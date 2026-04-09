Alpine envió el auto de Franco Colapinto a Buenos Aires: qué modelo manejará el argentino

La exhibición que protagonizará el pilarense contará con un Lotus que compitió en la Fórmula 1 en 2012, antes de que el equipo pase a manos de Renault

Franco Colapinto revolucionará las calles de la Ciudad de Buenos Aires con una exhibición que hará rugir motores el próximo 26 de abril con un circuito callejero que será montado en Palermo. En pleno receso de la Fórmula 1 , el piloto de 22 años manejará un Lotus E20 de 2012 ploteado con los colores de Alpine .

“Tenemos una entrega especial a Buenos Aires” , compartió Alpine a través de sus redes sociales junto a un video de los últimos ajustes del monoplaza que será enviado al país específicamente para el evento que protagonizará el pilarense.

Cabe aclarar que el vehículo que conducirá Colapinto no es el mismo que el que compite durante los Grandes Premios de la Fórmula 1 , debido a que la categoría prohíbe utilizar los autos vigentes fuera de los circuitos aprobados.

Esta exhibición servirá también como antecedente, ya que Argentina busca introducirse nuevamente en el calendario de la F1 tras varias décadas de ausencia, cuando se disputó por última vez en 1998 con la victoria de Michael Schumacher a bordo de un Ferrari.

El auto que manejará Franco Colapinto en Buenos Aires

El Lotus E20 que disputó la temporada 2012 de la Fórmula 1, previo a la era híbrida, se destaca por su motor V8 que traerá un sonido mucho más intenso a las calles de Buenos Aires. Los miles de espectadores escucharán un rugido muy superior a los monoplazas actuales.

Kimi Räikkönen y Romain Grosjean fueron los encargados de pilotar este auto en aquella temporada, donde el finlandés brilló, fue tercero en el campeonato y se quedó con la victoria en el GP de Abu Dhabi. Finalmente, Lotus terminó el año en la 4º posición entre los constructores.

Este vehículo combina un motor V8 de 2.4 litros con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y una velocidad que ronda los 300 km/h, así como también cuenta con un régimen que alcanza las 18.000 RPM y una caja semiautomática de siete marchas.

Lotus E20 Formula 1 El Lotus E20 correrá en las calles de Buenos Aires con Franco Colapinto.

Por qué Colapinto conducirá un Lotus

El entonces equipo Lotus pertenece actualmente a la estructura que compite como Alpine F1 Team, por lo que todas sus piezas son parte de la colección de la escudería francesa. El equipo cambió de nombres y dueños con el paso del tiempo y, en su origen durante la década del 80, corrió bajo el nombre de Toleman, pasando también por Benetton hasta llegar a Renault.

La firma francesa acordó vender parte de ese equipo a un grupo inversor que nombró a la escudería como Lotus, funcionando con motores Renault y con la base operativa en Enstone. Así fue hasta que la marca recompró el equipo y recuperó el control.

Finalmente, en 2021, optaron por modificar el nombre a Alpine, su división deportiva de autos de alta gama, aunque se encuentra dentro de las operaciones de Renault junto a inversionistas.