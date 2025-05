Análisis del viernes de Franco Colapinto: en Barcelona replicó el viernes de Mónaco y hay señales de alerta

Fue decepcionante el viernes de Franco Colapinto en Barcelona . No tuvo feeling con el A525, no anduvo rápido casi nunca y terminó último en las dos tandas libres, lejos de Pierre Gasly. Es más en la FP2 a mayor distancia. Y apareció la primera presión de Flavio Briatore, el jefe de Alpine que le hizo regresar a la Fórmula 1.

Una falla no tan condicionante para Franco Colapinto

Ahí el argentino fue guardado cuando al menos podía haber hecho una o dos vueltas más, por un principio de incendio en la parte trasera del auto que luego se descubrió que se trató de una falla hidráulica. Por entonces terminó último, inclusive superado por los rookies Ryo Hirakawa, exAlpine entre otros y ahora en Haas, y Víctor Martins con el Williams.

A resetear en la FP2 con goma dura que, a decir del argentino, fue la que peor le sentó y de nuevo a remarla de atrás. Al momento de poner la goma roja, tampoco fue bueno lo de Colapinto, que quedaría definitivamente a 0,918s del francés, ya que en los últimos 20 minutos probó ritmo de carrera con tanques más llenos.

“Complicado el día. El auto estaba desconectado de adelante y atrás, con la goma dura un poco peor”, señaló Colapinto resignado. “Estoy tratando de entender un poco la data y dónde pierdo, y tratar de volver mejor el sábado”.

“Pierre tiene un fondo nuevo y un par de cosas diferentes, pero nada que marque tanta diferencia. No me sentí bien con el auto y no me es fácil decir dónde están las pérdidas”, se explayó Colapinto.

Las palabras de Flavio Briatore

Mucho antes de este mal viernes, Briatore fue el centro de escena en la conferencia de los jefes de equipo, la primera suya desde su regreso a la F-1. Ahí no le dio importancia al rumor que instalaron algunos medios interesados en Mick Schumacher, pero en cambio dejó claro que la permanencia de Colapinto no depende de cinco carreras pero sí de su rendimiento.

Y que el año de Alpine es 2026. Hasta ahí puede permitirse experimentar y eso le cabe a Colapinto también, que está empezando a sentir la presión. “Barcelona es su primera carrera, Montecarlo no cuenta”.

La verdadera carrera empieza el sábado, en la clasificación. El prólogo no fue para nada bueno. Colapinto lo sabe más que nadie. Sabe que las condiciones en las que volvió a la F-1 no fueron las ideales ni mucho menos, en un auto poco confiable más allá del 8º puesto de Gasly.

Pero sabía eso y debe mostrar en la previa signos de crecimiento, para que su consistencia en carrera se condiga con mejores resultados arrancando más adelante. Mientras, el viernes dejó señales de alerta.