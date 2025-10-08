La Capital | Economía | Vicentin

El juez Lorenzini prorrogó la intervención de Vicentin

El magistrado de Reconquista extendió hasta abril de 2026 la continuidad de los interventores y la suspensión de los mandatos del directorio. La medida busca garantizar estabilidad en el proceso de salvataje

8 de octubre 2025 · 18:34hs
Este nuevo plazo busca garantizar la continuidad operativa de Vicentin y preservar el proceso de salvataje en curso.

Este nuevo plazo busca garantizar la continuidad operativa de Vicentin y preservar el proceso de salvataje en curso.

El juez Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, resolvió prorrogar por 120 días la intervención societaria de Vicentin. Es decir que el procedimiento se extendería hasta el 8 de abril de 2026.

En la misma resolución, el magistrado extendió la suspensión de todos los mandatos, poderes y funciones de los directores naturales de la empresa, y ratificó la continuidad de los interventores designados: el contador público nacional Andrés Shocron y el abogado Guillermo Nudemberg.

En la resolución se resalta que si bien se ha logrado cierta normalización en aspectos críticos de la empresa, se está “lejos de poder aseverar que la concursada se encuentra a salvo".

El juez destaca que persisten factores de inestabilidad, como la renuncia de los administradores desplazados y la convocatoria a una asamblea de accionistas prevista para el 24 de octubre.

Además, el proceso concursal se encuentra en etapa de "concurrencia o salvataje" (art. 48 de la Ley de Concursos y Quiebras), con empresas interesadas en alcanzar un acuerdo concordatario. En ese contexto, Lorenzini considera necesario "aportar seguridad jurídica y trazabilidad al gobierno de la concursada".

El juez también ordenó en su resolución oficiar a los organismos e instituciones correspondientes para informar los alcances temporales y materiales de la resolución.

El cramdown

Este nuevo plazo busca garantizar la continuidad operativa de Vicentin y preservar el proceso de salvataje en curso. El juez Lorenzini habilitó el cramdown los acreedores de Vicentin tienen hasta el 31 de octubre para manifestar su elección.

Hasta el momento sólo Grassi SA, la histórica corredora de cereales rosarinas, realizó su propuesta de pago pero también se inscribieron para participar del cramdown Bunge, Molinos junto a Louis Dreyfus Company (LDC) y la Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada.

En los últimos días trascendió que Molinos Agro y LDC están terminando de afinar una propuesta conjunta que presentarán formalmente en los próximos días ante los acreedores concursales, con la que buscarán disputarle el liderazgo a la oferta impulsada por el Grupo Grassi.

meseta. Los precios del acero bajaron entre 1,65% y 2,17%, según el Ifpo.

Retenciones cero para las exportaciones de acero, aluminio y derivados

Aceiteros. La secretaria de Trabajo determinó que se celebrará una audiencia el próximo martes 14 de octubre.

Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros

El Tesoro ya habría perdido u$s1.600 millones de los u$s2.228 millones conseguidos bajo el régimen de retenciones cero.

El Tesoro volvió a intervenir en el mercado para calmar al dólar

Los aceiteros se movilizaron en varias oportunidades para reclamar por la recomposición de sus salarios.

Paritaria 2025: los trabajadores aceiteros van al paro este miércoles

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

Nicki Nicole celebró el tricentenario: Ustedes son mi lugar, son mi casa

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Con un golazo made in Newells de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

