para solucionar la situación cuanto antes. Para actualizar los datos, el afiliado puede llamar al 138 “Pami Escucha y Responde” o acercarse a las oficinas de atención.

¿Quiénes pueden acceder a pañales gratuitos?

Según el sitio oficial de Pami, para recibir los pañales gratuitos, los afiliados deben estar inscriptos en el padrón de Pami, lo que implica estar registrados como beneficiarios en el sistema.

Además, es necesario contar con una receta electrónica vigente, emitida por el médico de cabecera. Quienes ya recibían los pañales antes del cambio de sistema fueron incorporados exitosamente al nuevo, pero quienes aún no cuentan con este beneficio, deben iniciar la solicitud a través de su médico de cabecera habilitado en el sistema OME (Orden Médica Electrónica).

Por último, los solicitantes deberán presentar la documentación necesaria para realizar el trámite: DNI y la credencial de afiliado.