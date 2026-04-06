El elogio a Messi del campeón de Fórmula 1: recordó un instante clave del Mundial 2022

Max Verstappen, múltiple campeón, destacó el talento del capitán de la selección argentina y rememoró una jugada que consideró imposible de defender en el duelo Argentina-Países Bajos

Max Verstappen, múltiple campeón de Fórmula 1, mostró una vez más la admiración que tiene por Lionel Messi . Tan es así que las declaraciones que hizo en las últimas horas no pasaron desapercibidas. El piloto neerlandés habló del capitán de la selección argentina y recordó una de las jugadas emblemáticas que la Pulga dibujó con toda su magia en el Mundial de Qatar 2022.

Max habló del encuentro que Argentina disputó frente a Países Bajos por los cuartos de final e hizo hincapié en una acción puntual que definió el juego. “ La pelota que jugó contra Países Bajos en el Mundial, eso no se puede defender. Creés que podés defenderte, pero simplemente no podés”, sostuvo el piloto de Red Bull al hacer referencia a la asistencia a Nahuel Molina, una jugada que rompió la defensa rival y abrió el marcador en un encuentro recordado por toda la tensión que se observó en el duelo, más aún por las declaraciones previas de los holandeses.

“Messi puede leer el juego. Un montón de gente tiene que correr para anotar un gol, pero él puede anotar desde cualquier lado, en cualquier momento”, señaló el piloto destacando las virtudes del mejor jugador del mundo.

Argentina pasó por penales

El partido terminó igualado en dos en el tiempo reglamentario, en un duelo que tuvo luchas constantes entre los futbolistas y momentos de alta intensidad. Al final, el conjunto conducido por Lionel Scaloni se quedó con el duelo y la clasificación al ganar 4-3 en la definición por penales. Ese cotejo también quedó marcado por un episodio que rápidamente se volvió viral: el recordado “andá p’allá, bobo” de Messi dirigido a Wout Weghorst, que reflejó la tensión de ese momento.

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Verstappen siempre mostró su admiración por Messi, tan es así que en una ocasión fue consultado sobre quién era mejor en la puja con Cristiano Ronaldo. El neerlandés ya había dejado clara su postura: “Creo que Messi tiene más talento, pero Cristiano ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma“.