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Con algunos chispazos de rugby, GER derrotó a Marista, el último campeón del Torneo del Interior

El mens sana se quedó con el triunfo ante el equipo mendocino en la primera fecha del torneo que organiza la Unión Argentina de Rugby

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

28 de marzo 2026 · 20:08hs
Ignacio Villegas fue la figura del partido. El octavo puso al frente al equipo y comando cada uno de los ataques mens sana. 

Ignacio Villegas fue la figura del partido. El octavo puso al frente al equipo y comando cada uno de los ataques mens sana. 

No fue de esos partidos que serán recordados por su buen juego precisamente, sin embargo la primera fecha del Torneo del Interior tuvo para Gimnasia un dulce sabor, ya que arrancó el torneo organizado por la Unión Argentina de Rugby derrotando nada menos que a Marista, el campeón 2025, por 29-13 en uno de los partidos correspondiente a la Zona 1.

De yapa, el conjunto mens sana se adjudicó un valioso punto bonus por haber marcado cuatro tries.

La coyuntura hizo que algunas cartas jugaran en favor del dueño de casa, como que nueve de los presuntos titulares en el equipo mendocino no estuvieran presentes ya que se encuentran jugando en diferentes franquicias en el Súper Rugby Américas. Así y todo fue un partido bastante parejo (sobre todo en el primer tiempo) muy peleado, típico de esta etapa del año donde los errores están al orden del día.

Chispazos de rugby

Fue para GER porque tuvo momentos en los que en lugar de hablar jugó y logró marcar la diferencia. En ese sentido la figura del octavo Ignacio Villegas fue determinante. Incansable, fue el alma de los mens sanas, el hombre siempre dispuesto a ir al frente, a atacar, a marcar el camino.

Los locales mostraron un buen scrum pero un line descalibrado por lo que le costó tener una posesión clara para jugar a lo ancho de la cancha, fiel a su escuela, cosa que hizo en contadas ocasiones. Mientras tanto, el calor también jugó sus cartas. Con aciertos y errores de ambos lados, el partido venía palo a palo, sin que ninguno de los dos equipos pudiera despegarse, cosa que GER logró promediando el segundo tiempo, cuando el árbitro le otorgó un try penal. A partir de ahí, el equipo de Dinucci y compañía agigantó su figura y fue un poco más que su rival. Con un try de Gramajo antes de la media hora de juego liquidó el pleito.

La cantidad de tarjetas amarillas que sufrió Marista, también inclinó la balanza. En total fueron cinco jugadores los que vieron el cartón (Estanislao López, Juan Pablo Laborde, Telmo Fernández, Gerónimo Tejeda y Alvaro Llaver), lo que hace pensar, en un cálculo rápido, que Marista estuvo al menos más de un tiempo jugando con un hombre menos y eso, es mucha ventaja. Pero ese no es un problema de GER, que con esta victoria dio un buen primer paso en el siempre duro y complicado Torneo del Interior.

En la próxima fecha, a jugarse el 25 de abril, GER visitará a Mendoza Rugby, equipo que este sábado cayó en Yerba Buena ante Tucumán Rugby por un categórico 45-15.

Este sábado GER alistó a Joaquín Horcada, Franco Palillo y Santiago Gramajo; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Maxi Gómez, Ciro Secoff e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Agustín All; Pedro Pacentini, Teo Castiglioni, Francisco Lattanzi y Facundo Jauregui; Tomás Donati. Luego ingresaron Nicolás Ruiz Natale, Juan Manuel De Torres, Mat{ias Duarte, Joaquín Seoane, Nicolás Palillo, Lucio Cucchiara, Martín Magra y José Gabutti.

El resto de la primera fecha del Torneo del Interior A

En el otro partido que se disputó en Rosario, Old Resian cayó en el Grantfield ante La Tablada 24-22, logrando sumar un bonus defensivo. En la segunda fecha se enfrentará a Duendes, que en restante partido de la Zona 4, cayó en su visita al Jockey Club Córdoba por 22-7.

En la Zona 3, en tanto, los equipos del Litoral dieron cuenta de los de la Docta. Jockey Club Rosario, el bicampeón del TRL, vapuleó a Universitario de Córdoba 44-17 y con tries de Quijano, Ferrari, Tanoni y dos de Pereyra Tauzi sumó punto bonus. Von Ifflinger, aportó cinco conversiones y tres penales.

Santa Fe Rugby venció en la capital provincial a Córdoba Athletic 37-13. En la segunda fecha, ambos ganadores se medirán en las Cuatro Hectáreas.

Estudiantes no pudo con Tala y cayó en el parque Urquiza por 34-26, mientras que Urú Curé venció a Curne 35-10 en sendos partidos de la Zona 2. Ahora el albinegro intentará salir de perdedor enfrentando a Curne en Corrientes.

Reválidas del Torneo del Interior B

En las reválidas, Jockey Club Venado Tuerto quedó muy cerca de lograr el objetivo de ingresar al Torneo del Interior B. Pero Tigres de Salta tuvo la última palabra y se impuso por un ajustado 25-24. Por el mismo marcador, Sociedad Sportiva dejó en el camino a Neuquén Rugby, mientras que Cardenales superó a Taragüy 38-18 y Universitario de San Juan a Jockey Club Tucumán por 27-22.

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