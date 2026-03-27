Franco Colapinto, tras las primeras prácticas en el GP de Japón: "Fue un día complicado"

El piloto argentino analizó su primera experiencia en el circuito de Suzuka, donde finalizó 16º en la FP1 y 17º en la FP2. La palabra de Pierre Gasly

La próxima carrera de Colapinto será en la FP3 de este viernes a las 23.30

Franco Colapinto debutó en el circuito de Suzuka en el marco de la jornada inaugural del Gran Premio de Japón. Sin embargo, el inicio de la competencia no fue positivo para el piloto argentino : finalizó 16º en la FP1, a poco más de 3 décimas de Pierre Gasly, mientras que en la FP2 se ubicó 17º, pero a más de 7 décimas de su compañero de equipo.

La participación del corredor local se vio afectada por un incidente . Tras finalizar la segunda sesión de entrenamientos libres, se abrió una investigación por una maniobra de adelantamiento del bonaerense hacia Max Verstappen . El hecho ocurrió a los ocho minutos, cuando el representante de Alpine circulaba delante del multicampeón mientras realizaba movimientos para calentar los neumáticos.

Luego de un encuentro entre los pilotos involucrados, los comisarios determinaron que Colapinto obstaculizó innecesariamente a Verstappen , pero reconocieron que no quiso perjudicar al rival. Finalmente, el piloto argentino recibió solo una advertencia como sanción .

Las declaraciones de Colapinto tras el primer día de actividad en Japón

"En general, ha sido un día de entrenamientos complicado, pero hemos aprendido mucho", fueron las primeras palabras de Colapinto al concluir las dos primeras prácticas libres.

Además, el argentino destacó su debut en el circuito japonés: "Es la primera vez que conduzco en Suzuka, este circuito legendario, y ha sido realmente genial descubrir este lugar con un auto de Fórmula 1 y tomar algunas de estas curvas tan especiales".

En este sentido, analizó su performance a lo largo de la carrera: "Hemos ido ganando confianza vuelta tras vuelta y, al final de la primera sesión estábamos en una posición mucho mejor, aunque sin sentirnos totalmente seguros con el auto, especialmente en algunas de las zonas de alta velocidad".

Por último, comparó los rendimientos de la primera con la segunda vuelta de entrenamientos: "En la segunda sesión de entrenamientos libres ha sido similar, así que tenemos algunos detalles que revisar y solucionar y esperamos poder llegar a la clasificación de mañana en una posición mucho mejor y más competitiva".

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También, Pierre Gasly tomó la palabra y examinó su desempeño: "No ha sido un día fácil para nosotros aquí en Suzuka. En la primera sesión de entrenamientos libres tuvimos problemas con el equilibrio, pero mejoramos bastante en la segunda. Las sensaciones al volante aún no son las que me gustaría, así que sin duda tenemos que seguir trabajando de cara a mañana. La clasificación está muy reñida, especialmente hasta la séptima posición, por detrás de los tres equipos de cabeza".

Sumado a ello, el francés se mostró optimista de cara al resto del fin de semana: "Solo unas décimas de segundo separan la 15.ª de la 7.ª posición, así que estoy seguro de que mañana volverá a estar muy reñida la clasificación. Si conseguimos hacer algunas pequeñas mejoras, creo que tendrá un gran impacto en nuestro resultado final, así que esta noche seguiremos trabajando duro entre bastidores y estoy seguro de que mañana será mejor".