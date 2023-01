Revelan los explosivos mensajes que les mandó Camila Homs a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul se cansó de los embates de su ex Camila Homs . El futbolista de la selección campeona del mundo, que vive un apasionado romance con Tini Stoessel , recibió una serie de mensajes de WhatsApp de la mamá de sus hijos y su ex suegro Horacio Homs y decidió presentar una denuncia penal contra ambos . Fue la gota que colmo el vaso, la paciencia del futbolista se terminó y le declaró la guerra a su ex esposa.

Homs montó en cólera porque, según dijo, los hijos de De Paul lo estaban esperando con un regalo y quedaron muy tristes. Este jueves en "LAM", el programa de chimentos que conduce Ángel de Brito en América, revelaron los chats que mandó la ex del futbolista y lo hicieron montar en cólera. Mostraron un extenso mensaje enviado vía Instagram, en el que intentó extorsionar a la cantante amenazándola con contar situaciones de su vida privada.

Embed

"Todavía no me conoces y tampoco a la gente que me rodea. Yo me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo. No vas a tener paz", le escribió Homs a Tini y, al darse cuenta de que la artista decidió bloquearla, le mandó al jugador: "¿Así que ella decide todo y yo voy a hacer lo que ella quiere?, Mi prioridad son los chicos a ver si te entra en la cabeza".

"Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mi. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el orto”, añadió visiblemente enojada. "Había supuestas cosas de la vida privada, amenazando que iba a contar cosas, que tenía pruebas de eso que iba a contar", comentó De Brito sobre los explosivos mensajes de Homs.

image - 2022-12-30T103030.637.jpg

La modelo, que en las últimas horas viajó a Punta del Este a descansar y cumplir con compromisos laborales, le mostró a su ex pareja varios de los comentarios que le hacen en las redes sociales, donde lo acusan de ser un mal padre y abandónico. La situación sacó de quicio a De Paul que decidió iniciarle a su ex acciones legales. Su intención es ponerle un freno a sus ataques contra él y contra su novia.

La denuncia penal de Rodrigo de Paul a Camila Homs

Rodrigo De Paul radicó una denuncia penal en una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires a su ex pareja Camila Homs y el padre, Horacio Homs, por amenazas contra él y su actual novia, la cantante y artista Tini Stoessel.

El volante del seleccionado argentino campeón del mundo mantuvo desde su separación una relación conflictiva con Camila Homs, la madre de sus dos hijos, a tal punto que antes de esta denuncia el propio jugador del Atlético Madrid había realizado una presentación en el fuero penal y contravencional porteño en la que había exigido el resguardo de sus hijos y que no se dieran a conocer sus imágenes.

>> Leer más: De Paul denunció penalmente a su ex pareja Camila Homs por amenazas

De Paul hizo una presentación judicial en la que denuncia haber sido amenazado tanto por Camila Homs como por el padre de ella, Horacio Homs, quien es un personaje polémico por sus relaciones con el sindicalista Juan Pablo Pata Medina, ex secretario general de la UOCRA de La Plata y detenido en 2017 por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión.