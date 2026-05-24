Rosario tendrá una escuela de DJ, iluminador, luthería, escenografía y sonido

El municipio y la UNR abren la preinscripción a cursos de oficios culturales. Son gratis y están destinadas a mayores de 18 años, con o sin experiencia previa

La Secretaría de Cultura y Educación del municipio, y la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) lanzan una nueva edición del programa Oficios Culturales , una propuesta de formación gratuita orientada a generar herramientas y oportunidades laborales en el sector cultural.

La iniciativa se desarrolla por tercer año consecutivo y forma parte de una política pública que busca ampliar el acceso a la formación y fortalecer el vínculo entre cultura, trabajo y universidad pública . En 2024 y 2025, más de 100 personas participaron de siete trayectos formativos desarrollados en distintos espacios culturales de la ciudad.

En la edición de este año se abrirán ocho trayectos de formación vinculados a oficios culturales y producción artística. Las capacitaciones comenzarán a fines de mayo y principios de junio, serán presenciales y estarán destinadas al público general mayor de 18 años, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

Los cursos se desarrollarán en el Galpón 11 (Estevez Boero 980) y el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC, Paseo de las Artes y el río), con cupos de entre 20 y 30 estudiantes por comisión.

La propuesta busca brindar certificaciones en competencias específicas y habilitar salidas laborales en áreas vinculadas a la producción cultural, atendiendo una demanda creciente del sector. Para obtener la certificación será necesario cumplir con el 75% de asistencia y participar de la práctica final definida por cada equipo docente. La regularidad se validará a través del sistema de gestión académica de la Universidad Nacional de Rosario.

Entre las propuestas que se dictarán en Galpón 11 se encuentran: DJ Inicial, iluminador, luthería (cajón peruano), luthería (guitarras y bajos eléctricos), sonidista y stage. En tanto, en el Centro de Expresiones Contemporáneas se desarrollarán los cursos de herramientas de marketing para proyectos de diseño, visuales para espectáculos y escenografía para espectáculos y festivales.

Cabe señalar que el trayecto sobre herramientas de marketing para proyectos de diseño, enmarcado en el programa Diseño Local Rosario, brindará contenidos vinculados a formulación de planes de negocio, comunicación, marketing y ventas, desarrollo de marca y producto, a través de cuatro módulos de formación.

Las personas interesadas pueden consultar e inscribirse a través de la web del municipio.