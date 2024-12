Franco Colapinto finaliza el año en que puso a Argentina de nuevo en el mapa de la Fórmula 1

Fórmula 1: un sábado que no empezó bien para Colapinto en Abu Dhabi

Una pena. Una más de las que lo vienen rodeando en la segunda mitad de las 9 carreras prometidas en Williams, un paraíso que puede o no llegar a su fin. La lluvia en Brasil, el golpazo en Las Vegas sobre todo y la carambola de Qatar, fueron demasiado para Colapinto , que sin embargo el viernes resucitó en Abu Dhabi, allí donde se subió por primera vez a un F-1.

Fue 7° en la FP1, era 7º también, el mejor del resto antes de que todos calcen blandas en la FP2 y cuando venía para quedar primero pasó por arriba del pianito alto de la curva 10, dañó el piso del auto y ya nada sería igual. No pudo completar el ensayo, en la FP3 del sábado a la mañana ya retrocedió y la clasificación la padeció.

El mismo Colapinto, Franco como es, lo dijo sin medias tintas: “Perdimos unas tres décimas por eso, se rajó en varias partes y al no tener uno de repuesto, lo que se hizo fue pegarlo y eso hizo que se vuelva más rígido. El piso está lleno de sensores y se notó lo que perdíamos. Así que es lo que hay”.

Varios se subieron arriba de los pianitos, pero al argentino se le rompió el piso y por eso a la hora de clasificar lo sintió. El primer intento se lo sacaron por exceder los límites de la pista en la curva 1 y en el segundo hizo su mejor registro para quedar 11°, pero se lo fueron bajando.

No se entendió porqué, si la pista mejoraba, tanto a Colapinto como a Albon los mandaron para el último intento cuando faltaban más de 5 minutos para el final de la Q1. No por nada los dos quedaron afuera. El argentino por apenas 118 milésimas, mientras que quedó a solo 91 centésimas del tailándes, que no había sufrido los problemas suyos.

The final starting grid of the 2024 season #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/6BeiwMUNaq — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

Todos encerrados en menos de 1 segundo

Los 20 pilotos terminaron encerrados en menos de un segundo de diferencia. Así de ajustada fue la clasificación en Abu Dhabi, por eso fue un error caro ese exceso en la FP2. Tranquilamente Colapinto, con lo que mostró el viernes, podía haber peleado hasta la Q3 y recién ahí penalizar los 5 lugares por el cambio de caja. No fue así y las muecas fueron igual de evidentes como en las tres citas anteriores.

Luego la quita del mejor tiempo de Charles Leclerc en la Q2 lo dejó 14° y, como penaba 10 lugares por cambio de batería, igualaba la última posición de largada con Colapinto. El mejor registro del monegasco, por 79 centésimas, lo dejó 19° y al argentino largando último.

En Qatar partió 19°, en Las Vegas desde el pit-lane y ahora cola. No fueron ni por asomo los resultados que necesitaba para seguir convenciendo a los equipos interesados en hacer el máximo de los esfuerzos por contratarlo. Porque el mismo Colapinto lo dijo en una entrevista con ESPN, “sos tan bueno como tu última carrera”.

Las perlitas en su recorrido en la Fórmula 1

Por supuesto que no se borran no sólo sus excelentes actuaciones hasta el GP de México inclusive, sino también sus muy buenas insinuaciones aún en estas últimas carreras. Como el sorpasso a Lewis Hamilton bajo el diluvio de Interlagos, esa vuelta mágica que venía realizando en Las Vegas para entrar a la Q3, o cómo le ganó la posición a Checo Pérez en el sprint de Qatar, saliendo del pit-lane. O que se mostró a la altura y varias veces más veloz que su compañero Albon.

Pero tampoco se debe engañar y no decir que Colapinto necesitaba otro final de temporada. Aún puede tenerla. Faltarán las 58 vueltas de Abu Dhabi y después habrá que esperar.

Los últimos indicios hablan de que no tendría lugar en la estructura de Red Bull y que por ahora en Alpine tampoco, con el debutante Jack Doohan clasificando último cómodo, pero largando 17° por las penalizaciones de los Williams y de Leclerc. Lo peor que podría pasar es continuar como piloto de reserva de Williams y esperar a que se abran chances como de hecho le sucedió en este 2024 y supo aprovechar. Siempre lo mejor será seguir compitiendo, de eso no hay dudas.