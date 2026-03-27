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La primera práctica de Franco Colapinto en el GP de Japón: con problemas pero cerca de Pierre Gasly

Franco Colapinto tuvo un discreto primer ensayo en Suzuka, donde el domingo se disputará el GP de Japón. A las 3 de este viernes, cerrará el segundo ensayo.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

27 de marzo 2026 · 00:31hs
Los mecánicos de Alpine trabajan a destajo para ensayar cambio de gomas con el auto de Franco Colapinto en Suzuka.

AP

Los mecánicos de Alpine trabajan a destajo para ensayar cambio de gomas con el auto de Franco Colapinto en Suzuka.

Franco Colapinto volvió a pista y el Alpine número 43 terminó en el 16º lugar, cerca de su compañero Pierre Gasly, la primera práctica en Suzuka, donde el domingo se disputará desde las 2 el GP de Japón.. A las 3 de este viernes se disputará la FP2. Los Mercedes, de nuevo adelante.

Colapinto tuvo un problema técnico en los primeros minutos de la práctica donde giró con gomas duras, al punto que debió bajarse del Alpine para que le arreglen el inconveniente. Aparentemente, fue por el radio. El argentino también pareció tener una molestia en el hombro derecho.

Y cuando lo hizo con las blandas en el último tramo, tuvo inconvenientes con el tráfico en los primeros tres intentos, que debió abortar. Cuando al fin pudo hacer un tiempo limpio finalizó a poco más de 3 décimas de su compañero Pierre Gasly, lo cual es positivo teniendo en cuenta su total inexperiencia en Suzuka.

Si bien hay mucho por mejorar, los Alpine no quedaron lejos en el segundo pelotón y el argentino fue mejorando para finalizar muy cerca de su compañero de equipo.

Alpine trajo actualizaciones en ambos alerones y en la placa frontal para mejorar el flujo de aire y además a Colapinto le repararon la caja que se había dañado antes de salir a girar en China.

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Todo lo que pasó en la FP1 en Japón

Jack Crawford reemplazó a Fernando Alonso al comando del Aston Martin, que salió con todos medidores de flujos de viento en los trenes delanteros y traseros.

Nico Hulkenberg se quedó parado a la salida del pit lane antes de habilitarse la pista y provocó un VSC, pero lo solucionó rápido. El alemán y un par más salieron con gomas medias, mientras que Colapinto lo hizo con duras.

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Hamilton hizo la primera referencia, con duras, en 1m 37,256s, mientras Leclerc y Bearman hacían tiempos calcaldos. El argentino quedaba a 103 milésimas.

Pero rápidamente los que salieron con gomas medias bajaron los tiempos. Piastri, 1m 34,053s y Gasly a 2,356s.

Enseguida Russell, con goma dura, los humillaría: 1m 33,312s.

>>Leer más: Del 0 al 10, lo que dejó el GP de China, una carrera tremenda con Franco Colapinto superlativo

Piastri mejoraría en 1m 32,812s y también Gasly, a 1,425s. Colapinto hizo dos giros más pero sin acelerar y se guardó en boxes. Es más, se bajó del auto y los mecánicos trabajaron dentro del cockpit.

Russell de nuevo mejoraría con las duras y se pondría primero en 1m 32,429s, pero Leclerc se lo bajaría con igual caucho: 1m 32,260s. Mientras, Lando Norris no podía salir y seguía en boxes. Tampoco salieron Bortoletto, Albon y Ocon. Estos dos últimos pudieron hacerlo recién a los 15 minutos.

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Colapinto volvió a sentarse en el cockpit para salir a pista después de un problema no especificado. Salió con las mismas gomas duras, con 19' de tanda. Gasly mejoraba algo su tiempo con las medias y quedaba a 1,349s de Leclerc.

El argentino mejoraría su registro pero lejos, a 3,765s del monegasco. Y enseguida mejoró a 3,427s y a 3,143s en giros consecutivos, y de nuevo a los pits.

Norris volvió a pista tras ser cambiada la suspensión trasera. Al mismo tiempo, los Mercedes fueron los primeros en calzar gomas blandas y por supuesto quedarán adelante, con Russell 1m 31,755s. Aunque enseguida Antonelli bajaría a 1m 31,692s.

Pero Russell, pese a ser taponado por Pérez en la última chicana, bajó con goma usada roja a 1m 31,666s. En su primer vuelta rápida, Colapinto quedaría lejos con las blandas, a 2,268s de la punta. Gasly, a 1,312s: 14° y 18°.

Y como le pasó en el primer intento, el tráfico le hizo abortar el segundo intento. Al iniciar otro intento, esta vez lo tapó un Red Bull y debió iniciar un cuarto. Ahí sí hizo un tiempo más lógico, a 1,695s, quedando a 383 milésimas del francés.

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>>Leer más: Franco Colapinto, piloto del día en China y la mejor carrera en Alpine

Al final, Alex Albon y Pérez de tocaron al entrar a la última chicana, dañándose ambos coches, mientras que Gasly, Leclerc y Piastri casi se tocan al final de la recta.

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