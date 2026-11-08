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Desayuno de La Capital en el box de Alpine, con la prensa argentina

El equipo Alpine, sin Flavio Briatore en Brasil, agasajó a la prensa argentina, incluida La Capital, con Pierre Gasly al lado. Franco Colapinto llegó al trote

Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

8 de noviembre 2026 · 10:54hs
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Mesa de desayuno en el box de Alpine. Un gesto de confraternidad del equpo francés

GENTILEZA JUAN IRIBARREN

Mesa de desayuno en el box de Alpine. Un gesto de confraternidad del equpo francés, con La Capital presente.

Mañana fresca, hasta con un poco de frío que obligaba a un abrigo en Interlagos. De fondo, los motores de la Brasil Trophy, los monopostos más importantes del país. En ese marco, el equipo Alpine invitó a la prensa argentina a un desayuno en su hospitality y ahí estuvo La Capital. Con Pierre Gasly en la mesa de al lado y Franco Colapinto llegando sobre el final al trote, con la camiseta de Boca en mano.

Flavio Briatore, el hombre poderoso de Alpine, no viajó a San Pablo. Tampoco Sam Allison, el que hace la prensa del equipo y está más con Colapinto. En cambio, uno de los anfitriones fue el jefe de prensa del team francés, James Lloyd, quien dialogó todo el tiempo con los enviados argentinos. De traductor, interlocutor e intermediario, el empresario y periodista argentino Felipe Mc Gough, el mismo que en 1997 llevó a Norberto Fontana a la Fórmula 1 y que hoy trabaja para que la categoría vuelva al país.

Ya a última hora del sábado, Mc Gough buscó y avisó a cada periodista de los medios del país de que Alpine los invitaba a un desayuno el domingo por la mañana. Puntualmente, la cita fue a las 9.15 y el hospitality de la escudería se llenó de argentinos.

Ahí se habló mucho de la mejora en la comunicación del equipo con los medios argentinos, respecto a la inmediatez de los informes después de cada actividad en pista. En un wasap general, eso evita muchas veces apreciaciones incorrectas.

También Clarisse Hoffmann, que en San Pablo acompañó a Colapinto a cada encuentro de prensa, estuvo en este como anfitriona. "Gracias a los medios argentinos presentes en Sao Paulo por venir a tomar un café/desayuno con nosotros esta mañana", expresó en el grupo de wasap.

>>Leer más: Un último ensayo que bajó las expectativas de Franco Colapinto y Alpine para una clasificación ¿con lluvia?

Así llegó Franco Colapinto al autódromo de Interlagos, con la camiseta de Boca en mano y al trote junto a su guardaespaldas, que también tuvo que correr.

Así llegó Franco Colapinto al autódromo de Interlagos, con la camiseta de Boca en mano y al trote junto a su guardaespaldas, que también tuvo que correr.

El saludo de Pierre Gasly y el arribo del argentino

En medio de la charla, y sin que se haya advertido antes su arribo, el compañero de Colapinto se sentaba en la mesa de al lado y saludaba amablemente a todos. En todo momento, mientras cruzaba unas palabras con Lloyd, se lo vio de muy buen humor.

Y aunque la mesa no estaba pactada para que estuviera el piloto argentino, cuando ya se estaba en los saludos finales llegó al trote Colapinto. Con la remera de Boca en su mano, hizo correr a su guardaespaldas, saludó a todo el que encontró a su paso y se metió en el hospitality. Y los que se arrimaron al fogón fueron sus representantes, María Catarineu y James Campbell-Walter.

Además de correr a más de 300 kph, al argentino le esperaban compromisos comerciales el mismo día de carrera y seguramente pasarían a saludarlo su amigo Rubens Barrichello y el primer campeón brasileño Emerson Fittipaldi, como le contaron a La Capital como parte de las notas realizadas con ellos.

La previa del GP de San Pablo se matizó al cabo de buena forma. No tenían obligación, no condicionan nada, pero Alpine pensó en los enviados de prensa argentina en la carrera más cerca de casa, al menos por ahora hasta que vuelva la F-1 a la Argentina. Un buen gesto, sin dudas.

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