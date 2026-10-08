A 20 años de la tragedia de Ecos, habló el chofer condenado: "Soy una víctima más"

A dos décadas del choque ocurrido en la Ruta 11, Oscar Atamañuk rompió el silencio y cuestionó la condena que recibió. Murieron nueve estudiantes, una docente y dos camioneros

El 8 de octubre de 2006, una tragedia vial en una ruta santafesina dejó una marca que todavía permanece. El micro que trasladaba a estudiantes y docentes del Colegio Ecos de regreso a Buenos Aires chocó contra un camión en la Ruta 11, en el departamento Vera. Murieron nueve alumnos, una docente y los dos ocupantes del camión , mientras que otras 38 personas resultaron heridas.

Este jueves, cuando se cumplen 20 años del siniestro , el caso vuelve a ocupar el centro de la escena por las declaraciones de Oscar Eduardo Atamañuk a Clarín , el conductor del micro, quien hasta ahora había mantenido silencio.

Atamañuk fue condenado por la Justicia a tres años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para conducir por homicidio culposo y lesiones culposas. La condena quedó firme en 2023, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por su defensa.

Ahora, el hombre sostiene que fue injustamente responsabilizado por la tragedia. “Yo soy una víctima más de dos borrachos al volante”, afirmó.

Atamañuk apuntó contra los ocupantes del camión y sostuvo que el vehículo circulaba de manera errática antes del impacto. Según su relato, el conductor estaba completamente alcoholizado y ya existían advertencias sobre la forma en que venía manejando. “Obvio que soy inocente, yo iba perfecto”, aseguró.

Qué pasó aquella madrugada

El viaje había comenzado como una experiencia solidaria. Los estudiantes y docentes del Colegio Ecos habían viajado hasta El Paraisal, una escuela del Impenetrable chaqueño que la institución apadrinaba desde 1994.

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Durante la estadía, realizaron distintas actividades comunitarias y talleres. El regreso hacia Buenos Aires terminó de manera abrupta cuando el micro se encontró con el camión sobre la Ruta 11.

Entre las víctimas estuvieron Julieta Posilovich, Daniela D'Agostino, Julieta Giataganellis, Delfina Goldaracena, Julieta Hartman, Nicolás Kohen, Benjamín Bravo De la Serna, Lucas Levin y Federico Ecker, todos estudiantes. También murió la docente Mariana Boyé.

Del otro vehículo fallecieron sus dos ocupantes, Ángel Soto y Hugo Albretch.

Por qué condenaron al chofer del micro

La investigación judicial determinó que el conductor del camión estaba alcoholizado: tenía 1,65 gramos de alcohol en sangre.

Pero la Justicia también atribuyó responsabilidad a Atamañuk. La sentencia sostuvo que el chofer del micro había advertido que el camión se desplazaba hacia él y que, pese a eso, no realizó las maniobras que, según los jueces, podrían haber evitado el choque.

La resolución consideró que hubo falta de reacción, imprudencia y negligencia, y entendió que Atamañuk tuvo una participación necesaria en el desenlace.

El conductor, dos décadas después, mantiene una posición completamente distinta. “Te doy un colectivo y yo agarro un camión y te lo tiro encima, quiero ver qué vas a hacer, para qué lado vas a agarrar”, planteó al cuestionar la posibilidad de reaccionar ante una situación de esas características.

La sentencia le impide manejar hasta 2028. Según explicó, la inhabilitación también afecta su trabajo en el rubro automotor.

La tragedia que se transformó en una fecha

Con el paso de los años, el recuerdo de los estudiantes y la docente fallecidos se convirtió también en una campaña permanente de concientización vial y solidaridad. A partir de 2007, el 8 de octubre quedó establecido como el Día del Estudiante Solidario. La fecha se transformó en una oportunidad para continuar las acciones que los propios alumnos realizaban antes de la tragedia.

La organización Conduciendo a Conciencia, formada a partir de familiares y sobrevivientes, mantiene ese trabajo y utiliza la música como una de sus principales herramientas para transmitir el mensaje.

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Para este aniversario eligieron como lema “Ser semilla”, tomado de la canción 8 de octubre, escrita por León Gieco con música de Luis Alberto Spinetta. La idea resume el espíritu que los familiares buscaron darle a estos 20 años: transformar el dolor y la memoria en acciones concretas.

Música, memoria y solidaridad

Este jueves se realizará un festival en el Teatro Ópera, con la participación de León Gieco, Los Auténticos Decadentes, Hilda Lizarazu, Iván Noble, Eruca Sativa y otros artistas.

Lo recaudado será destinado a escuelas de Chaco, Jujuy, Salta y Santiago del Estero. También habrá voluntarios recibiendo alimentos no perecederos, abrigos, herramientas de trabajo rural y útiles escolares.

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“De alguna manera es la continuación de la tarea solidaria y comunitaria que estaban haciendo los chicos cuando realizaron ese último viaje al Chaco”, explicó Diego Molina, vocero de Conduciendo a Conciencia.

A 20 años de aquel choque en la Ruta 11, el recuerdo de los diez integrantes del Colegio Ecos que murieron en la tragedia sigue ligado a una consigna que trascendió aquel viaje: que la memoria también pueda convertirse en solidaridad y conciencia para evitar nuevas tragedias en las rutas.