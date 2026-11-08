Rosario recibirá a Ronnie Wood, histórico guitarrista de los Rolling Stones

Ronnie Wood, el legendario guitarrista de los Rolling Stones, llega a Rosario este domingo 8 de noviembre en el Metropolitano. El recital, que contará con la presencia de la cantante irlandesa Imelda May como artista invitada, es producido por DF Entertainment y será el primer concierto del músico como solista en la ciudad dentro de un tour sudamericano que también incluirá a Brasil y Chile .

Luego de diez años del América Latina Olé Tour que volvió a reunir a los Rolling Stones con su público argentino con tres fechas inolvidables en el Estadio Único de La Plata , Ronnie Wood anunció su regreso a Buenos Aires y su fecha en Rosario al frente de “Ronnie Wood & His Ammo Band”.

El anuncio llegó en un momento especialmente activo para Ronnie Wood. Estrenó el 10 de julio “Foreign Tongues” , el álbum de estudio N° 25 de los Rolling Stones , y el año pasado publicó “Fearless: The Anthology 1965-2025”, una colección de 38 canciones que recorre seis décadas de trayectoria y celebra el camino que lo convirtió en uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock.

El recorrido abarca desde sus primeros pasos en los clubes de Londres con The Birds, sus etapas en The Creation, el Jeff Beck Group y Faces, hasta su legado colosal junto a los Rolling Stones, además de incluir cuatro grabaciones inéditas, las primeras desde I Feel Like Playing (2010), entre ellas «Mother of Pearl» y una versión de «A Certain Girl» junto a Chrissie Hynde. Ese es el repertorio que Ronnie Wood y su banda traerán al país: un recorrido en vivo por sus seis décadas como Rolling Stones y por el resto de su trayectoria musical.

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Su vínculo especial con Argentina

Este recorrido por su biografía musical llegará, justamente, a uno de los públicos que mejor conoce esa historia. Los Rolling Stones tienen una relación muy especial con Argentina: las cuatro veces que se presentaron en el país —1995, 1998, 2006 y 2016— sus shows fueron acontecimientos masivos con más de 900 mil espectadores y todo el país movilizado con la épica propia de esta conexión excepcional.

Wood se refirió al lazo inquebrantable de la banda con quienes los siguen desde acá. Durante el “Hackney Diamonds Tour” usó sus redes para saludar en inglés y en castellano a los argentinos que cruzaron el continente para verlos en los shows estadounidenses: "Muchas gracias a todos los fans argentinos haciéndonos el aguante en el Hackney Diamonds tour por Norteamérica".

Ahora ese vínculo sumará un nuevo capítulo: la presentación de Wood en Rosario será para muchos fanáticos la oportunidad de conectar de un modo distinto y más íntimo con uno de los músicos más importantes de la historia del rock. El Metropolitano se convertirá en un templo para los fanáticos que lleguen a la ciudad: una noche para celebrar 60 años de rock and roll compartido entre Rolling Stones, Ronnie Wood y un público que siempre lo espera.

Sobre DF Entertainment

DF Entertainment es la empresa líder de entretenimiento en vivo en Argentina. Fundada por Diego Finkelstein, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria dentro de la industria, en los últimos años la productora fue la responsable por verdaderos hitos en la historia de la música en Argentina como la primera visita de Taylor Swift, los 10 sold-out de Coldplay en River, la gira de despedida de Tan Biónica en tres estadios y las 11 ediciones de Lollapalooza Argentina, cuya edición de 2026 contó con muchas actividades imperdibles.

Luego del paso de increíbles headliners como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, entre más de 100 artistas. Solo en los últimos años, han estado detrás de los shows de Paul McCartney, Oasis, Harry Styles, Taylor Swift, Lenny Kravitz, Dua Lipa, Rosalía, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Maroon 5, Afterlife, C. Tangana, Guns & Roses, Kiss, Metallica, Imagine Dragons, Jonas Brothers, Niall Horan, David Bisbal, y el primer show 360° en el Estadio River Plate con la presentación doble de Maria Becerra en diciembre de 2025. Además, grandes talentos locales como CA7RIEL & Paco Amoroso, Usted Señalemelo, y Zecca son parte de DF dentro de su división de management.

En 2018, el 51% de la empresa fue adquirida por Live Nation Entertainment, compañía líder del entretenimiento en vivo a nivel mundial. Esta combinación logra potenciar el alcance, la experiencia y los recursos para continuar evolucionando la oferta del entretenimiento en toda la región. El 2026 sigue a pura música en vivo, con shows imperdibles de BTS, Rosalía, Maroon 5, Jamiroquai, Stray Kids y 5 Seconds Of Summer. Y la fiesta no termina ahí: el 2027 ya tiene agenda confirmada, con Lollapalooza (12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro), RUSH y Louis Tomlinson.