Slash se presenta hoy en Metropolitano para mostrar su último disco

Después de una extensa gira por Europa y Estados Unidos, Slash llega por primera vez a Rosario como solista para presentarse hoy, a las 20.30, en Metropolitano (Alto Rosario Shopping). El legendario guitarrista de Guns N' Roses viene acompañado por su banda, Myles Kennedy & The Conspirators, y estará mostrando los temas de su "Living The Dream", su último álbum.

"Living The Dream" es el tercer disco de Slash con su banda conformada por Myles Kennedy (voz), Brent Fitz (batería), Todd Kerns (bajo y voz) y Frank Sidores (guitarra rítmica y voz). Para este trabajo, Slash y su grupo se asociaron con el productor Michael "Elvis" Baskette (Alter Bridge, Iggy Pop, Incubus). El famoso violero ya pasó por Rosario en noviembre de 2016, cuando los Guns se presentaron en el estadio de Central. Ahora mostrará su carrera en solitario. La apertura de puertas para el show de esta noche será a las 19. Y a las 20 subirá a tocar Neuroína, la banda telonera.

Durante su extensa carrera, Slash ha vendido más de 150 millones de discos, ganó un Grammy y tuvo siete nominaciones, y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Con su primer álbum solista, "Slash" (2010), llegó a la cima de los ránkings, y en el disco tuvo como invitados a Ozzy Osbourne, Fergie y Myles Kennedy, entre otros. Poco tiempo después formó su actual banda, Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators, con quienes realizó giras mundiales durante más de cuatro años.

Con los Conspirators, Slash editó tres discos: "Apocalyptic Love" (2012), "World On Fire" (2014) y "Living The Dream" (2018). En el medio el guitarrista se reunió con Axl Rose y Duff McKagan para "Not In This Lifetime Tour", la gira mundial de los Guns N' Roses que batió récords de recaudación.

La actual gira de Slash se centra en sus discos como solista, y también regala algún clásico de los Guns para los fans que lo siguen desde los años 90. Hace dos semanas, en charla exclusiva con Escenario, el músico habló de su más reciente trabajo: "«Living The Dream» es una evolución muy positiva y natural con respecto al álbum anterior. Creo que pudimos plasmar muy buenas ideas, la banda suena cada vez mejor y yo me siento cómodo escribiendo canciones. No hay nada forzado. Es un disco que refleja muy bien nuestro presente y eso queda demostrado en vivo. En vivo tocamos el 80 por ciento del disco", afirmó.