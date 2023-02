A partir de 2035 la Unión Europea solamente producirá autos eléctricos

De acuerdo con el vicepresidente de la CE, Frans Timmermans, el bloque tendrá que competir con China, que entre el año pasado y el inicio de 2023 “tendrá 80 modelos de automóviles eléctricos en el mercado internacional, que serán más y más baratos”. En 2022, uno de cada ocho automóviles nuevos vendidos en la UE fueron de “emisión cero”.

Sin embargo, desde el mayoritario Partido Popular Europeo dijeron que después de 2035 se verán ciudadanos conduciendo autos viejos a raíz del alto precio de los nuevos modelos eléctricos y el eurodiputado alemán Jens Gieseke propuso “dejar que el mercado decida cuál tecnología es la mejor para alcanzar” los objetivos.

Los automóviles con motor de combustión interna son responsable por aproximadamente el 15% de las emisiones de CO2 en la UE, al tiempo que camiones y autobuses aportan otro 6%.

El texto, al que se opuso el PPE (Partido Popular Europeo, conservador y principal partido de la Eurocámara), fue aprobado por 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones.

“Llegamos a un acuerdo histórico, que concilia el automóvil y el clima”, dijo la eurodiputada ecologista Karima Delli, presidente de la comisión de transporte. La normativa exige que para 2035 los fabricantes de autos reduzcan un 100% las emisiones de CO2 de los nuevos vehículos, lo que imposibilitará la venta de los propulsados por combustibles fósiles en los 27 países del bloque.

La ley también fija un recorte del 55% de las emisiones de CO2 para los coches nuevos vendidos a partir de 2030 respecto de las de 2021, muy por encima del objetivo actual del 37,5%. Las nuevas furgonetas deberán reducir sus emisiones de CO2 un 100% para 2035 y un 50% para 2030, en comparación con las de 2021. Este segundo umbral u objetivo de 2030 puede resultar particularmente oneroso. Pero “los costos de funcionamiento de un vehículo eléctrico ya son inferiores a los de un vehículo con motor de combustión interna”, aseguró Jan Huitema, principal negociador de la normativa en el Parlamento Europeo.

Los países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo con los legisladores en octubre, pero todavía tienen que aprobar formalmente las normas para que puedan entrar en vigor. En otras palabras, la norma del Europarlamento es solo una ley-marco. La sanción definitiva está prevista para marzo.

Muchos fabricantes de automóviles europeos han anunciado inversiones en electrificación. El presidente ejecutivo de Volkswagen, Thomas Schaefer, dijo el año pasado que a partir de 2033 la marca sólo producirá coches eléctricos en Europa.

La ley de la Unión Europea enfrenta la resistencia de algunos sectores y países desde cuando se la propuso en julio de 2021. Como resultado, el acuerdo final incluye algunas excepciones, entre ellas que los pequeños fabricantes puedan negociar objetivos menos estrictos hasta el año 2036.

La “ley de CO2” forma parte de un paquete más amplio de políticas climáticas de la Unión Europea, diseñadas para cumplir los objetivos del bloque de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero esta década. Ahora, el Consejo tendrá que aprobar formalmente el texto para que entre en vigor.

Se trata del primer acuerdo concreto relacionado al llamado “paquete climático” europeo, que se propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en un 55% para 2030 en comparación con 1990.

Sigrid de Vries, directora ejecutiva de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, aseguró que el sector “está listo para asumir el desafío de entregar vehículos con emisión cero. Todos los esfuerzos e inversiones de la industria automotriz están dirigidos hacia una con cero emisiones. Es esencial que todas las políticas y reglamentos de la UE se alineen con este objetivo y lo apoyen”, añadió.

Pero la eurodiputada conservadora francesa Nathalie Colin-Oesterlé, opositora de la iniciativa e integrante del PPE, recordó que el sector automotor genera 12,5 millones de puestos de trabajo en los países europeos. Impulsa la transición hacia una movilidad verde “con y no en contra de este sector, para no generar dramas humanos y sociales”. Es que el allanamiento de las automotrices no implica que, cuando llegue el momento de producir la transformación, no produzcan despidos masivos y reestructuraciones dolorosas.