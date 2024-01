Flor Vigna defendió a Luciano Castro tras la polémica con Sabrina Rojas

Rojas expuso a Castro en su cuenta de Instagram con una frase que muchos usaron para acusarlo de padre desentendido. La ex vedette compartió una frase de la “BZRP Music Session #53: Shakira”, la cual expresa: “ Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también ”. En esta publicación, algunos interpretaron una crítica por el hecho de que el actor no estaba presente en el cumpleaños de su hijo, pero luego debió aclarar que no había sido tan así.

La reacción de Flor Vigna contra Sabrina Rojas por las críticas a Luciano Castro @AmericaTV @Flordelav pic.twitter.com/5SMOh12elG — #Intrusos (@Intrusos) January 16, 2024

No obstante, al ser consultada durante una entrevista con Intrusos, Vigna respondió: “Sé que él es muy buen papá y ella muy buena mamá. Y me quedo con eso”. La cantante fue firme ante los cuestionamientos y destacó la figura paternal de su novio.

“Si a mí me toca hablar de Lu que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos. Se desvive por sus hijos. Siento que todo fue un poquito injusto. Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado, pero no es así. Él es re buen papá”, concluyó la actual jurado del Bailando, tras intentar esquivar la interna familiar.