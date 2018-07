Sandra Villarruel le puso "un diez como amante a Luis Miguel"

La serie de Luis Miguel ha reavivado viejas polémicas sobre la verdadera identidad de sus padres, y también han surgido muchos testimonios que confirman, desmienten o agregan datos sobre el relato de vida del artista -oficialmente autorizado por Luismi- mostrado por la versión de Netflix.

En ese contexto, otra argentina salió a confirmar que ella tuvo un romance con el cantante cuando apenas tenía 18 años. Se trata de Sandra Villarruel, una ex "Gatita de Porcel", quien por entonces tenía 23.

"El tenía 18, yo tenía 23. Muy nostálgico me contó el tema de su madre, que estaba viviendo en España y no tenía noticias de ella. Luis Miguel no perdonaba que los haya abandonado a él y a su hermano. Con su papá ya se llevaba muy mal, me dijo que (Luis Rey) lo usaba, la pasó muy mal", recordó, tal como cuenta la serie.

A Luis Miguel lo describió como "un caballero de los que no hay, muy romántico y dulce" y aseguró: "Ya era un amante perfecto. No era para nada tímido, en todos los aspectos era un hombre. Una persona que sale de un hogar así de disfuncional y con tanto dolor, madura de golpe".

"Como amante era un diez. Tanto con gente como en la intimidad pasamos un lindo momento. Dormimos siete días juntos. Me daba pétalos de rosas mojados en vino", aseguró Villarruel.

"Estuvimos juntos una semana porque yo tenía que irme a Perú y él tenía gira por el interior, pero fantaseé que la relación podía dar para más porque él no se quería despegarse de mí y no quería estar con otra chica", recordó la exvedette en el ciclo radial "Agarrate Catalina".

Sandra recordó que tiempo después, cuando ella ya estaba casada, se lo encontró en un hotel de Caracas: "Ya estaba raro, se nota que había empezado a consumir drogas. Estaba duro, sentado en un sillón y sin emoción. Era otra persona", contó.