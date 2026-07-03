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Joven Argentina 2026: formando líderes holísticos cuando más los necesitamos

Comenzó el programa insignia de la Fundación Nueva Generación Argentina y su directora, la Ing. Ambiental Milagros Baraldi, presenta la edición 2026

Ing. Milagros Baraldi

Por Ing. Milagros Baraldi

3 de julio 2026 · 11:38hs
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Joven Argentina 2026: formando líderes holísticos cuando más los necesitamos

Desde 1990 este programa sostiene valores que en la actualidad parece más que nunca necesario reafirmar: promover una sociedad más democrática y líderes empáticos, con visión global, compromiso ambiental y vocación de servicio

Los participantes, seleccionados por la diversidad de sus trayectorias, disciplinas e ideas, fortalecen sus capacidades a través del intercambio con referentes y el diálogo con el otro. Convencidos de que la construcción de un mundo mejor requiere del trabajo colectivo, damos el espacio para que dos jóvenes argentina de esta edición compartan sus experiencias junto a los primeros oradores:

Los primeros oradores de esta edición fueron Carlos March, Director de Futuro de Fundación Avina Latinoamérica, Director de Futuro de la FNGA. Su disertación se centró bajo la siguiente premisa: “La incertidumbre como herramienta de gestión”. Por su parte Federico Pucciariello, CEO de Essential Energy Holding, dialogó sobre: “Sostenibilidad empresarial, el futuro de los biocombustibles”.

Juan Cruz Sarmiento, estudiante de Ing. Industrial, resume el segundo encuentro: “Carlos March analizó el rol de la sociedad civil ante los cambios de paradigma, presentando herramientas para gestionar en la incertidumbre, e invitando a debatir la importancia del paradigma del cuidado frente al actual paradigma del poder.”

Según lo expresado por el Director de Futuro de Fundación Avina la sociedad civil opera entre brechas por lo que es necesario saber identificarlas y movernos entre ellas. Es necesario entender que las sociedades civiles suelen aparecer en los espacios donde el estado no está presente. Queda a la vista que este se está convirtiendo hacia la autocracia, mientras que en simultáneo los mercados están transicionando hacia el tecno feudalismo. Se puede comprender que esto sucede gracias a que la digitalidad es el nuevo territorio y es importante interpretar el futuro como sujeto político.

Justina Menchaca, estudiante de Lic en Relaciones Internacionales, aporta su reflexión sobre el tercer encuentro encabezado por Pucciariello: “En esta charla pude encontrar diferentes aspectos claves para nuestra formación. Los jóvenes tenemos que observar el entorno y no esperar un momento ideal para actuar sino hacernos dueños y defensores de los recursos que tenemos al alcance de nuestras manos”.

Para la participante del programa resulta fundamental remarcar un concepto importante para desarrollarse como líderes, el de Patria, el pensar y tener un proyecto viable para el país, que encuentre el equilibrio, para que todos los argentinos podamos soñar con un futuro sustentable. “Considero que nuestra misión es clara, en un mundo tan difuso y polarizado: tenemos que ser firmes custodios de nuestro valores para poder generar un impacto positivo en el lugar que, no solo nos toque ocupar, sino también, al cual soñemos llegar.”, señala Justina.

Los dos encuentros siguientes demostrarán la diversidad de tópicos que se espera trabajar durante el año: Ornela Fabani, con un análisis de la política exterior argentina con Medio Oriente y Natalia Feldman, para presentar proyectos locales y posibles de arquitectura sustentable y diseño bioclimático.

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