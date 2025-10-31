Ángel Di María tuvo su reconocimiento en la cancha de Instituto, en la previa ante Central El club de Alta Córdoba le entregó una plaqueta a Ángel Di María antes del encuentro ante Central. El campeón del mundo además recibió aplausos. 31 de octubre 2025 · 21:43hs

Foto: @InstitutoACC El reconocimiento de Instituto a Ángel Di María antes del partido ante Central.

A la cancha donde va, Ángel Di María recibe el cariño del hincha argentino por el título mundial en Qatar 2022. Y en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba no fue la excepción. Y no sólo eso, el mismo club, Instituto, le hizo un reconocimiento antes del partido ante Central. Todo un gesto.

La salida de los equipos hacia el centro del campo tuvo de frente, sobre una de las tribunas laterales, el despliegue de una enorme bandera con la inscripción: "Cuna de los campeones del mundo", y los dibujos de Osvaldo Ardiles, Paulo Dybala y Mario Alberto Kempes.

Justamente, el nexo entre las dos instituciones está en el Matador, que luego de jugar en Instituto brilló en Central. Y ahora, el lazo se estrechó con el reconocimiento que le hizo Instituto al ídolo auriazul.

Qué dice la plaqueta a Ángel Di María Fue después del saludo protocolar de los jugadores con el árbitro y de la foto grupal, que la dirigencia le entregó a Di María una plaqueta de admiración por "su destacada trayectoria deportiva, su compromiso y profesionalismo que constituyen un ejemplo y orgullo para el deporte nacional".

>> Leer más: La segunda Copa Libertadores de Ángel Di María en Central será dos décadas después Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984415359177289924&partner=&hide_thread=false "EJEMPLO Y ORGULLO PARA EL DEPORTE NACIONAL". El reconocimiento especial de Instituto para Angelito Di María en Alta Córdoba. pic.twitter.com/wYiWsX7LgC — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025 Trascartón, Di María firmó las camisetas de los chicos locales que salieron en la foto y saludó repetidamente hacia la platea lateral que evidentemente le gritaban agradecimientos.