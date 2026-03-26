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GP de Japón: un segundo lugar en un día de luto y poco más de los argentinos antes de Franco Colapinto

Reutemann fue escolta en su única vez en Japón, en una carrera con varios muertos y por lo cual se cancelaría por una década. Ahora, en Suzuka

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

26 de marzo 2026 · 20:49hs
La Ferrari T2 del Lole Reutemann marcha hacia el 2º puesto luego de la tragedia en Fuji. Fue el único GP de Japón del santafesino. Ahora le toca a Franco Colapinto.

Osihi Yukio

La Ferrari T2 del Lole Reutemann marcha hacia el 2º puesto luego de la tragedia en Fuji. Fue el único GP de Japón del santafesino. Ahora le toca a Franco Colapinto.

Toda la expectativa tuerca estará depositada en Franco Colapinto, el argentino que viene de cosechar su primer punto de la temporada y en Alpine, y por primera vez correrá el GP de Japón. Hace casi 50 años, otro piloto nacional también disputaba su primera y única carrera en tierra nipona, alcanzando el segundo lugar, claro que con Ferrari: Carlos Alberto Reutemann. Fue un oasis en medio del desierto, ya que desde entonces hubo poco para decir de los pilotos de acá y hasta uno de esos grandes premios decidió la salida definitiva de una joven promesa.

La actividad comenzaba este jueves a las 23.30 con la FP1 y a las 3 de este viernes será la FP2. A las 23.30 será la FP3 y a las 3 del sábado la clasificación. El domingo a las 2 se disputará la tercera carrera de la temporada en Suzuka, a 53 vueltas sobre un trazado de 5,8 kms.

No fue en Suzuka donde Japón albergó a sus primeros dos GP y ambos resultaron con mucha polémica. Fue en el Monte Fuji, donde en 1976 se definió de forma dramática el campeonato entre James Hunt, a la postre el campeón, y el entonces número uno vigente, Niki Lauda.

Fuji, el primer GP de Japón

Era la primera vez que la F-1 iba tan lejos a disputar una carrera y por cierto fue confirmada no sin cierta reticencia y con muchos aportes económicos para seducir a los equipos a encarar la travesía.

>>Leer más: Franco Colapinto habló sobre la posibilidad de una exhibición en Argentina: "Sería increíble"

Es más, si no se suspendió fue por la presión de los organizadores y de la TV nipona que había adquirido los derechos, ya que una lluvia torrencial se desató en Fuji a la hora de la largada.

Pero se corrió igual, Hunt logró un tercer puesto imposible ante el abandono de Lauda por decisión propia en el primer giro, y esa definición mereció hasta una película, inolvidable, muy bien realizada, la mejor hecha de F-1, que fue “Rush, pasión y gloria”. Aún con detalles que no fueron tan ciertos, es un film para volver siempre a ver.

Reutemann, segundo su primera y única vez

Reutemann no corrió ese GP, porque ya había dejado el equipo Brabham para irse a Ferrari. El BT46 con un motor Alfa Romeo que no iba para atrás ni para adelante colmó la paciencia del argentino, que dejaba a Bernie Ecclestone tras cuatro temporadas y cuatro triunfos. La oferta de Don Enzo de suplantar en el GP de Italia al accidentado Lauda, que había logrado sobrevivir al infierno de Nurburgring, fue muy tentadora. Pero increíblemente el austríaco volvió en Monza, Ferrari corrió con tres autos, pero para las dos últimas citas dejó al Lole de a pie ante la chance real de que el austríaco defendiera el título del 75.

Fuji volvería a cerrar el calendario en el 77 y, paradójicamente, Lauda ya se había peleado con Don Enzo Ferrari y dejado la Scudería para irse a Brabham, por lo que un jovensísimo Gilles Villeneuve lo reemplazaría.

>>Leer más: Del 0 al 10, lo que dejó el GP de China, una carrera tremenda con Franco Colapinto superlativo

Y fue el canadiense el que, en la vuelta 5 y mientras intentaba superar a Ronnie Petterson, entró en vuelo, cayó sobre la gente y mató a cuatro personas, dejando internadas a varias más. La carrera siguió como si nada, Hunt obtendría su última victoria en F-1 y Reutemann lo escoltaría en su primera y única vez en Fuji. La carrera ya había empezado mal porque varios equipos no viajaron por los costos y, con la tragedia, quedaría cancelada. Nunca más se correría en Fuji.

La vuelta, en Suzuka

Recién en 1987 Japón volvería al calendario de la F-1 pero en el circuito construido por Honda, Suzuka. Al año siguiente y en 1989, Oscar Poppy Larrauri intentaría clasificar sin éxito al modesto Eurobrun y en el 2000 Gastón Mazzacane alcanzaría la bandera a cuadros, a 2 vueltas del ganador, 15º. Clasificó último, llegó último con el Minardi.

Dos años antes, y siempre cerrando el calendario, Suzuka clausuraría la Fórmula 1 para siempre para Esteban Tuero. Pese a tener contrato con Minardi para 1999, lo que pasó en Japón habría sido decisivo para bajarse del barco al que todos los pilotos quieren subirse.

Nunca lo dijo, pero sí lo insinuó su mánager de entonces, Eduardo Ramírez. Esa carrera terminó con un topetazo inexplicable del argentino al local Tora Takagi, que inclusive lo lesionó. Después el empresario diría que habría sido una orden de Giancarlo Minardi para evitar que el de Tyrrell terminara adelante en la Copa de Constructores y le birlara una buena cantidad de dólares.

Ahora, Argentina vuelve a Japón con Colapinto, con la expectativa puesta en un horizonte más cercano al que construyó el Lole que a quienes lo siguieron.

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