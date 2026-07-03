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Una agenda común: Movimiento para la Transición Energética de la Movilidad

En el Congreso MAIZAR 2026, se firmó la Carta de Intención para conformar un espacio estratégico que busca acelerar la movilidad de bajas emisiones en el país

Candela Martorell

Por Candela Martorell

3 de julio 2026 · 11:33hs
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Una agenda común: Movimiento para la Transición Energética de la Movilidad

El Movimiento para la Transición Energética de la Movilidad en Argentina, es una iniciativa técnica, multisectorial y de articulación público-privada orientada a impulsar una agenda común de soluciones para una movilidad de bajas emisiones de CO. Su objetivo central es promover el diseño de políticas públicas, marcos regulatorios modernos, proyectos piloto e iniciativas de inversión que aceleren la transición energética del sector transporte en nuestro país.

La adhesión de la FNGA reafirma el compromiso institucional con el desarrollo sostenible, la innovación y la construcción de consensos como base de una transición energética. En este sentido, se destaca que FNGA es la única organización de la sociedad civil que integra este espacio estratégico, junto a actores clave del sector productivo, industrial y energético. Más de 20 organizaciones se han sumado a esta iniciativa, consolidando una masa crítica de trabajo conjunto orientada a acelerar la transformación del sistema de movilidad.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Bosch, Toyota Argentina, Stellantis, Volvo Group, John Deere y Volkswagen Group, junto a Porta Hnos y DS Ingeniería y Proyectos.También integran este espacio instituciones clave del sector agroindustrial y energético como Centro Azucarero Argentino, MAIZAR - Asociación Maíz y Sorgo Argentino, ACSOJA - Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, Cámara de Bioetanol de Maíz, CARBIO, Cámara de Alcoholes de Argentina y CIARA.

Se suman además Interis S.A.S., SABECORT, CEPREB, CASFER, Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, Maíz Energía, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), IPAAT, la Fundación Nueva Generación Argentina y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).

La agenda promueve la complementariedad tecnológica, fomentando diversas alternativas energéticas adaptadas a las capacidades productivas del país; destacando el papel estratégico de los biocombustibles por su potencial de implementación inmediata en Argentina; y trabaja en el desarrollo de políticas públicas y marcos regulatorios modernos que incentiven las inversiones necesarias para la transición en los sectores del transporte terrestre, marítimo y aéreo.

“El desafío de la transición energética requiere una mirada amplia, pragmática, basada en la complementariedad tecnológica. Argentina tiene una oportunidad única para liderar este proceso a partir de sus capacidades agroindustriales, tecnológicas e industriales”, destacaron los impulsores.

Durante esta primera etapa, el IICA asumirá las funciones de articulación y secretaría técnica provisoria. El organismo tendrá a su cargo la coordinación institucional y la organización de la agenda de trabajo hasta que se defina una estructura formal de gobernanza.

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