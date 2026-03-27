Franco Colapinto cerró flojo el primer día de ensayos para el GP de Japón

Franco Colapinto tuvo un viernes poco feliz en Suzuka, donde el domingo se disputará el GP de Japón. A las 23.30 de este viernes, la FP3.

Silencio, acá está Franco Colapinto. El argentino disputa su tercera carrera de la temporada en Japón.

Franco Colapinto fue el primero en salir a la pista de Suzuka para la FP2 del GP de Japón.

Franco Colapinto no cerró un buen viernes con el Alpine y terminó 17° luego de los dos ensayos en Suzuka , donde el domingo se disputará desde las 2 el GP de Japón . A las 23.30 de este viernes se disputará la FP3 y el sábado a las 3 la clasificación. Además, el argentino podría recibir una sanción.

El inicio del viernes no fue bueno para Colapinto pero tampoco preocupante. En la FP1 terminó 16°, a poco más de 3 décimas de Pierre Gasly en su primera vez en Suzuka y afrontando varios problemas, técnicos y de tráfico en pista en los primeros tres intentos que hizo con la goma blanda. O sea, no pudo aprovechar el momento en que estaba más nueva.

Pero en la FP2 quedó más lejos que el francés. Una posición más abajo, pero a más de 7 décimas de su compañero de equipo, que no finalizó tampoco muy arriba, apenas 14°. Por ahora el argentino ni siquiera pasa a la Q2 y aparecen más lejos de lo que estuvieron en China.

Inclusive los Alpine terminaron detrás de los Williams y se beneficiaron con que Arvid Lindbland no giró. Su compañero Liam Lawson lo superó claramente.

La preocupación es mayor porque Alpine trajo actualizaciones en los alerones delanteros y traseros, así que al equipo francés le espera mucho trabajo para recuperarse en la FP3, antes de la clasificación,

A diferencia de la FP1, Oscar Piastri dominó el segundo ensayo volviendo a meter a McLaren en la pelea pese a que Lando Norris siguió atravesando problemas. Colapinto terminó a 2,3s de la punta, muy lejos y apenas una décima por encima del Cadillac de Valtteri Bottas.

El circuito de Suzuka, veloz, es el más parecido al de Melbourne donde los Alpine sufrieron en las curvas rápidas, mientras que en China se recuperaron. El viernes al menos, dieron un paso atrás.

Y además, Colapinto fue investigado por tapar claramente una vuelta rápida de Verstappen y podría ser sancionado.

>>Leer más: Del 0 al 10, lo que dejó el GP de China, una carrera tremenda con Franco Colapinto superlativo

Todo lo que pasó en la FP2 en Japón

Con gomas medias, las que no usó en la FP1, Colapinto fue el primero en salir a pista. La mayoría con ese caucho, menos Alex Albon, que de entrada calzó gomas de clasificación. Y con duras Gasly, los Red Bull y Hulkenberg.

Hamilton marcó la primera referencia en 1m 33,306s, mientras Colapinto hacía 1m 33,891s. Curiosamente, los Red Bull y el Audi se ponían arriba con gomas duras. Gasly era 72 milésimas más lento que el argentino.

Antonelli marcaba 1m 31,738s con medias y Russell lo bajaría en 70 milésimas.

Colapinto hizo dos vueltas lentas, mientras Gasly mejoró en su segundo intento, 316 milésimas más rápido que su compañero. Pero el argentino mejoraría enseguida, para quedar a 1,512s del mejor, ahora Piastri, con medias. El tiempo: 1m 33,007s.

El australiano volvería a bajar su resgitro en 1m 31,067s, justo cuando Albon se quedó parado en la curva 1. Tardó, pero arrancó. Mientras,la FIA comunicaba que después de la actividad investigará una supuesta maniobra peligrosa entre Colapinto y Verstappen. El argentino lo tapó en una vuelta rápida del neerlandés.

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Verstappen venía muy rápido y tuvo que frenar su marcha al toparse con el Alpine de Colapinto. La maniobra será investigada tras la FP2 del #JapaneseGP.



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Gasly volvería a sacar un mejor tiempo: 1m 32,894s, lejos de Piastri. Y Colapinto venía mejorando pero bloqueó en el segundo sector, casi calcando su tiempo anterior y se fue a boxes. Mientras, Leclerc bajaba a 1m 31,019s.

Alonso, que volvió a conducir el Aston Martin tras dejarle la FP1 a Jack Crawford, apenas quedó a 4 segundos con goma blanda. Lindbland, Norris, Bortoletto y Pérez, guardados.

De nuevo Gasly marcó un tiempo bueno con las duras usadas, 1m 32,395s, sacándole 6 décimas al argentino y metiéndose 10°.

A 35' del final varios ya pusieron gomas blandas de clasificación, por lo que Piastri rápidamente bajó a 1m 30,133s. Colapint volvió a pista con gomas blandas. Pero su tiempo no fue nada bueno: 1m 32,438s, 43 milésimas más lento que Gasly con duras.

Al toque el francés marcó su tiempo con gomas blandas, que no fue tan bueno: 1m 31,959s. Y Colapinto haría 1m 32,644s, más lento que su vuelta anterior, yendo luego a boxes. Gasly sí mejoraría para clavar 1m 31,734s, 704 milésimas por delante del argentino.

Bortoletto lograría girar al final pero enseguida volvió a tener problemas, cuando ya a esa altura todo el mundo hacía simulacro de carrera.

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La FP1 del GP de Japón