Pami: cómo verificar que las recetas electrónicas sean válidas para presentar en farmacias

Estos documentos deben tener ciertos elementos obligatorios para ser admitidos por las farmacias, como si se encuentran activas y su tiempo de vigencia

Las recetas electrónicas de Pami agilizan la prescripción de medicamentos para los jubilados

Las recetas electrónicas de Pami son una de las herramientas más innovadoras que ha incorporado la obra social y han llegado para quedarse. Como reemplazo de las clásicas recetas de papel, estos documentos digitales aparecieron con la idea de mejorar y agilizar el sistema de prescripciones para los jubilados.

La receta electrónica es una herramienta que facilita y agiliza la prescripción y dispensa de medicamentos, otorgando más seguridad al acto médico y permitiendo mejorar la calidad de atención médica a los afiliados. Garantiza que las personas afiliadas tengan acceso a los medicamentos de forma simple y rápida, sin necesidad de acercarse al consultorio de su médica o médico de cabecera.

Las recetas electrónicas se utilizan en hospitales, centros privados, consultorios y farmacias, lo cual permite que el proceso de recibir un medicamento sea más práctico. Tanto el afiliado como cualquier persona encargada puede retirar en farmacia la medicación presentando la receta y documentación del afiliado.

Además, la receta electrónica incluye los descuentos aplicables y los montos finales en pesos que paga el afiliado, con precios actualizados, altas y bajas de medicamentos en línea. En adición, permite crear recetas secuenciales con fecha posdatada y validez de hasta 3 meses, entre otras ventajas.

>>Leer más: Cómo ingresar al Sistema de Recetas Electrónicas de Pami

Qué elementos que son obligatorios en las recetas electrónicas

Según establece la ley 27.553, los elementos que deben estar obligatoriamente en la receta médica de Pami para tener validez son:

Identificación del médico o profesional de la salud: nombre, matrícula, profesión, especialidad, domicilio.

Código de barras.

Identificación del paciente: nombre, obra social o prepaga, fecha de nacimiento, DNI, sexo.

Medicamento: identificado por su nombre genérico o denominación común internacional. Debe indicar: presentación, forma farmacéutica y cantidad de unidades.

Puede contener el nombre comercial del medicamento.

Diagnóstico.

Fecha de emisión.

Firma digital profesional.

>>Leer más: Pami: cuáles son los hospitales y centros de salud exclusivos para afiliados

Cuál es el plazo de validez de las recetas electrónicas de Pami

Según la normativa vigente, las recetas electrónicas de Pami cuentan con un período de validez de 30 días desde la fecha de emisión. Una vez excedido ese plazo, ya no es posible utilizarlas en las farmacias aunque estén activadas.

Este límite no aplica solo para las recetas digitales, sino que también es el que rige para las recetas manuales (celestes), siempre que estén correctamente cargadas en el sistema.

Cuáles son las recetas válidas de Pami

El nuevo sistema de recetas consta únicamente de dos tipos válidos: la blanca y la celeste previamente activada. El color de la receta indica su estado y su posibilidad de uso.

La receta blanca es la última implementación y goza de mayor seguridad, así como cuenta con validación automática. Por su parte, la celeste, conocida hasta el momento, seguirá siendo válida siempre y cuando esté activada.

De esta manera: