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36 años impulsando la acción climática: construir consensos para transformar el futuro

Cuando la agenda climática aún no ocupaba el centro de las discusiones, la FNGA nacía con una convicción clara: los desafíos ambientales requieren cooperación

3 de julio 2026 · 11:25hs
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36 años impulsando la acción climática: construir consensos para transformar el futuro

Fundada el 23 de junio de 1990, la FNGA ha trabajado durante más de tres décadas fortaleciendo las instituciones democráticas y promoviendo el desarrollo sostenible a través de la articulación entre ciudadanía, sector productivo, academia, organismos internacionales y distintos niveles de gobierno. Hoy, en un contexto donde la crisis climática demanda respuestas urgentes y coordinadas, la acción climática se ha consolidado como uno de los ejes más importantes de trabajo.

Construir puentes para acelerar la transición

Uno de esos hitos fue la labor realizada junto al Gobierno de Santa Fe para promover la adhesión de la provincia a la Coalición Under2, de las principales alianzas internacionales de gobiernos subnacionales comprometidos con la reducción de emisiones y el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Integrada por más de 260 estados y regiones de distintos continentes, esta red constituye uno de los espacios más relevantes para la cooperación climática a nivel internacional.

La Fundación también fue impulsora de la Alianza para la Acción Climática Argentina, motivada a nivel global por la WWF. Esta plataforma reúne a gobiernos locales, empresas, y organizacionesde la scoiedad civil de la sociedad civil para fortalecer las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, promoviendo una visión federal y colaborativA.

Rosario en el mapa climático internacional

Uno de los acontecimientos más relevantes de los últimos años fue la realización de la Semana del Clima de Rosario, organizada por la Fundación Nueva Generación Argentina junto con la Municipalidad de Rosario.

La primera edición, celebrada en agosto de 2025, marcó un hecho histórico: se convirtió en la primera Semana del Clima de Sudamérica incorporada al calendario internacional de actividades preparatorias de la COP30. Durante varios días, Rosario reunió a referentes políticos, empresariales, académicos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para debatir sobre financiamiento climático, transición justa, adaptación y desarrollo sostenible.

La iniciativa también albergó eventos estratégicos que consolidaron a la ciudad como un espacio de referencia para el debate sobre la descarbonización y el desarrollo sostenible. Entre ellos se destacó la Cumbre Panamericana de Biocombustibles Líquidos, que reunió a representantes del sector productivo, académico y gubernamental para analizar el rol de los combustibles renovables en la transición energética y la reducción de emisiones.

La capacidad de generar espacios de articulación internacional ya había quedado demostrada algunos años antes, cuando la Fundación organizó en Rosario la III Cumbre Climática de las Américas. El encuentro reunió a representantes de 16 gobiernos del continente, más de 40 expositores, 15 paneles temáticos y más de 900 asistentes. La cumbre se convirtió en un ámbito privilegiado para intercambiar experiencias y promover acciones concretas vinculadas a mitigación, adaptación y financiamiento climático, fortaleciendo la cooperación entre gobiernos subnacionales y posicionando a Rosario como un actor relevante en la agenda climática hemisférica.

De lo global a lo local

La acción climática no se limita a las grandes cumbres internacionales. También se construye desde las comunidades, las instituciones y los espacios cotidianos.

Con esa mirada, la Fundación impulsó la creación de la Red de Clubes Verdes de Rosario, una iniciativa destinada a promover prácticas sostenibles dentro de las instituciones deportivas y fortalecer el compromiso ambiental de miles de personas vinculadas a esos espacios.

Asimismo, desde hace más de cinco años la FNGA se desempeña ad honorem como manager ambiental del Jockey Club de Rosario, acompañando la implementación de estrategias de gestión sostenible, eficiencia en el uso de recursos y educación ambiental.

La Fundación también acompañó activamente la implementación de la Ley Yolanda, normativa que establece la capacitación obligatoria en ambiente y cambio climático para las y los empleados públicos. En el ámbito local, participó como integrante del 1er Comité Asesor de Cambio Climático de la Municipalidad de Rosario, contribuyendo al diseño y fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad.

Formar líderes para una transición sostenible

La construcción de una sociedad más sostenible requiere, además, nuevas generaciones comprometidas con los valores democráticos, la innovación y el desarrollo responsable.

Desde 1990, la Fundación lleva adelante el Programa Joven Argentina, una experiencia de formación cívica y liderazgo que reúne a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales de distintas disciplinas y procedencias. A través del diálogo plural y del intercambio con referentes del ámbito político, académico, empresarial y social, el programa busca promover liderazgos con visión global y compromiso ambiental.

Más de 1.400 jóvenes han participado de esta experiencia, consolidando al Programa Joven Argentina como una de las iniciativas de formación de liderazgo con mayor trayectoria del país.

Una voz argentina en las negociaciones climáticas globales

La presencia internacional ha sido otra constante en la historia de la Fundación. A través de la representación de su presidente, Diego Sueiras, la organización participa activamente de las Conferencias de las Partes (COP) sobre cambio climático y de las principales Semanas del Clima que se desarrollan en distintas regiones del mundo.

Al mismo tiempo, la FNGA promueve la generación y difusión de conocimiento especializado mediante publicaciones periódicas y espacios de divulgación. Entre ellos se destaca el Suplemento de Acción Climática desarrollado junto al diario La Capital, publicado de manera ininterrumpida los últimos lunes de cada mes, buscando acercar información, experiencias y debates sobre sostenibilidad a la comunidad. Bajo la misma premisa también impulsó la sección de Comercio Internacional en la web del diario.

El desafío de los próximos años

La crisis climática es probablemente uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Afrontarla requiere mucho más que soluciones tecnológicas: demanda cooperación, diálogo y la capacidad de construir acuerdos duraderos.

A lo largo de estos 36 años, la Fundación Nueva Generación Argentina ha demostrado que es posible tender puentes entre sectores diversos y transformar esas articulaciones en acciones concretas.

Con la misma convicción con la que nació en 1990, la organización continúa trabajando en la Semana del Clima de Rosario 2026 para que la acción climática sea una herramienta de desarrollo e innovación productiva y construcción democrática.

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